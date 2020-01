Nejlepší spoření, účty, půjčky či investice. Známe Finanční produkty roku

Co se děje

Soutěž Finanční produkt roku pořádá analytická společnost Scott & Rose, provozující mimo jiné web Finparáda.cz. Do porovnání zařazuje všechny produkty na trhu.

Její výhodou oproti podobným soutěžím je, že vychází z celoročního sledování pevně stanovených kritérií. Hlavní slovo tak nemají porotci nebo široká veřejnost, ale pouze fakta. Taková, která hodnotí službu z pohledu běžného klienta, jehož obvykle nezajímá například to, jak velké zisky dokáže banka vyplácet svým majitelům nebo kolik dalších nejrůznějších produktů má ještě v nabídce.

Na druhou stranu ne všechno se dá vyjádřit jen čísly – jestliže vás zajímá i vstřícnost a férovost banky ke klientům, je potřeba zeptat se na zkušenosti přímo uživatelů, průběžně sledovat zprávy v médiích (jako jsou Peníze.cz), podívat se na aspoň dílčí výsledky jiných anket a podobně. Nicméně i Finanční produkt roku má dvě kategorie, v níž rozhoduje i názor veřejnosti nebo analytiků – jejich výsledky přinášíme na konci článku.

Umístění finančních produktů je možné sledovat online během celého roku v žebříčcích Finparády, jejichž celoroční vývoj předurčuje výsledné pořadí. Hodnocení se sice vztahuje k roku 2019, ale je užitečné v tom, že hodnotí dlouhodobou (celoroční) kvalitu, takže firmám nestačí vylepšit nabídku jen na pár týdnů. K výraznějším změnám na trhu navíc letos zatím – až na výjimky – nedošlo.

Podívejme se na medailové pozice v jednotlivých kategoriích. Komentář vychází přímo od organizátorů, v některých případech ale prošel redakční úpravou webu Peníze.cz (zkrácení, zjednodušení, doplnění souvislostí).

Bankovní osobní účty

Všechny tři účty jsou bez poplatků za vedení i za základní služby. K vítěznému mKontu klient obdrží mKartu Svět, díky níž může provádět výhodnější platby v cizí měně. Výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí jsou zdarma, pokud je vybíraná částka vyšší než 1500 Kč (jinak je výběr zpoplatněn 29 Kč). Součástí mKonta je povolené přečerpání účtu – mRezerva. Využít lze program mSpoření s úrokovou sazbou 1,20 % p.a. při zůstatku do 100 tisíc korun. mBank nabízí všechny čtyři aplikace pro mobilní platby dostupné na českém trhu: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. mBank zatím neumí okamžité platby.

Také Malý tarif od Air Bank je bez poplatků za základní služby s výjimkou výběru z cizích bankomatů, které jsou za 25 Kč (stejně jako v zahraničí). Banka nabízí i kontokorent nebo spořicí účet (1,3 % při splnění podmínek až do 250 tisíc), úrok 1 % lze získat i na běžném účtu (do 100 tisíc). Také Air Bank už umí všechny čtyři aplikace pro mobilní platby, jako jedna z prvních spustila i okamžité platby.

Bez poplatků je i Richee účet od Banky Creditas, zdarma jsou výběry ze všech bankomatů včetně zahraničních. Umí okamžité platby, Google Pay i Garmin Pay. Přestože jde o běžný účet, úročí se 1,5 % až do 300 tisíc.

Kalkulačka: Spočítejte si, jaký účet je nejlepší právě pro vás!

Bankovní účty pro podnikající fyzické osoby

Fio podnikatelský účet je veden za shodných podmínek jako účet pro fyzické osoby. Založení a vedení je zdarma, stejně jako neomezený počet příchozích i odchozích plateb v rámci ČR a europlateb (SEPA). Výběry z vlastních bankomatů jsou bez poplatku, navíc i jeden zahraniční výběr v měsíci a až pět výběrů měsíčně z cizích bankomatů. Na spořicím účtu je možné získat až 0,5 %. Součástí je možnost podnikatelského kontokorentu a dvou debetních karet k účtu zdarma. Fio umožňuje i vklady a výběry hotovosti na pobočce.

Spořicí účty do 300 tisíc korun:

Raiffeisenbank bodovala s XL Kontem, přestože na sazbu 3 % dosáhli jen noví klienti, jenom na půl roku a jenom pro část vkladu do 150 tisíc korun. Pak úrok klesl na 1 %, i to ale mohlo poskytnout lepší úročení než jinde. Podmínkou bylo také aktivní využívání účtu (součet příchozích plateb aspoň 15 tisíc korun měsíčně, nutnost provést aspoň tři odchozí platby). Zůstatky od 150 do 500 tisíc se úročily 0,7 %, nad půl milionu jenom symbolicky 0,01 %. Od ledna má banka jiné podmínky.

Časově omezená byla také akce ING Bank lákající na 2 % pro vklady do 300 tisíc. Týkala se jenom nových vkladů, a to na čtyři až šest měsíců. Standardní úrok pro dosavadní klienty zůstává na 0,5 %.

Spořicí účet + od Creditas začínal v polovině roku s úrokem 2 % pro vklady do 1,5 mil. Kč. V říjnu klesl na 1,8 %, odpadlo však omezení výše vkladu. Od začátku letošního roku dosahuje úrok 1,6 %, i přesto patří k nejlepším na trhu.

Aktuální vývoj pravidelně sledujeme v rubrice Spořicí účty na Peníze.cz!

Spořicí účty od 300 tisíc korun

Stavební spoření

Vítězný tarif nabízí úrokovou sazbu 1,2 % p.a. Při sjednání do určité cílové částky nemusí klient platit vstupní poplatek. Za vedení účtu si spořitelna strhává 320 korun ročně.

Termínované vklady

Úrokové sazby u družstva Ney mají stabilně nejvyšší zhodnocení v této oblasti, při závazku na deset let lze dosáhnout až na 3,2 %. Minimální vklad je 20 000 Kč. U takzvaných kampeliček však musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát zároveň do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není – na rozdíl od zbylých devíti desetin – zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

Tady najdete aktuální porovnání termínovaných vkladů.

Spotřebitelské neúčelové úvěry

1. mBank – mPůjčka Plus

2. Komerční banka – Osobní úvěr

3. ČSOB – Půjčka na cokoliv

Hodnocení probíhá podle skutečné průměrné úrokové sazby úvěrů poskytovaných bankami působícími na českém trhu. „Z počáteční neochoty velké části bank nám poskytnout údaje o průměrné úrokové sazbě u spotřebitelských úvěrů, kterou pravidelně reportují České národní bance, nám v tuto chvíli svou sazbu sděluje devět z třinácti oslovených bank a jedna nebankovní instituce,“ říká Zdeněk Bubák, šéfredaktor webu Finparáda.

„mBank hodnotíme jako jednu z bank v oblasti spotřebitelských úvěrů. Své sazby uvádí přímo na webových stránkách, není zde tedy žádné neurčité „od“ jako u ostatních bank. Nejnižší nabízená sazba je 3,9 % při zohlednění 2% slevy za sjednání pojištění úvěru. Poskytnutí, vedení, mimořádné splátky a předčasné splacení jsou zdarma,“ upřesňuje Bubák.

Konsolidace půjček

1. Sberbank – Fér konsolidace

2. UniCredit Bank – Presto Půjčka – Převedení úvěru

3. Komerční banka – Optimální půjčka

Sberbank nabízí úrokovou sazbu od 3,9 % p.a., převedení úvěru od 50 tisíc do jednoho milionu korun s až desetiletou splatností. Poskytnutí i vedení úvěru je bez poplatku. Při řádném splácení je klientovi vráceno až 20 % zpět z poskytnuté výše úvěru (platí pro vybrané délky splatnosti a za určitých pravidel). K úvěru je možné sjednat pojištění schopnosti splácet ve dvou variantách.

Hypotéky

1. UniCredit Bank – U hypotéka účelová

2. Moneta Money Bank – Pružná hypotéka

3. mBank – mHypotéka Light

UniCredit poskytuje u hypotečního úvěru úrokovou sazbu již od 2,52 % p.a. (při sjednání pojištění schopnosti splácet je poskytována navíc sleva 0,1 % ze sazby). Délku fixace lze zvolit od jednoho do deseti let, čerpání hypotéky je umožněno až do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje 2900 Kč.

Podílové fondy

Akciové fondy: Franklin Templeton Investments – Franklin Technology Fund EUR (ISIN LU0260870158). Jeho výkonnost za pět dosahovala v průběhu roku 2019 převážně hodnot v rozmezí 17,55 % až 23,65 % p.a.. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 1,81 %.

(ISIN LU0260870158). Jeho výkonnost za pět dosahovala v průběhu roku 2019 převážně hodnot v rozmezí 17,55 % až 23,65 % p.a.. Poslední známá hodnota TERu (celkové nákladovosti) činí 1,81 %. Smíšené fondy: Franklin Templeton Investments – Franklin Global Convertible Securities Fund USD (ISIN LU0727122425). Výkonnost fondu za tři roky v průběhu minulého roku dosahovala hodnot od 8,66 % do 12,62 % p.a.. Poslední známá hodnota TERu je 1,56 %.

(ISIN LU0727122425). Výkonnost fondu za tři roky v průběhu minulého roku dosahovala hodnot od 8,66 % do 12,62 % p.a.. Poslední známá hodnota TERu je 1,56 %. Dluhopisové fondy: Fidelity International – Fidelity Funds - US High Yield Fund EUR (ISIN LU0261953904). Jeho výkonnost za tři roky dosahovala v průběhu roku 2019 většinou hodnot mezi 5,31 % až 8,56 % p.a. Poslední známá hodnota TERu činí 1,39 %.

(ISIN LU0261953904). Jeho výkonnost za tři roky dosahovala v průběhu roku 2019 většinou hodnot mezi 5,31 % až 8,56 % p.a. Poslední známá hodnota TERu činí 1,39 %. Garantované fondy: KBC Asset Management NV – Universal Selection 100 Head Start USD 2 (ISIN BE6295341414). Výkonnost fondu za jeden rok se v průběhu předešlého roku pohybovala v rozmezí hodnot od 4,90 % do 9,17 % p.a.. Poslední známá hodnota TERu je 1,43 %.

(ISIN BE6295341414). Výkonnost fondu za jeden rok se v průběhu předešlého roku pohybovala v rozmezí hodnot od 4,90 % do 9,17 % p.a.. Poslední známá hodnota TERu je 1,43 %. Krátkodobé investice: Moneta Money Bank – BFM Konzervativní dluhopisový fond (ISIN HU0000709308). Výkonnost za jeden rok se v průběhu roku 2019 pohybovala od 1,36 % do 4,16 %. Poslední známá hodnota TERu činí 0,92 %.

Pro hodnocení úspěšnosti podílového fondu berou organizátoři soutěže za podstatnou výkonnost za období odpovídající investičnímu horizontu.

Rizikové životní pojištění

Pojištění Allianz Život si lze sjednat jako čistě rizikové. Investiční složka je oddělená a volitelná. Poskytuje slevu až 28 % za zdravý životní styl. Nabízí garanci nejvyššího plnění ve srovnání s pěti největšími pojišťovnami na trhu, přičemž garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. V rámci pojištění je možné sjednat speciální krytí PRO úvěr k hypotéce nebo PRO boj s rakovinou. V případě úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění už při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

1. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku Moneta Money Bank

2. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku mBank

3. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku Sberbank

Všechny tři medailové pozice obsadila stejná pojišťovna, pořadí se lišilo jenom podle variant pro konkrétní banku. Vítězný produkt nabízí podle organizátorů soutěže nejširší pojistné krytí na trhu. V rámci jednoho balíčku je klient pojištěný na následující pojistná rizika: úmrtí, invalidita 3. stupně, pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny a dále buď ztráty zaměstnání, nebo hospitalizace. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně od počátku vzniku pojistné události (po uplynutí karenční doby v délce 30 dnů). Unikátní je pojištění pro případ ošetřování člena rodiny, které pojišťovna nabízí jako jediná na trhu. Mezi další výhody se řadí minimum výluk, které jiné pojišťovny na trhu uplatňují. Pojišťovna například plní i v případě bolesti zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře, nebo v případě psychiatrických onemocnění.

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

1. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku Moneta Money Bank

2. Uniqa pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku Raiffeisenbank

3. MetLife pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku Equa bank

Rozsah vítězného produktu je velmi široký – klient je v rámci jednoho balíčku pojištěn pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny, které je na trhu unikátní. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně už od prvního dne vzniku pracovní neschopnosti, resp. od prvního dne registrace na úřadu práce v případě ztráty zaměstnání (pojistné plnění se v oboru případech vyplácí po uplynutí karenční doby, která trvá 30 dní). Zajímavým benefitem pro klienta je způsob výplaty pojistného plnění v případě pracovní neschopnosti – pojišťovna kromě úhrady dluhu vůči bance vyplácí od sedmého měsíce trvání pracovní neschopnosti klientovi bonus ve výši měsíční splátky úvěru. Pojištění má minimum výluk. Pojišťovna například plní i v případě pojistné události způsobené bolestí zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře, nebo v případě psychiatrických onemocnění.

Cestovní pojištění

1. Direct pojišťovna – Cestovní pojištění

2. Uniqa pojišťovna – Cestovní pojištění

3. Allianz pojišťovna – Allianz cestovní pojištění

Hodnocení se zaměřilo na jednorázové krátkodobé pojištění, které klient využije při cestách po zahraničí, a to jak v Evropě, tak i mimo ni. Vítězná Direct pojišťovna poskytuje slevu ve výši až 50 % při sjednání online. Klient si může vybrat mezi třemi variantami, které obsahují léčebné výlohy v zahraničí s limitem ve výši tří milionů, šesti milionů nebo dokonce s neomezeným limitem, což je na trhu ojedinělé.

Nejkomplexnější varianta obsahuje kromě neomezeného limitu léčebných výloh navíc pojištění odpovědnosti, úrazu, zavazadel, zpoždění letu a cestovní a právní asistenci. Mimo to je možné si sjednat doplňková připojištění jako asistence vozidla, pojištění vozidla z půjčovny, poškození sportovního vybavení či pojištění stornopoplatků. Výhodou Direct pojišťovny je, že lze pojistit rizikové sporty jen na dny, kdy bude klient skutečně rizikové sporty provozovat. Pojištění vzniká okamžikem zaplacení, takže ho lze sjednat skutečně na poslední chvíli.

Doplňkové penzijní spoření (účastnické penzijní fondy)

Vítěz má dlouhodobě nejvyšší počet aktivních účastníků ze všech penzijních společností a nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu za všechny účastnické fondy. Vážený průměr zhodnocení účastnických fondů penzijní společnosti ČS v průběhu roku stoupal až na prosincových 5,68 % p.a.. Společnost nabízí čtyři účastnické fondy, lze je kombinovat a strategii každý rok měnit zdarma.

Kolik vydělal ten váš? Výsledky účastnických fondů za rok 2019

Cena veřejnosti 2019

Jde o nejoblíbenější produkt finanční instituce na portálu Finparáda.cz podle celoročního hodnocení v přehledech a kalkulačkách jeho návštěvníky. Vyhlášen je jen jeden nejlepší produkt, a to bez ohledu na kategorii a typ instituce.

Cena Finparády 2019

Komerční banka za aplikaci Mobilní banka

Cílem tohoto ocenění je poukázat na výjimečné výsledky, inovátorské postupy nebo zajímavé počiny za daný rok. V roce 2019 se organizátoři zaměřili na mobilní bankovnictví. Do nejlepší trojice patří podle nich i Air Bank (My Air) a Moneta Money Bank (Smart Banka).