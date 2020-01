Partners chystají vlastní penzijní společnost, ve hře je i banka

Finanční skupina Partners chystá vlastní penzijní společnost. Měla by fungovat od začátku roku 2021.

Žádost o licenci firma podala České národní bance loni v prosinci, na konci letošního roku plánuje zahájit pilotní provoz s vybranou skupinou finančních poradců.

Nová penzijní společnost vzniká jako doplněk k životní pojišťovně Simplea, která odstartovala na začátku července 2019. „Životní pojištění pokrývá rizika a penzijní produkt zajistí investici na stáří. Důvodem je také nezávislost na jiných penzijních společnostech – snadněji se bude reagovat na podněty poradců a efektivněji spravovat klientský kmen,“ vypočítává výhody Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea a zároveň šéf projektu nové penzijní společnosti.

Od červencového startu získala Simplea 17 tisíc klientů a sjednané roční pojistné ve výši 157 milionů korun. Dvě třetiny klientů jsou lidé poprvé pojištění právě přes skupinu Partners. Podle Švece tak nová pojišťovna nefunguje primárně na přepojišťování, tedy na „přetahování“ klientů od konkurence.

Tři účastnické fondy

Nová penzijní společnost bude mít tři účastnické fondy: Povinný konzervativní fond, který je daný zákonem, a další dva fondy s vyváženou a dynamickou investiční strategií.

„Tak bychom měli nabídnout investování jak pro klienty s averzí k riziku, tak pro ty, kteří se rizika nebojí,“ říká Švec. V investování do fondů chce firma využít světových správců, jejichž nabídka je v Česku u současných osmi penzijních společností do značné míry omezena.

Celková investice do nové penzijní společnosti se pohybuje kolem 150 milionů korun. „Soustředíme se v ní na digitální procesy. Kde to bude možné, tam budou procesy automatizované,“ vysvětluje Švec vyšší počáteční investici, která by ale dlouhodobě měla znamenat nižší náklady na samotný provoz penzijní společnosti. „Žádné papíry, žádná pošta, žádné nadbytečné operace. Hlavní provozní činnost pak bude zaměřena na podporu poradců a klientů,“ dodává.

Možná přijde i banka

V rámci rozvoje skupiny Partners Financial Services zvažuje její generální ředitel Petr Borkovec také vlastní banku. Ta by mohla začít fungovat v roce 2023.

„Dnes máme téměř 600 tisíc klientů, 90 poboček a 1700 profesionálních poradců. Našim dlouhodobým cílem je zajistit pro naše klienty plné portfolio v oblasti osobních financí,“ říká Borkovec.

Projekt banky vyžaduje velmi vysoký kapitál, proto ho teď vedení Partners analyzuje. „Pro klienty chceme mít základní služby zdarma, což je u nových bank standardní. Definujeme si value proposition pro klienty ve spolupráci s klienty i poradci. Řešíme zkušené a nadšené bankéře do základního týmu, financování a celý byznys model,“ popisuje aktuální stav Borkovec.

Vizí je banka postavená na technologii 21. století. „Díky široké distribuční síti a pobočkám umíme dodat osobní vztah a osobní obslužnost. Budeme první banka, která za klientem umí fyzicky dojít tam, kam on potřebuje. Chceme banku, která propojí bankovnictví a finanční plánování pod jednou střechou – jde o aktivní práci s finanční bilancí, ochranou příjmů a majetku, s kumulací peněz a zároveň se jedná o transakční banku,“ říká Borkovec. Primárním zaměření banky podle něj nemá být zadlužení klienta.

Od loňského jara nabízejí Partners nemovitostní fond Trigea, do tří let plánuje nashromáždit pět miliard korun. Na konci roku měl 1915 klientů, kteří investovali 476 milionů korun. Předpokládaný roční výnos by měl dlouhodobě dosahovat čtyř až šesti procent. Od založení ke konci roku 2019 to bylo 4,4 procenta. V červenci Trigea koupila první nemovitost – kancelářskou budovu Louvre u stanice metra Radlická. Mezi hlavní nájemce patří Stadler, Lukoil Accounting and Finance Europe nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP).

Partners patří mezi největší finančně poradenské společnosti v Česku. Vedle pojišťovny Simplea patří do skupiny také Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, Partners bankovní služby, Partners akademie a Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz a Heroine.cz.

Obrat finanční skupiny Partners překročil v roce 2018 jednu a půl miliardy korun, výsledky za rok 2019 zatím nejsou k dispozici.