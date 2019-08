Petr Stuchlík o rozvratu Fincentra: Jsou věci, které se v byznysu nedělají

S Petrem Stuchlíkem jsem chtěl bavit hlavně o tom, co všechno mu dal a vzal rok v politice. Když se ale v médiích objevily zprávy, že s koncem července byli z finančněporadenské společnosti Fincentrum odejiti tří klíčoví ředitele sítě, Martin Kovář, Josef Bittner a Tomáš Martinovský, rozhodl jsem se otázky směřovat právě na Fincentrum a jeho budoucnost. Podle zákulisních informací by do společnosti 4fin, kam mají všichni zmínění namířeno, mohla odejít až polovina všech poradců českého Fincentra. Rozhodnout se má v několika příštích dnech.

Společnost Fincentrum, kterou jste s Martinem Nejedlým založili a kterou jste vedl, od vás před rokem koupila Swiss Life. Noví majitelé vám nabízeli, že můžete firmu dál vést. Odmítl jste?

Neodmítl. Plán opravdu byl, že ve vedení zůstanu několik dalších let. I když jsem byl poslední dva roky před prodejem totálně vyhořelý a unavený, slíbil jsem, že budu pokračovat. Z tohoto závazku mě ale vyvázal vstup do politiky.

Dění ve firmě jste ale určitě sledovat nepřestal. Jaký byl rok pod novými majiteli z vašeho pohledu?

Myslím, že poměrně standardní, odpovídající vstupu strategického investora. Věnoval jsem se naplno pražské komunální politice. I když indicie, že se něco děje, se ke mně přeci jen dostávaly.

Jaké?

Fámy, že chce ten či onen odejít, jsou ve firmách jako Fincentrum denním chlebem. Vždy je pak na vedení, jak se k nim postaví, jestli lidem dá prostor k odchodu, nebo se je snaží udržet.

Petr Stuchlík Narodil se v roce 1977 ve Zlíně. Vystudoval management na Vysoké škole ekonomické v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam (RSM). Je jedním ze tří českých absolventů prestižního programu OPM na Harvard Business School. V dubnu 2000 spoluzakládal Fincentrum. V roce 2018 ho prodal společnosti Swiss Life za víc než miliardu korun. V letech 2002–2006 pracoval také ve vedení společnosti Mafra (Lidové noviny, MF Dnes, iDnes, TV Óčko). V roce 1998 napsal první českou knihu o internetové reklamě. Loni kandidoval za ANO do pražského magistrátu. Ve volném čase pilotuje sportovní letadla, věnuje se vážné hudbě a jako investor koňské drezůře.

Červnový odchod René Borovičky, dalšího ředitele, byl prvním zásadním znamením, že něco není v pořádku. Když jsem se pak dočetl, že za jeho odchodem stojím já, byl jsem naštvaný. Do poslední chvíle jsem se Reného snažil ve Fincentru udržet. Společně s Reném a Filipem Duchoněm, ředitelem Fincentra, jsme do poslední chvíle hledali společnou řeč. Ještě v noci před výpovědí jsme se na můj popud u nás doma všichni tři potkali. A tehdy mi poprvé došlo, že celou akci někdo z pozadí asi tlačí vpřed.

To samé, tedy že stojíte za odchody lidí z Fincentra, jsem se doslechl i teď...

Vyvracet fámy, že organizuji masový odchod lidí z Fincentra, je pro mě velmi složité. Přitom mám finanční distribuce plné zuby a vracet se do ní rozhodně nehodlám. Kdo nebyl v čele takové firmy, nikdy nepochopí, jak náročné to je. Zvlášť, když ji držíte silou vůle dva roky před prodejem a odrážíte jeden nájezd za druhým. Za sebe můžu deklarovat, že jsem žádný masový odchod nepřipravoval a nepřipravuji. Po osmnácti letech mám poradenského byznysu plné zuby.

Všichni klíčoví lidé, kteří zatím z Fincentra odešli, zamířili do společnosti 4fin, jejíž jednatelkou je podle obchodního rejstříku Hana Strnadová, bývalá finanční ředitelka Fincentra...

Kterou jsem v roce 2014 vyhodil.

Proč jste ji vyhodil?

Očekával jsem od ní mnohem víc. Její schopnosti už tehdy na rychle rostoucí firmu nestačily. Nebylo to příjemné rozcházení, Hanka ve Fincentru a zvlášť při prvním prodeji v roce 2013 odvedla kus práce. V tom má můj obrovský respekt. Ale kapitalismus je neúprosný a role generálního ředitele o to víc.

Je ona klíčovou osobou?

Paní Strnadová sice v několika firmách, které spojuje název 4fin, opravdu figuruje jako statutární orgán, upřímně si ale nemyslím, že by to byla ona, kdo za aktivitami stojí.

Kdo je tedy tou klíčovou osobu?

Nevím, ale tuším. A o to menší z toho mám radost. S novými akcionáři jsem nyní v úzkém kontaktu. Nilsi Froweinovi, CEO Swiss Life International, jsem svou firmu dva roky prodával. Když jsme si nakonec po opravdu těžkých jednáních plácli, měl jsem obrovskou radost. I proto, že se mi firmu podařilo udržet pohromadě. Proto absolutně nechápu, jak si může někdo, kdo na prodeji finančně participoval také, obhájit to, že mu ji paralelně začne rozebírat pod rukama.

Rozhovor před rokem „Z Andreje Babiše mám dobrý pocit. Je silný, ale pozorně poslouchá ty, kteří umějí argumentovat. Pokud bych měl jít proti svým hodnotám, politiku dělat nebudu,“ říká Petr Stuchlík, nový kandidát hnutí ANO na pražského primátora. Petr Stuchlík: Přešel jsem na druhý břeh. A to se neodpouští

Mluvíte o bývalém spolumajiteli Fincentra Martinovi Nejedlém?

To říkáte vy. Martinova spolupráce s paní Strnadovou ale prokazatelně pokračovala i po tom, co ve Fincentru skončila. Pokud by to tak opravdu bylo, bylo by to nejen hrubě neetické a amorální, ale taky protiprávní. A navíc, ten, kdo vás jednou podrazí, nebude mít rozpaky podruhé.

Doména 4fin byla paní Strnadovou zaregistrovaná už 11. června 2018, tedy ještě předtím, než jste společnost prodali. Věděl jste o tom?

Když jsem se to dozvěděl, málem jsem spadl ze židle. Jsou přece věci, které se v byznysu nedělají. Nebo je uděláte jen jednou.

Bavil jste o celé situaci s Martinem Nejedlým?

Ano, naposledy minulý týden ve čtvrtek. Ale nikdy jsme se nedostali do většího detailu. Martin vše popírá, je arogantní a povýšený. Náš osobní vztah se bohužel změnil, to mne mrzí nejvíc. Martin byl celý můj profesní život mým nejbližším obchodním partnerem, prožili jsme spolu spoustu těžkých chvil. Navíc mne podporoval při mém vstupu do politiky, jakkoliv rozhodně nepatří mezi fanoušky premiéra Babiše. Dřív chtěl společnost změnit k lepšímu, měl jasné morální hodnoty. O to víc jsem rozčarován.

Vždycky jsem měl problém, když zaměstnanci nebo minoritní vlastnící jednali proti majoritnímu akcionáři. I proto, že jsem celých osmnáct let ve Fincentru byl minoritním akcionářem a nikdy jsem proti Martinovi nešel. Jakkoliv jsem jako generální ředitel samozřejmě měl spoustu příležitostí. Navíc jsme takové situace zažili. Třeba v případě generálního ředitele Fincentra Slovensko, Milana Repky, který ze své pozice podporoval vznik společnosti Brokeria.

Jakou mají vlastně lidé motivaci odcházet?

To byste se ale musel zeptat jich. Nemyslím, že by jim dokázali nabídnout zásadně lepší produktové nebo finanční podmínky. Dnes dokážete vydělávat především na úsporách z rozsahu, a i když 4fin funguje pod Broker Trustem, nebude snadné jich dosáhnout. Jedna věc jsou sliby, další realizace.

Ani když odejde polovina firmy?

To se nestane.

Co jiného může odcházející lákat?

Majetkové podíly, větší prostor pro seberealizaci nebo prostě jen lepší lidské vztahy. Ale to vše je dlouhodobě těžké udržet. Na vině samozřejmě mohou být i změny související s příchodem nových majitelů. Je logické, že mění firemní kulturu. To nastává po každé akvizici. První střet kultur nastal už v roce 2013, kdy jsme prodali majoritní podíl investičním fondům. Ano, bylo to mimořádně složité, ale zvládli jsme to. Společným úsilím Martina, Filipa a mne. To je bohužel pryč.

Může Fincentrum poradcům v odchodu zabránit?

Poradci jsou vázáni obchodní smlouvou s měsíční výpovědní lhůtou, takže nemůže. Je to jen jejich rozhodnutí, a pokud se tak rozhodnou, bude to v principu legitimní, i když je – a hlavně jejich kolegy – čeká spousta obtíží, které si asi neuvědomují. Poradenství se změnilo, není rok 2000, ani 2007 nebo 2013.

Na druhou stranu zejména Martin Kovář investoval spoustu úsilí do vztahů se svými kolegy. Vážím si ho jako poradce, jako manažera, ale i lidsky jako člověka. Nikdy nezapomenu, jak v Kyjevě opravoval průvodce výstavou vojenské techniky. Jeho znalosti moderní historie, zejména evropské, jsou fenomenální.

Nemohli noví majitelé tušit, že k něčemu podobnému může dojít? Poradenská firma přece stojí a padá na lidech...

Tohle samozřejmě vnímají všichni majitelé finančněporadenských firem. Proto se všichni snaží zvyšovat hodnotu firmy i jinak. Budují vlastní investiční nebo realitní společnosti, vyvíjejí software, udržují vztahy a rychle reagují na objevující se výzvy. Právě rychlost reakce mohla být podle mne problémem. Ale pokud šlo o dlouhodobě plánovanou akci, těžko se tomu dalo čelit.

Přijde mi logické, že pokud lidé z Fincentra opravdu odejdou, navíc za bývalým majitelem, bude se Swiss Life bránit právně. Vy jste smlouvu o prodeji dojednával. Jsou v ní definované nějaké pojistky pro podobný případ?

Jsou v ní samozřejmě konkurenční doložky pro všechny bývalé akcionáře. O to míň rozumím těmto krokům. Samozřejmě můžete vše vymyslet tak, aby na vás justice jen tak nedosáhla, obchodněprávní spory jsou pro ni těžkým oříškem. Ale když máte firmu s prvotním hříchem, bude vás to pronásledovat dlouhodobě. Je to velký handicap pro začátek.

Nechcete se do Fincentra vrátit? Osmnáct let jste ho budoval.

Nechci. Ani náhodou. Poslední dva roky ve firmě mě, jak jsem říkal, stály mnoho sil. A rok s inženýrem Babišem se postaral o zbytek. Teď chci mít chvíli čas na sebe a jiné projekty.

Co na to Filip Duchoň, současný šéf Fincentra? V rozhovoru Petr Stuchlík nevyvrací, že by za ochodem lidí stál Martin Nejedlý. Naopak: vše nasvědčuje tomu, že je to právě on. Můžete mi to potvrdit? Máme indicie, které to mohou naznačovat. S ohledem na fakt, že nemáme o podobném tvrzení žádné důkazy, bych však nerad obviňoval kohokoli z neetického jednání. Pokud by se to však potvrdilo, bylo by to pro mě obrovským lidským zklamáním. Zvažujete nějaké právní kroky? Je samozřejmé, že se budeme útoku na společnost bránit všemi právními prostředky. Rád bych v té souvislosti upozornil na důležitou skutečnost: Fincentrum nikdy nebránilo žádnému poradci v jeho osobním rozvoji, naopak jsme se snažili každému v jeho kariérním růstu pomoci. Pokud dospěje náš spolupracovník k rozhodnutí odejít jinam, je to v pořádku. Vše ale musí mít svá pravidla, obě strany musí dodržet své smluvní závazky. To se bohužel v případě odchodu našich zemských ředitelů neděje a my musíme přijmout adekvátní opatření. Pokud pomineme externí snahy a motivace, co podle vás stojí za současnými odchody ze společnosti Fincentrum? Jiné důvody upřímně nevidím. Když mluvím s kolegy z obchodní sítě, slyším jejich obavy a nejistotu postavenou na základě manipulace za strany několika jedinců, kteří se s cílem zvýšení vlastních zisků rozhodli odejít. Bohužel však začali budovat svůj nový byznys ve chvíli, kdy měli ještě smluvní závazky vůči Fincentru a minimálně v etické rovině odpovědnost za své spolupracovníky na nižších pozicích. Kolik výpovědí jste zatím v srpnu obdrželi? K dnešnímu dni méně než deset.