ČAFS startuje: Finanční poradci mají po letech marných snah jedinou asociaci

Pokusů o sjednocení finančněporadenského trhu v jedné asociaci už jsme v historii zažili několik. Neuspěl žádný. Až nyní. Co jste udělali jinak?

U úplných počátku diskuze o sjednocení AFIZu a USF jsem v tomto kole nebyl; myslím, že první neformální jednání probíhala někde mezi odpalištěm a greenem. (smích) Konkrétní kroky se začaly podnikat až na sklonku loňského roku. Zapojili se do nich jak kolegové z obou asociací, tak lidé v té době stojící mimo sektor.

Můžete být konkrétnější?

Do diskuze se kromě členských firem obou asociací snažil přispívat i někdejší představitel zprostředkovatelů a ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. I když jeho snaha nakonec nevedla k výsledku, přinesla oživení zájmu o téma integrace, který po Novém roce přešel do formální diskuze už ne o tom, jestli, ale jak a kdy.

Kdo se místo Tomáše ujal dirigentské taktovky?

Za USF jsem to byl já, za AFIZ Vítek Mikolášek.

Jak se vlastně bude nová sjednocená asociace jmenovat?

Česká asociace společností finančního plánování a zprostředkování – ČASF.

Jiří Šindelář Absolvent Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Donedávna výkonný ředitel a předseda představenstva Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR), nyní předseda České asociace společností finančního plánování a zprostředkování (ČASF). Zastupuje Česko v představenstvu FECIF, evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Člen řady expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu. Autor odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Členy budou všechny firmy, které sdružují obě stávající asociace?

Vlastně ano. Nechybí Partners, OVB, Broker Consulting, Swiss Life či ZFP. Z velké pětky se přidávají úplně všichni, včetně Fincentra, které aktuálně není členem žádné z asociací. Součástí ČASF nebude pouze Kapitol, i když by o členství pravděpodobně stál. Ostatním členům asociace vadí jeho přímé napojení na pojišťovnu Kooperativa, obávají se střetu zájmů a možného úniku informací.

Distribuční sítě pojišťoven tedy členy být nemůžou?

Stanovy to nezakazují není. Nikoho předem nevylučujeme. Jediným požadavkem je, aby dané firmě plynula rozhodující část obratu z finančního poradenství. Vždy ale potenciální člen musí nejdříve získat kladné stanovisko většiny ostatních členů, není to nějaká automatická nároková věc. Ani přistoupení Kapitolu proto v budoucnu zcela nevylučuji. Uvidíme…

Finančněporadenský trh historicky provázely velké antipatie mezi zakladateli velkých společností. Teď to vypadá, že jsou po letech schopni táhnout za jeden provaz…

Ano, sjednocení vysílá celému finančnímu trhu jasný signál. Podle mě ale byly spory na osobní rovině slabší už několik posledních let. I proto se byli nakonec všichni schopní sejít u jednoho stolu. Zvnějšku to může vypadat jako banální věc, ale i tohle bylo dříve nemyslitelné. Proto jsem měl radost, že jednání o budoucí podobě asociace nakonec probíhala velmi rychle. Teď ale nastává další, možná ještě těžší úkol. Musíme je u jednoho stolu udržet.

Jakou strukturu bude mít představenstvo ČASF a kdo v něm zasedne?

Nově bude mít devět členů, šest z nich bude vždy obsazených členy asociace s nejvyšším obratem za uplynulý rok. Další tři členové budou volení. Prvotní dohoda je, že minimálně pro první funkční období v představenstvu zasednou šéfové velkých firem osobně – Petr Hrubý, Petr Stuchlík z Fincetra, za Partners Petr Borkovec, Vlado Poljak ze ZFP, Tomáš Rampula ze Swiss Life a výkonný ředitel OVB Pavel Manhalter. Pro úspěch asociace je to klíčové.

Opravdu přichází doba, kdy budou jednotlivé finančněporadenské společnosti transparentně zveřejňovat své obraty? Žádné sčítání Česka a Slovenska nehrozí?

Budou muset. Do výpočtu navíc vstupuje jen obrat z finančního poradenství a zprostředkování.

Předsedou představenstva asociace jste byl zvolen vy. Na jak dlouho?

Volební období je dvouleté.

Už máte rozhodnuté, kdo budou místopředsedové?

To ještě není rozhodnuté. Osobně si myslím, že by to měl být Petr Borkovec a Petr Hrubý, případně Petr Stuchlík. Ale bude to rozhodnutí členů.

Spory se dřív často vedly kolem výše členských příspěvků. Podle jakého klíče je budete vybírat nyní?

Opět podle obratu. Pozitivní je, že s nárůstem členů můžou všichni platit méně než dosud. Dokonce o více než polovinu.

Jaký bude roční rozpočet asociace?

Okolo tří milionů korun.

To není mnoho. Třeba Česká asociace pojišťoven pracuje s výrazně vyššími prostředky.

Ano, dokonce násobně vyššími. Náklady na běžný provoz asociace ale z této částky pokryjeme bez problémů, je třeba si uvědomit, že si nehrajeme na softwarovou ani vzdělávací firmu. Pokud budou potřeba další peníze – třeba na lobbing, vždycky můžeme požádat členy o navýšení, nebo sáhnout do rezerv, které dnes dosahují výše zhruba dvou ročních rozpočtů. U nákladů na lobbing ale s vyššími výdaji aktuálně nepočítáme. Hotové jsou všechny sektorové zákony, AML i GDPR. Řeší se spíš technické věci, kde předpokládám dohodu už na úrovni diskuze s Ministerstvem financí či Českou národní bankou. To se samozřejmě může změnit a pak musíme být na variantu navýšení rozpočtu připraveni. S tím také pracujeme.

Chystá se ale nový kodex ochrany spotřebitele nebo uzákonění institutu hromadné žaloby…

To ano. Ale tam budeme, myslím, ve shodě s bankami a pojišťovnami, což umožní sdílení nákladů. Na rozdíl od posledního boje o regulaci provizí, který vyžadoval opravdu intenzivní lobbing.

A co právě probíhající boj o rušení historických smluv investičního životního pojištění? Pojišťovny se snaží házet vinu na finanční poradce…

To bude určitě silné téma, kde se budeme angažovat aktivněji. Názory některých kolegů z pojišťoven, že jsou veškerá pochybení na straně distribuce, samozřejmě odmítáme, a to budeme komunikovat razantněji, kdykoliv se takové dezinformace v mediálním prostoru objeví. Už jen to, že tu právě vzniká jednotná asociace, je jasný impulz.

Už máte nějaké ohlasy na vznik asociace od pojišťoven?

Myslím, že napjatě vyčkávají, jak to dopadne. A doufají, že se něco pokazí. (úsměv) Jenže mají smůlu, a pokud se nám doteď smály, teď už se smát nebudou. Rozdrobenost finančněporadenského trhu byla občas voda na jejich mlýn, rozděl a panuj. Tato éra končí a díky integrované asociaci výrazně přitvrdíme.

Když pomineme lobbing, jaké další aktivity bude asociace mít?

Budeme se spolupodílet na tvorbě nové legislativy, to je naše primární poslání. Na něj navazuje diskuze o jejím výkladu – tedy primárně komunikace s Českou národní bankou, což je mnohdy ještě důležitější než samotná příprava zákona. Třetím pilířem je metodická podpora členům při zavádění změn. Chceme ale také aktivně řešit otázky etiky – to bude v gesci etické komise, zlepšovat image finančního poradenství a pomáhat s analýzou trendů a shromažďováním dat o trhu.

Broker Trust, který z USF vloni odešel za poměrně dramatických okolností, mezi členy nové asociace není. Budete v případě porušení etických pravidel členských společností postupovat stejně?

Ano, máte pravdu, že se Broker Trust zatím jednání neúčastní. Dveře ale mají určitě otevřené. Stejně jako všechny ostatní společnosti, které fungují na principu brokerpoolů, to jednoznačně zdůrazňuji. Budeme velmi rádi, pokud se přidají. Samozřejmě ale musejí respektovat pravidla hry, která navazují na princip, na němž fungovaly obě asociace před sjednocením. Pro členy platí jasná pravidla a jejich porušení a nesjednání nápravy může být důvodem pro uložení sankce, podobně jako v případě kauzy společnosti Broker Trust. Na tom se shodli všichni noví členové. Tlaky na zodpovědné podnikání budou navíc o to vyšší, protože na trhu už bude jen jeden subjekt pokrývající zhruba osmdesát procent trhu. A pokud vás z něj vyloučí, nebo sami odejdete, protože nerespektujete interní etické předpisy, bude to velmi jasný signál jak pro klienty, tak pro Českou národní banku. Reputační riziko pro velké firmy bude zásadní. Představte si, že by takto odešla nějaká pojišťovna z jejich oborové asociace… Byl by kolem toho obrovský humbuk. Byl bych rád, aby stejný mechanismus fungoval mezi finančněporadenskými firmami.

Je něco, čeho se opravdu bojíte?

Nesmíme to pokazit. Schválně používám první osobu množného čísla, protože mám na mysli jak sebe, tak členské společnosti. Pokud bychom se znovu rozešli, bude to opravdu zlé. Stali bychom se karikaturou sebe sama a byli všem pro smích. Byla by to fraška. Udržet velké firmy pohromadě beru jako svůj prvořadý úkol, ale na to samé musejí myslet i šéfové jednotlivých společností při hledání shody. Různé názory mít můžeme. A budeme. Na konci dne se ale musíme dohodnout, anebo respektovat rozhodnutí většiny.

Budete tedy fungovat na většinovém principu?

Vždycky budu primárně hledat shodu napříč trhem.

Ale může se stát, že ji nenajdete…

Pak přijdou na řadu principy demokracie, spočívající v ohleduplném prosazování většinového názoru. Ale zatím mám z kolegů dobrý pocit. Jsou připravení. Nikdo nehrozí, že když ho přehlasujeme, odejde.

To přijde.

Ano, vím. Karty jsou ale rozdány a je jen na nás, jak to dopadne. Každopádně uděláme maximum pro to, aby ČASF zůstala na trhu stabilním a dominantním hráčem.