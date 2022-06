Moneta opakuje milostivé léto, odpouští sankce

Moneta Money Bank umožňuje od dneška svým klientům s dluhy jejich splacení za výhodnějších podmínek. Znovu se tak dobrovolně přidává ke státnímu milostivému létu, o jehož prodloužení dnes mají hlasovat poslanci.

Klienti Monety, kteří jsou v exekuci, mají ode dneška tříměsíční lhůtu na doplacení dlužné jistiny a obchodního úroku (tedy původně sjednané ceny půjčky), banka jim oplátkou odpustí veškeré sankční poplatky a úroky.

Takzvané Milostivé léto II se bude týkat i těch klientů Monety, kteří byli k 31. květnu letošního roku v prodlení o více jak 90 dní se splácením svých finančních závazků vůči bance. Na rozdíl od klientů v exekuci ale mají na splacení dlužné jistiny až sedm let. I oni se ale o využití akce musí přihlásit během následujících tří měsíců.

„Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc těm našim klientům, kteří se možná i v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi, ale mají zájem svým finančním závazkům v budoucnu dostát,“ uvedl Tomáš Spurný, předseda představenstva Moneta Money Bank.

Nabídka banky se ke konci května týkala téměř pěti tisíc smluv. „Znamená to, že Moneta je v tuto chvíli připravena odpustit téměř 115 milionů korun,“ upřesnil Spurný.

Generální pardon na výše uvedené sankční poplatky a úroky udělí Moneta v okamžiku doplacení jistiny a obchodního úroku. Na to budou mít klienti v exekucích tři měsíce, lidé v prodlení se splácením svých závazků pak až sedm let, během nichž jim banka nastaví nové parametry splátkového kalendáře. V případě, že budou tuto novou splátkovou dohodu řádně plnit, nebude jim banka během této doby účtovat žádný další úrok ani sankční poplatky.

„Při splnění základních podmínek mohou zájemci již od dnešního dne o tuto možnost zažádat online prostřednictvím našeho webu. I v případě Monety je nicméně tato nabídka omezená a stejně, jako vládní milostivé léto, platí tři měsíce, v našem případě tedy do konce srpna tohoto roku,“ dodala Zuzana Filipová, mluvčí Monety.

Nabídka Monety se vztahuje na nezajištěné spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby a také na nezajištěné půjčky živnostníkům a OSVČ. Možnost sjednání splátkové dohody na dobu sedmi let a následné odpuštění sankčních poplatků se naopak nevztahuje na klienty v insolvenci.

Druhé milostivé léto vyhlášené státem má trvat od začátku září do konce listopadu. Návrh na pokračování akce, která původně běžela na přelomu let 2021 a 2022, dnes projednají poslanci (bod je pevně zařazený k projednání na poledne) a předpokládá se, že by ho měli schválit ve zrychleném režimu projednávání.

Už při původním milostivém létu se k němu dobrovolně přidávaly některé firmy. Byla mezi nimi například Air Bank, Česká spořitelna, Moneta nebo Home Credit. Zákon totiž s možností ukončit exekuce za výhodnějších podmínek počítá jen u těch vedených na dluh vůči státu a organizacím jako jsou například dopravní podniky, ČEZ či zdravotní pojišťovny.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

