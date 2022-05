Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

Milostivé léto, díky němuž se lidé mohou snáze zbavit některých exekucí, nejspíš čeká ještě jedno opakování od začátku září do konce listopadu. Návrh na pokračování dnes schválila vláda a posílá ho do sněmovny, kde by ho poslanci měli projednat zrychleně.

Druhé milostivé léto by mělo být na dlouhou dobu poslední podobnou akcí. To první běželo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Během tohoto období měli lidé šanci zbavit se exekucí vedených na dluh vůči státu a organizacím jako jsou například dopravní podniky, ČEZ či zdravotní pojišťovny. Lidem stačilo zaplatit nebo doplatit celou jistinu, tedy původní dluh, plus náklady na zastavení exekuce, které včetně DPH činily 907 korun a 50 haléřů. Veškeré narostlé příslušenství – tedy sankce – jim pak bylo odpuštěno.

Druhé milostivé léto má fungovat prakticky stejně, a to včetně toho, že se stejně jako to první bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Je to z důvodu, že druhé milostivé léto vlastně jen prodlužuje o další tři měsíce původní akci. „Mnoho dlužníků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat,” uvedl Marek Výborný, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL, který je autorem původního i nového návrhu.

Původní pravidla byla lehce upravena. Exekutoři budou mít například nově povinnost reagovat do 15 dnů na dotazy dlužníků, a pokud tak neučiní, lhůta tří měsíců, během kterých může dlužník jistinu splatit, se protáhne o počet dní, kdy nebyla odpověď doručena. Stejně tak byla vyjasněna sporná záležitost u penále, které je nově označeno vždy za příslušenství. Odměna exekutorovi za ukončení exekuce se má zdvojnásobit na 1815 korun. Exekutoři si stěžovali, že původní částka ani zdaleka nekryla náklady, které s ukončováním exekucí měli. Pro dlužníky bude i dvojnásobný poplatek stále výhodný, protože příslušenství mnohdy dosahuje desítek tisíc a někdy i víc.

Exekutorská komora opakování akce kritizuje. „Překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročinnou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat. Pokud ani takto velkoryse nabídnuté řešení nepřiměje některé lidi, aby dostáli svým závazkům vůči věřiteli, pak opakování milostivého léta je přinejmenším diskutabilní,“ řekl nedávno prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík, když představoval data za milostivé léto. Podle nich akci využily maximálně nižší desítky tisíc lidí v exekuci.

Milostivé léto bylo legislativně nepovedené. Bohužel, pokračování nápravu asi nepřinese. Podrobněji o tom stanovisko předsedy LRV. To zmiňuje třeba nestandardní proces přijímání, chybějící odborné hodnocení nebo absenci hlubší analýzy chyb ML. Více:https://t.co/PKSg2Gedm1 pic.twitter.com/0ulfQoJCec — Exekutorská komora (@exekutori_cr) May 11, 2022

Podmínky druhého milostivého léta kritizuje například i ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. „Přestože druhá oddlužovací akce bude obsahovat určitá legislativní zlepšení týkající se například lhůt na odpověď exekutora, nebude obsahovat změny, které odborníci považovali za důležité. Mluvilo se například o rozšíření na daňové a správní exekuce, přeprodané pohledávky nebo zahrnutí Pražské energetiky,“ říká.

K opakování akce jsou podle navrhovatelů objektivní důvody, když první milostivé léto provázely „porodní“ těžkosti. „Měsíc jsme řešili se zdravotními pojišťovnami, zda je penále jistina či příslušenství. Následně hledali někteří exekutoři kličky a snahy násobit zákonnou odměnu za zastavení exekucí. A do toho přišel dramatický růst cen energií a někteří dlužníci museli primárně myslet na uhrazení násobně vyšších složenek," uvedl Výborný.

Dodal také, že milostivé léto dál vnímá jako mimořádný nástroj a tudíž by mělo jít o poslední opakování na dlouhou dobu. V žertu odkázal na původní biblické milostivé léto, které se opakovalo po 49 letech.

Na rok 2023 pak vláda připravuje novelu daňového řádu, která pomůže i lidem ve správních (daňových) exekucích. Dluhů se tak budou moci zbavit například ti, kteří dluží na sociálním pojištění. Tím kabinet reaguje na další kritiku od Exekutorské komory, která upozorňuje, že milostivé léto se netýká exekucí, které vedou přímo státní instituce.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem