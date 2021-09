Exekuční novinky v praxi: Milostivé léto se blíží, chráněné účty drhnou

28. října odstartuje tříměsíční období pro takzvané milostivé léto. Lidé budou moci vymazat své „veřejnoprávní“ dluhy tím, že zaplatí jistinu a k tomu zhruba 908 korun (750 Kč + DPH) na náklady zastavení exekuce. Čekáte v praxi nějaké komplikace?

Byla tam řada výkladových nejasností, ale to se snad už podařilo vyjasnit v součinnosti s exekutorskou komorou a ministerstvem spravedlnosti. Po prvotních nejasnostech je teď jasné, že milostivé léto poběží od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Zároveň už panuje shoda na tom, že se nebude zpětně přeúčtovávat účel plateb. Pokud bylo vymoženo něco na příslušenství, nepůjde to započítat zpětně na jistinu. Pokud chci využít milostivého léta, musím nad rámec exekučních srážek v daném období doplatit celou doposud neuhrazenou jistinu.



Komu milostivé léto pomůže? Máte nějaký typický příklad?

Je velké množství dlužníků, kteří mají nízké jistiny. Máme třeba klienta, který měl původní dluh na nájemném za městský byt ve výši 8000 korun a dnes z toho má dluh čtvrt milionu. Je to opravdu velká šance skoncovat s dluhy z minulosti, kdy tu byl výrazně rozjetý dluhový byznys. Když takovéto dluhy vymažeme, otevře se pro spoustu lidí v dluhových pastech cesta k oddlužení, anebo se z dluhů vysvobodí úplně. Postupně bychom tak do běžného života, do oficiální ekonomiky, mohli vrátit tisíce, možná i desetitisíce lidí.

Jak milostivé léto, až 28. října odstartuje, využít?

Jednoduše: zaplatíte dlužnou jistinu, kterou budete potřebovat znát od exekutora. K jistině přidáte těch zhruba 908 korun na náklady ukončení exekuce. K tomu bude muset dlužník exekutorovi prokazatelnou formou sdělit, že ta platba je za účelem využití milostivého léta. Doporučuji poslat doporučený dopis, ve kterém dlužník uvede, že chce využít milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. Když to exekutorovi pošlete, musí peníze automaticky takto využít a zbytek vašeho dluhu bude smazán. Kdyby lidé poslali jen peníze a neposlali ten dopis, hrozí, že je exekutor použije jako běžnou splátku.

Doporučuji také, aby dlužník co nejdříve, klidně už nyní, napsal exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny a s tím, že si přeje, aby mu tato informace byla sdělena prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V dopise je třeba uvést kontaktní údaje, aby exekutor věděl, kam má požadované informace poslat. Pokud si lidé nebudou vědět rady, mohou se obrátit na naší dluhovou poradní linku na čísle 770 600 800.

Může se to v praxi nějak zadrhnout?

I když se zákonodárce s exekutorskou komorou dohodl na nějakém výkladu, tak to ještě neznamená, že tak musí postupovat všech zhruba 150 exekutorů. Exekutorská komora se zatím staví k problematice čelem. Někdo ale může zkoušet vlastní cestu a bude pak na soudech, jak celou věc rozhodnou. U některých exekutorských úřadů očekáváme obstrukce, například bude pro dlužníky těžké zjistit neuhrazenou jistinu.

O chráněné účty není zájem

Další z velkých letošních novinek odstartovala v červenci: chráněné účty. Dluhoví poradci Člověka v tísni pomáhají v terénu lidem s nezvladatelnými dluhy. Kolik už pro ně máte zřízených chráněných účtů?

Zatím se nám to podařilo u tří klientů. Zažádáno o chráněný účet přitom máme u desítek lidí.

Jak dlouho trvalo zřízení těch tří účtů?

U dvou zhruba dva měsíce, u toho třetího to bylo na týdny. U těch prvních dvou případů jsme založili nový účet a čekali, než ho exekutor zablokuje. Ve třetím případě šlo o člověka, který už měl účet od exekutora zablokovaný z dřívější doby. Pak to je rychlejší, pokud tedy exekutor účet mezitím neodblokuje: obrátíte se na plátce příjmů, vyžádáte si od něj potvrzení, se kterým se jde za exekutorem. Ten stvrdí, že jde o už srážený příjem – a teprve s tím se pak dá jít do banky, aby k zablokovanému účtu zřídila chráněný. Když nemáte zablokovaný účet, je to složitější, musíte ho nejdříve nechat zablokovat exekutorem, což je věc zhruba na měsíc.

Kde se to zadrhává nejčastěji?

Exekutoři fungují relativně rychle, když k nim přijdete s potvrzením od plátce příjmu. Stvrzení pak vydávají do pěti, šesti dnů. Když ale jde o člověka, který už dříve měl od exekutora zablokovaný účet, tak když pak přijdeme do banky, někdy zjistíme, že dříve zablokovaný účet exekutor najednou odblokoval.

Daniel Hůle Zdroj: Člověk v tísni V neziskové organizaci Člověk v tísni se od roku 2005 věnuje problematice chudoby, předlužení a vzdělávání. Inicioval indexy predátorského a následně odpovědného úvěrování, jejichž pomocí mimo jiné dokázal přesvědčit velké úvěrové firmy, aby přestaly ve svých smlouvách používat rozhodčí doložky. Založil také Demografické informační centrum, které se zaměřuje na populační otázky; působí v něm jako analytik.

Když tedy člověk měl delší dobu zablokovaný účet a teď si nechal od exekutora potvrdit, že na něj chce posílat už srážený příjem, tak než dojdete do banky, exekutoři účet odblokují?

V některých případech ano. My pak znovu musíme žádat exekutora o blokaci účtu. Jsem přesvědčený, že se to děje naschvál. Nikdy v minulosti se nám nestávalo, že by exekutoři účty takto náhle odblokovávali. Podle mě chtějí komplikovat dlužníkům ochranu příjmu. Otevírá jim to cestu k penězům, k nimž by se jinak nedostali. Než dojde k zablokování účtu a zřízení chráněného, může exekutor strhávat i peníze z účtu, které už by měly být nezabavitelné a které ten plátce příjmu už musí posílat na tento účet, který ale zatím není chráněný. Nechci to ale generalizovat, odblokovávání účtů se neděje u všech exekutorů. Máme i pozitivní zkušenosti s exekutory, které jinak dlouhodobě považujeme spíše za problematické.

Už před přijetím poslaneckých pravidel pro chráněný účet jste varoval před tím, že exekutoři mohou lidem v tom měsíci, než dojde k zablokování účtu, strhávat dlužníkům peníze, které mají být nezabavitelné. Děje se to v praxi?

Zatím takový poznatek nemám. Ale to může být i tím, že žádostí o zřízení máme minimum, protože to naše klienty dopředu odrazuje. Myslel jsem si, že na konci srpna už budou vysoké stovky nebo i možná pár tisíc zřízených chráněných účtů, protože jde o nástroj, který je relevantní pro stovky tisíc lidí. V praxi jsou ale podle zpráv z bank zřízeny jen nižší desítky chráněných účtů, což je fiasko. A jde přesně o to, že se lidé bojí, že jim exekutor postihne peníze v době, než účet zablokuje. Říkáme jim, že uděláme maximum, aby je to nepostihlo, ale většina lidí nakonec řekne, že chráněný účet nechce a nebudou měnit nic na tom, jak to mají vyřešené nyní. Nechávají si to posílat třeba na účty příbuzných. To ale vytváří spoustu kolizních situací, kdy pak na těch lidech mohou být nepříjemně závislí.

Jsou tedy chráněné účty nepoužitelné, když lidem vlastně radíte, ať si je nezřizují?

Ne. My jim nabízíme, že jim se zřízením chráněného účtu pomůžeme, ale musíme je seznámit s riziky, které to má. Představte si klienta, pro kterého je každá stokoruna či tisícikoruna zásadní. Kdybychom mu poradili, ať si chráněný účet zřídí, nevarovali ho před rizikem a on by o ty peníze v prvním měsíci než dojde k zablokování účtu přišel, tak by jeho frustrace byla ohromná a my bychom přišli o jeho důvěru.

Jsou nějaké skupiny lidí, kde zřízení chráněného účtu i tak dává smysl?

Třeba důchodci. Tam nehrozí, že se bude měnit číslo účtu, ze kterého peníze přicházejí a důchod bude pravděpodobně chodit až do smrti. Protože jde o stabilní příjem, tak tu složitou proceduru budete absolvovat jen jednou na začátku a pak už vám chráněný účet usnadní život. Nabízí se to pro všechny, kdo mají stabilní příjem, třeba pro zdravotní sestry v exekuci. Naopak to nemá smysl zřizovat u lidí, kteří mají jen krátkodobá zaměstnání. S každým novým zaměstnavatelem tam musejí celou proceduru ověřování plátce podstupovat znova a vždy tam může znovu dojít k odblokování účtu. Lidé s nízkou kvalifikací běžně střídají práci po několika měsících.

I u těch důchodců nebo zdravotních sester ale hrozí, že jim exekutor vyluxuje první peníze, které na účet pošlou na začátku ještě v době, než bude chráněný.

Ano, hrozí, ale dá se to řešit: každý dlužník má nárok na vyčerpání trojnásobku životního minima ze svého účtu. Jde tedy takto vyčerpat až zhruba 11 tisíc korun. Ten limit však lze využít jen jednou za dobu trvání exekuce, takže když už někdo v minulosti takto peníze čerpal, bude teď mít smůlu.

Banky fungují při zřizování chráněných účtů dobře?

Na začátku se nám stávalo u poboček velkých bank na malých městech, že tamní bankéři neměli úplné informace. To bych ale bankám nevyčítal, protože implementace takového nástroje prostě nějaký čas trvá. V jednom případě se nám stala taková bizarnost, že klient neznal proceduru, přišel do banky, aby mu zřídili chráněný účet, oni mu ho zřídili. On pak zadal zaměstnavateli, aby mu tam posílali peníze – a ty peníze se vrátily, protože účet nebyl odblokovaný pro platbu z účtu zaměstnavatele. Ale zase to vnímám jen jako porodní bolesti.

Jenže setkáváme se i se závažnější praxí. Banky si dříve účtovaly u exekutorem zablokovaných účtů paušál v řádu několika stokorun měsíčně – to u chráněného účtu zákon zakazuje. Některé banky ale zpoplatňují každou součinnost, kterou poskytují exekutorovi. Když tedy exekutor nahlíží na účet, tak si banky naúčtují zhruba 250 korun. Když se exekutor podívá čtyřikrát měsíčně, tak je to 1000 korun, což je velmi mnoho.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.