Názor: Kdo se bude radovat po jednání Senátu o exekučním řádu?

Po dvou letech se projednávání exekučního řádu chýlí k finále v Senátu. Za pár dní se dozvíme, kdo bude moci slavit. Jak by to vypadalo, kdyby prošel návrh bez dalších úprav?

Zásadně se zlepší situace dlužníků. Malé dluhy do 1500 korun se odpustí automaticky. Dluhy u státu, obcí, zdravotních pojišťoven, dopravních podniků a dalších veřejnoprávních institucí by šlo smazat splacením jistiny, původní výše dluhu. Dluhy, které na úrocích, penále a nákladech vymáhání nabobtnaly z tisíců na statisíce, by se najednou scvrkly zpět do splatitelné výše. Ulevila by jim i nová pravidla mobiliárních exekucí.

Ta by sice exekutorům ztížila práci, ale velký důvod k oslavě by jim zůstal. Zavedení povinných záloh na náklady placených věřiteli by jim garantovalo miliardy korun bez ohledu na výsledek jejich práce.

A kdo slavit nemůže? Věřitelé. Protože všechny změny, jakkoli užitečné, jdou na jejich úkor, protože sníží procento pohledávek, které se vymohou. I když jeden důvod mají i oni. Sněmovna zamítla řadu návrhů, které by pro ně byly daleko horší. V první řadě takzvanou teritorialitu – tedy nahrazení volby exekutora věřitelem jeho automatickým přidělováním podle místní příslušnosti.

A co občané, kteří nikomu nedluží a nikdo nedluží jim? Ti si mohou oddechnout. Rozumný kompromis zachrání systém vymáhání pohledávek před rozvratem, který by zdražil služby i úvěry. Pokud by totiž prošla teritorialita a některé další nápady, tak by nesplácené dluhy zaplatili poctiví zákazníci, na které by firmy přenesly své ztráty.

Petr Koblovský Zdroj: Liberální institut Autor je behaviorální ekonom a advokát, působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Liberálním institutu. Autor není exekutorem ani se na činnosti exekutorů jakkoliv nepodílí.

