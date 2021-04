Exekutoři mají nové vedení. Chtějí teritorialitu

Exekutorská komora má nové vedení. Sněm, jehož se zúčastnilo téměř 120 soudních exekutorů, potvrdil v čele komory Jana Mlynarčíka, který vede exekutorský úřad v Jablonci nad Nisou. Mlynarčík komoru jako bývalý viceprezident vede od loňského listopadu, kdy zemřel tehdejší prezident Vladimír Plášil.

Nové prezidium Exekutorské komory dále tvoří viceprezident Martin Tunkl, Vendula Flajšhansová, bývalá prezidentka komory Pavla Fučíková a Pavel Tintěra.

„Soustředit se musíme především na racionální legislativní úpravu exekuční činnosti. Jediným smysluplným řešením je tvorba nového moderního a jednoduchého exekučního řádu, jehož součástí bude úprava místní příslušnosti soudních exekutorů a který odstraní některé systémové nedostatky stávající úpravy exekučního řízení,“ řekl po zvolení Mlynarčík.

Nové vedení exekutorského stavu se chce ihned angažovat v dalším jednání o osudu exekučních změn, které nedávno schválili poslanci a nyní míří k projednání do senátu. Komoře vadí například to, že nebyla schválena žádná verze místní příslušnosti exekutorských úřadů. Po teritorialitě většina exekutorů skrz komoru volá dlouhodobě, minimálně několik posledních let. Proti jsou naopak především některé velké exekutorské úřady, které by s místní příslušností musely výrazně zeštíhlet a přišly by o zakázky od velkých věřitelů.

Komora dále nesouhlasí také s úpravami podmínek u mobiliárních exekucí nebo s konceptem takzvaného milostivého léta.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.