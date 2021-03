Exekutor se nedostane do bytu. Chráněné účty vzniknou později

Chráněné účty v Česku zřejmě vzniknou o tři měsíce později, než předpokládá zákon schválený letos v lednu. Dlužníkům by tak začaly pomáhat až od začátku července místo původně plánovaného... celý článek

5. 3. 2021 | Jiří Hovorka | 7 komentářů

Poslanci po mnoha letech schválili konec dětských dluhů. Od července by se nová pravidla měla zpětně vztahovat i na lidi do 21 let věku.