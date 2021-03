Chráněné účty mají vzniknout později, banky nestíhají

Chráněné účty v Česku zřejmě vzniknou o tři měsíce později, než předpokládá zákon schválený letos v lednu. Dlužníkům by tak začaly pomáhat až od začátku července místo původně plánovaného začátku dubna. Banky totiž měly málo času na přípravu novinky. Kdyby měly chráněné účty spustit hned od dubna, mohli by lidé v praxi narážet na problémy.

Chráněné účty mají skoncovat se současnou praxí, kdy nezabavitelné minimum ve skutečnosti není nezabavitelné. Banky už před schválením zákona upozorňovaly, že s novinkou budou mít hodně práce. Konečné schválení se navíc protahovalo, mimo jiné i proto, že senátoři chtěli jinou podobu chráněných účtů než poslanci. Než si pak banky vyjasnily definitivní pravidla v rámci své asociace a s Českou národní bankou, uplynul další měsíc. Některé banky připravené jsou, jiné by však musely od dubna zavést nějaký provizorní systém, což není ideální stav.

S odkladem počítá návrh novely, pod nímž jsou podepsáni poslanci ze všech stran ve sněmovně s výjimkou ODS. Návrh obsahuje i další dvě změny: Lidem v exekuci má v době vrcholící epidemie pomoci další dočasná stopka na provádění takzvaných mobiliárních exekucí. Dočasně má stoupnout i částka, kterou si dlužníci mohou vybrat při obstavení účtu exekutorem.

Rychlé schválení trojice změn podpořila v minulém týdnu i vláda. Aby měla novela smysl, musí být účinná nejpozději od 1. dubna. Zabránit by tomu mohlo jenom veto, které by však musely uplatnit aspoň dva poslanecké kluby – odpor samotné ODS nestačí. Mimořádná schůze sněmovny proběhne zřejmě příští úterý, následně by museli novelu rychle projednat i senátoři.

Návrh chce také do konce června znovu zavést moratorium na provádění exekucí v terénu. Exekutoři podle něj nebudou moct provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Zástupci exekutorů a některých věřitelů jsou proti – plošné opatření podle nich nedává smysl a mělo by se nechat na posouzení exekutorů v terénu, kteří dlužníci jsou pandemií skutečně zasažení.

Když dlužníkům od dubna zatím nebude pomáhat chráněný účet, navrhují poslanci zvednout částku, kterou dlužník může ze svého účtu vybrat, když mu ho nově obstaví exekutor. V březnu už platí standardní limit ve výši dvojnásobku životního minima, novela ho chce do konce dubna zvednout na čtyřnásobek, jako už to bylo několik předešlých „pandemických“ měsíců.

Podle experta na dluhovou oblast Radka Hábla dávají navržené změny smysl. Banky podle něj skutečně měly málo času na zavedení chráněných účtů do praxe. V době vrcholící epidemie pomůže také zastavení mobiliárních exekucí, při nichž vykonavatelé exekutorských úřadů chodí do bytů dlužníků.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.