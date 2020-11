Nová pomoc při exekuci. Vznikne chráněný účet

Nezabavitelná částka je ve skutečnosti zabavitelná. Od začátku dubna se to má změnit, schválili poslanci.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 13. 11. 2020

Od začátku dubna 2021 získají lidé v exekucích lepší ochranu pro nezabavitelné částky, které jim posílají zaměstnavatelé. Pokud tedy legálně pracují. Návrh na takzvaný chráněný účet dnes schválili poslanci, teď míří k senátorům.

Dosavadní systém může v praxi vypadat i takhle: Zaměstnanec má exekuci na mzdu. Do banky mu od zaměstnavatele přijde už částka po stržené exekuci, tedy nezabavitelné minimum, ze kterého má vyžít. Když ale má proti účtu vedenou jinou exekuci, použije se i tento zbytek výplaty na úhradu další exekuce.

I to je důvod, proč lidé s více exekucemi nemají účty v bance a míří do bezhotovostní, tedy takzvané šedé či černé ekonomiky.

Chráněný účet chce přivést alespoň některé dlužníky zpátky do oficiální ekonomiky. „Snažíme se tyto lidi navrátit a neříkám, že to bude stoprocentní,“ říká poslanec Patrik Nacher (ANO), jeden z předkladatelů schváleného návrhu. Ten podporovala i opozice (pouze poslanci ODS se většinou zdrželi hlasování), stejně jako zástupci neziskových organizací pomáhajících dlužníkům.

Další autorka návrhu, poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), dodává, že chráněný účet má pomoci i novým dlužníkům, na které dopadne současná koronavirové krize.

Zákon měl být původně účinný už od ledna, ale kvůli zpoždění se schvalováním nakonec poslanci odložili účinnost na začátek dubna. Kromě jiného se tím dá bankám čas na přípravu celé infrastruktury.

Podle schválených pravidel banky nebudou smět u chráněných účtů vybírat poplatky za zřízení či vedení účtu. Zbylé poplatky na účtu budou muset být stejné jako u běžných bankovních účtů. Podle Nachera to je další pomoc pro lidi v nouzi, protože dnes za bankovní účty s exekucí platí stovky korun.

Na chráněné účty se bude moci bez obav ze zabavení posílat i výživné, počítá s tím jeden ze schválených pozměňovacích návrhů.

Dodržování pravidel ze strany dlužníka při využívání chráněného účtu bude hlídat banka přes takzvané filtry. Ty budou hlídat účty, ze kterých peníze na chráněný účet chodí. Všechny tyto účty budou muset dopředu schválit exekutoři.

Zavedení chráněných účtů podporovali i zástupci věřitelů, kteří se jindy ozývají proti změnám u exekucí ve prospěch dlužníků.

„Výhodami chráněného účtu jsou větší finanční svoboda a jistota pro dlužníka. A také nižší riziko, že si bude nucen půjčovat u lichvářů, protože se nedostane ke své výplatě. Může snížit zájem pracovat takzvaně načerno, protože si dlužníci nebudou nechávat vyplácet peníze na ruku ze strachu, že jim je z účtu strhnou,“ říká například Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

O zřízení chráněného účtu stáli i lidé z neziskových společností, kteří pomáhají lidem s dluhy. Například Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni ale schválený návrh kritizuje. Podle něj bude zřízení chráněného účtu zbytečně složité. Chráněný účet půjde zřídit jen k účtu, který už je exekutorem obstavený. U nových účtů to může podle Hůleho trvat i měsíce, než exekutor účet obstaví.

Až exekutor účet obstaví, bude muset dlužník o zřízení požádat nejprve plátce jeho příjmu, tedy zaměstnavatele nebo třeba v případě důchodu Českou správu sociálního zabezpečení. Tento plátce ale pak už musí peníze na účet začít vyplácet. Převod účtu na chráněný ale ještě následně musí v přiměřené lhůtě potvrdit exekutor. Podle Hůleho tady vzniká prostor pro nepoctivé exekutory, aby dlužníka ještě před převedením účtu na chráněný, připravili o jednu měsíční výplatu.

Podle Hůleho měli poslanci schválit pozměňovací návrh poslance Marka Výborného (KDU-ČSL). Podle něj by dlužník bance při zřízení chráněného účtu dokládal, že je v exekuci a spolu s tímto potvrzením dodal i čestné prohlášení, že nemá další chráněné účty. V takovém případě by účet chránil peníze okamžitě po založení.

Pro obecně byla i Exekutorská komora, přestože někteří exekutoři nemají od zavedení chráněných účtů příliš velká očekávání.

„Dlužníci dávno před politiky pochopili, že je potřeba najít řešení, a našli ho. Využívají účty dětí, partnerů, babiček, strýčků a jiných. Důvod? Anonymita, možnost přijímat peníze z šedé ekonomiky a hlavně jednoduchost. Zájem o chráněný účet z mého pohledu? Nulový,“ uvedl například soudní exekutor Tomáš Tunkl.

Předkladatelé schváleného návrhu nepočítají s tím, že chráněné účty vrátí do oficiální ekonomiky všechny dlužníky. Podle nich je však nutné, aby tu šanci vůbec dostali. Pomoci to může třeba i důchodcům s více exekucemi. „V Česku je nyní nezabavitelná částka zabavitelná, což je paradox,“ říká pirátský poslanec Lukáš Kolařík, který zákon také podpořil.

„Vůbec by se to nemuselo řešit, kdyby tu nebyl tak divoký trh. Řešením je místní příslušnost exekutorů,“ zdůrazňuje Kolařík. Jeho návrhy na zavedení místní příslušnosti nebo přesunu správy exekučních dat od Exekutorské komory pod ministerstvo spravedlnosti dnes poslanci nepodpořili. Do sněmovny se ale ještě vrátí na konci tohoto nebo začátku příštího roku, kdy bude na programu velký balík změn v exekucích. Kromě místní příslušnosti se bude řešit třeba takzvané milostivé léto nebo stopka pro stovky tisíc marných exekucí.

Velkou pomoc pro lidi v dluzích by mohl představovat také nový insolvenční zákon z dílny ministerstva spravedlnosti, který by měl od července roku 2021 zkrátit oddlužení na tři roky.

