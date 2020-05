Úlevy pro dlužníky. Mění se exekuce, oddlužení i nezabavitelné minimum

Kvůli zmírnění dopadů koronavirové krize schválili politici vyšší ochranu dlužníků. Některá opatření platí jen do konce června, jiná do konce roku. Část přijatých změn je trvalých, tedy bez časového omezení. A nezávisle na koronaviru klesnou srážky ze mzdy.

Exekuce prodejem movitých věcí dlužníka

Do letošního 30. června zásadně nebude prováděna exekuce prodejem movitých věcí dlužníka v dražbě. Úleva platí od 24. dubna.

Výjimkou jsou takzvané přednostní pohledávky – tedy exekuce k vymožení dlužného výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. K jejich omezení tedy nedochází.

Dál lze také provést exekuci, pokud si to sám dlužník přeje a sdělí to exekutorovi nebo soudu. Proč by to dělal? Třeba proto, že už se dluhů chce zbavit, se soupisem svých věcí a jejich prodejem v exekuci počítal a nechce už exekuci prodlužovat.

Exekuce prodejem nemovitosti dlužníka

Do 30. června 2020 také nelze provést exekuci prodejem nemovité věci (domu či bytu), v níž má dlužník místo trvalého pobytu.

Ani v tomto případě ochrana neplatí, jestliže jde o vymožení pohledávek výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslnými trestnými činy.

A také tuto exekuci lze dál provést, pokud si to sám dlužník přeje a sdělí to exekutorovi nebo soudu.

Vedle této dočasné ochrany dochází k trvalé změně, která má chránit dlužníka, aby nepřišel o své vlastnické bydlení:

Exekuce prodejem nemovitosti, v níž má dlužník trvalý pobyt, bude zastavena, pokud výše pohledávek oprávněných věřitelů k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 100 000 Kč bez takzvaného příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky). Jde o výrazné zvýšení oproti dřívějšku, kdy tato částka dosahovala jen 30 000 Kč.

Ukážeme si to na příkladu exekuce kvůli nesplacené půjčce ve výši 50 000 Kč a kvůli náhradě škody ve výši 20 000 Kč, která nebyla způsobena trestným činem. K prvnímu dluhu narostly samotné úroky třeba na 60 000 Kč, k druhému na 4000 Kč. Přestože je celkem vymáháno 134 000 Kč, k dražbě nemovitosti nedojde, protože jistina (základ) dluhů (bez příslušenství) činí jenom 70 000 Kč.

Výjimkou jsou opět pohledávky výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví či trestným činem, a také situace, kdy by to odporovalo dobrým mravům. Pak taková ochrana neplatí a dlužník může přijít o vlastní bydlení kvůli nižším dluhům než 100 000 Kč.

Vyšší ochrana drobných úspor

Exekutor standardně nesmí strhnout dlužníkovi z účtu peníze ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce, tedy 7720 Kč. Dočasně – od 24. dubna do 31. prosince 2020 – však nemůže být zabavena částka ve výši čtyřnásobku životního minima jednotlivce, tedy 15 440 Kč.

Ochrana před exekucí prostřednictvím takzvaného přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu je tedy delší než ochrana majetku dlužníka, o níž jsme si napsali na předchozích řádcích.

Pokud má dlužník u jednoho peněžního ústavu více účtů, použije se zmíněná ochrana pouze pro jeden z nich. Zůstatky na více účtech (u stejné banky či záložny) se pro účely omezení exekuce nesčítají.

Exekuci také nepodléhá kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečné činné, vyplácený v souvislosti s krizovými opatřeními.

Zvýšení nezabavitelného minima

Ještě před koronavirovou krizí schválila vláda zvýšení nezabavitelného minima, které musí vždy zůstat dlužníkovi bez ohledu na výši dluhů a počet exekucí. Dlužníkům tak zůstane víc peněz.

První změna se projeví v dubnové mzdě, vyplácené v květnu. Jde o důsledek zvýšení životního minima, z něhož se nezabavitelné minimum počítá.

Nezabavitelná částka na samotného povinného dlužníka činí nově 6908 Kč, tedy o 300 Kč více než předtím. Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu se zvýšila na 1727 Kč (o 75 Kč více než dosud). Tato částka se počítá na manžela či manželku, i když mají samostatný příjem, na vyživované děti a další osoby, kterým dlužník poskytuje výživu – výjimkou je dítě, pro jehož výživné se srážka ze mzdy provádí.

Další zvýšení přijde počínaje mzdou za červenec, vyplácené v srpnu. Změní se totiž vzoreček pro výpočet nezabavitelného minima. Základní částka na dlužníka stoupne na 7771,50 Kč a na vyživovanou osobu na 2590,50 Kč.

Praktické dopady si ukážeme na příkladu ženatého zaměstnance, který má jedno dítě, a pobírá mzdu ve výši 31 000 Kč čistého, na kterou je nařízena exekuce pro nesplacenou půjčku:

Dlužníkovi a jeho rodině dosud zůstávalo 23 128 Kč, zatímco věřiteli připadalo z dlužníkovy čisté mzdy 7872 Kč.

Od květnové výplaty (mzdy za duben) dlužníkovi zůstává při nezměněné výši čisté mzdy 24 121 Kč. Věřitel už dostane jenom 6879 Kč, tedy o 993 Kč méně.

Od srpnové výplaty (mzdy za červenec) zůstane dlužníkovi 24 985 Kč. Na věřitele zbyde jen 6015 Kč, tedy o 1857 Kč méně než ze mzdy za leden, únor a březen.

Další zvýšení nezabavitelného minima pak lze očekávat k 1. lednu 2021, které se projeví v únoru při zúčtování mzdy za leden.

Srážky ze mzdy za leden až březen 2020 za duben až červen 2020 za červenec až prosinec 2020 Nezabavitelná částka na povinného dlužníka 6680 Kč 6908 Kč 7771,50 Kč Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1652 Kč 1727 Kč 2590,50 Kč