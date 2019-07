Pomoc pro desítky tisíc dlužníků. Promlčeno, potvrdil Ústavní soud

Společnost Home Credit vymáhala dluh na základě neplatné rozhodčí doložky. Když soud exekuci zastavil, chtěla vymáhat znovu. Podle Ústavního soudu už to ale nejde, došlo k promlčení.

Do vleklého sporu spotřebitelů a úvěrových firem o vymáhání dluhů na základě neplatných rozhodčích doložek opět výrazně promluvil Ústavní soud. Potvrdil, že exekuce na základě takové doložky nestaví promlčecí lhůtu. Pro tisíce dlužníků to znamená naději, že své nesplácené půjčky už nebudou muset uhradit, protože dluh je promlčený.

Ústavní soud rozhodoval spor vzniklý na základě úvěrové smlouvy z roku 2009. Společnost Home Credit začala vymáhat dluh v roce 2010 poté, co její klient přestal být schopen úvěr ve výši zhruba 16 500 korun splácet. V roce 2012 pak byla – na základě rozhodčí doložky v úvěrové smlouvě – zahájena exekuce.

Exekuci ale v roce 2015 zastavil Okresní soud v Prostějově, protože byl spor rozhodován na základě neplatné rozhodčí doložky. Jenže Home Credit dlužníka zažaloval a požadoval start nové exekuce kvůli dluhu, který mezitím narostl na 37 tisíc korun.

Soudy se pak nemohly shodnout, jak to se zastavením exekuce v takovém případě je. Okresní soud v Mladé Boleslavi nejprve rozhodl, že promlčecí doba se nestaví. Odvolací Krajský soud v Praze ale došel k opačnému výsledku. Nespokojený Home Credit zkoušel najít zastání u Ústavního soudu, který ale v listopadu roku 2016 prakticky potvrdil verdikt krajského soudu.

Šlo o pilotní bitvu rozsáhlé kauzy, v níž může jít celkově o miliardy korun. Proto se Home Credit dál bránil. Firma se obrátila na Nejvyšší soud, který v říjnu roku 2017 opět celý vývoj kauzy otočil. Podle něj se běh promlčecí doby staví i tehdy, je-li rozhodčí řízení zahájeno na základě neplatné rozhodčí doložky.

S tím se pro změnu nesmířil dlužník. Prostřednictvím advokáta Petra Němece podal ústavní stížnost. A Ústavní soud teď celý spor definitivně vyřešil. Zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu, protože v něm viděl porušení základních práv stěžovatele na ochranu majetku a soudní ochranu.

Čtyřletou promlčecí lhůtu by za normálních okolností protáhla exekuce, která trvala více než dva roky. Protože ale šlo o exekuci zahájenou na základě neplatné rozhodčí doložky, nemá už Home Credit podle Ústavního soudu na splacení dluhu nárok. Promlčecí lhůta by se zastavila jenom tehdy, kdyby se věřitelé obrátili na klasický soud (místo na rozhodce).

Další nález Ústavního soudu (jiného senátu) potvrdil promlčení dluhů v případech rozhodčích nálezů po 11.5.2011. Pojďme ukázat na skutečné viníky - rozhodce, kteří věděli, že nemají rozhodovat, ale pro vidinu tučných zisků rozhodovali. Proč je třeba @komercka nežaluje? — Petr Němec (@SemSuchar) July 30, 2019

„Pokud věřitelé uplatnili rozhodčí doložku před 11. květnem 2011, tedy přede dnem vydání sjednocujícího usnesení Nejvyššího soudu, které dovodilo neplatnost rozhodčích doložek bez přímého označení rozhodce, činili tak v období neustálené změny rozhodovací praxe obecných soudů k rozhodčím doložkám a použije se na ně ustanovení o stavení promlčecí doby. Neústavní postup (zneužití práva) lze přičítat pouze těm poskytovatelům úvěrů, kteří rozhodčí žaloby podali vědomě po uvedeném datu. S takovýmto postupem nemůže být spjato stavení promlčecích lhůt nejen v předmětném rozhodčím řízení, ale ani v případném navazujícím vykonávacím řízení založeném na (neplatném) rozhodčím nálezu,“ shrnul soudce zpravodaj a zároveň předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Spor je vyústěním kauzy, která začala běžet v roce 2011. Tehdy Nejvyšší soud konstatoval, že rozhodčí doložky jsou neplatné, pokud konkrétně neobsahují jméno rozhodce. Dal tak tisícům dlužníků šanci zastavit probíhající exekuce. Advokát Petr Němec se službou Exekutor má smůlu takto zastavil už zhruba tři tisíce exekucí, u stovek dalších pak pomohly neziskové společnosti, které pomáhají dlužníkům.

Němec u Ústavního soudu podobně uspěl už letos v červnu ve sporu s úvěrovou společností Essox. Také v jejím případě šlo o to, zda exekuce vzniklá na základě neplatné doložky, staví promlčecí lhůtu. „Nález Ústavního soudu může pomoci desítkám tisíc lidí, u nichž byly vydány rozhodčí nálezy po květnu 2011. Týká se to Essoxu, Komerční banky, Home Creditu, Cetelemu a dalších menších subjektů. Může to znamenat promlčení dluhů za stovky milionů korun,“ řekl tehdy Němec.

Dnešní verdikt Ústavního soudu je zásadní, přestože vlastně jenom potvrzuje ten červnový. „Ačkoliv nález před měsícem řešil obdobnou věc, advokáti protistrany v řízení udělali několik hrubých procesních chyb,“ uvedl Němec. Teď uspěl proti Home Creditu, který patří do skupiny PPF a může si dovolit najmout ty nejlepší právníky.

Spory ohledně neplatných rozhodčích doložek se týkají starších smluv. Od prosince roku 2016 už rozhodčí smlouvy u spotřebitelských úvěrů zakázal zákon.

Problém se podle Němce týká stovek tisíc lidí v Česku. To nedávno potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti, které soudy vyzvalo, aby přezkoumaly 133 tisíc exekucí, které by měly běžet právě na základě neplatných doložek.

„Obětí tu nejsou jen lidé v protiprávních exekucích, ale i soudy, úvěrové společnosti a banky. Soukromí rozhodci nás všechny podvedli, když vydávali rozhodčí nálezy, ačkoliv museli vědět, že postupují nelegálně. Exekuční soudy už rozhodčí nálezy nezkoumaly, takže pokud na nich bylo razítko s doložkou právní moci a vykonatelnosti, nařizovaly exekuce,“ říká Němec.

„Soudy tak nařídily stovky tisíc protiprávních exekucí, které nyní musí zastavit. Rozhodci by za to měli nést odpovědnost. Čekám, kdy se na ně věřitelé obrátí se žalobami,“ pokračuje právník.