Alimenty. Jak zmáčknout neplatiče? Nechte mu/jí zabavit řidičák!

| rubrika: Jak na to | 18. 12. 2018

Dluh na výživném se vymáhá jako každý jiný dluh. Když už to nejde jinak, dá se na dlužníka poslat exekutor, ať zařídí srážky z platu, v krajním případě ať zabavuje majetek. Pokud jde ale o výživné na dítě – nezletilé nebo studenta do 26 roků – od roku 2013 je tu ještě jedna možnost navíc, jak dlužníka přimáčknout ke zdi: za určitých okolností ho můžete připravit o řidičák. Jak už v té době ukazovaly zkušenosti ze zahraničí, například Slovenska, pro část dlužníků je hrozba, že by musili chodit pěšky a jezdit veřejnou dopravou, dostatečným důvodem pro to, aby se polepšili.

Zákon říká, že exekutor může exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění vydat, jestliže se v exekuci vymáhá nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání. Může tak učinit na návrh věřitele, ale i ze svého vlastního rozhodnutí. Výživné dlužné rodičům, manželovi nebo bývalému manželovi takto vymáhat nelze. Ani jakékoli jiné dluhy.

Samotnou exekucí řidičáku samozřejmě nedostanete ani korunu, jde pouze o donucovací prostředek. Kde skutečně nic není, ani smrt nebere, na neplatiče, kteří podvádějí, tají své příjmy, vydělávají si na černo…, na ty zabrat může.

S okamžitou platností

Exekuční příkaz pozastavující řidičské oprávnění se doručuje registru řidičů, který ho zaeviduje, oprávněnému, který exekuci navrhl, a přednostně do vlastních rukou povinnému dlužníkovi. Už dnem, kdy dlužník dostane rozhodnutí exekutora, ztrácí právo řídit motorová vozidla. Řidičák musí odevzdat na úřadě a po dobu trvání exekuce má zákaz řízení. Musí zaplatit, nebo se exekuci bránit. Pokud dlužník řidičský průkaz neodevzdá, může mu ho odebrat policie, třeba při silniční kontrole. A řízení motorového vozidla bez oprávnění je přestupek. A pokud přečin bude vyhodnocen jako maření výkonu úředního rozhodnutí, jsou to čtyři body dolů, soud a končit to může podmínkou, dokonce i vězením.

Zákaz řízení může člověka zasáhnout na citlivém místě. Pokud se kvůli němu odhodlají platit, musí počítat s tím, že jejich dluh bude navýšený také o náklady exekuce. Ty můžou být nižší, když si člověk s placením pospíší. Exekutoři samotní nemají žádný zájem věc zdržovat, jen je potřeba jednat.

Výjimky: řidiči z povolání a lidé, co auto fakt potřebují

Kromě těch, co zaplatí, zruší exekutor příkaz k odevzdání řidičáku taky těm dlužníkům, kteří prokážou, že řidičské oprávnění potřebují „k uspokojování svých základních životních potřeb nebo potřeb osob, které vyživuje“. V první řadě se tak tedy můžou bránit řidiči z povolání od tiráků přes autobusáky až třeba po taxikáře. Ostatně by nemělo žádný smysl připravovat dlužníka o práci, pravděpodobnost placení by tím asi ještě víc klesla. Ovšem pozor: exekutor může pozastavit platnost řidičáku taky částečně. Takže dlužící řidič kamionu může přijít o řidičák na osobák, ale řídit náklaďák bude smět dál.

Exekutor by taky měl vyhovět dlužníkovi, který se bude odebrání řidičáku bránit s tím, že třeba vozí autem děti z dalšího manželství do školy, že sám dojíždí k lékaři nebo že z objektivních důvodů nemůže třeba do práce dojíždět veřejnou dopravou.