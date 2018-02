Očima expertů: Pandemie exekucí. Jak ji léčit?

Každý desátý Čech starší patnácti let má exekuci. Proč tolik lidí končí v dluhové pasti a co s tím?





České ekonomice se daří, mzdy rostou, nezaměstnanost je už dlouho rekordně nízko. Přesto za poslední rok přibylo víc jak třicet tisíc lidí v exekuci. Dohromady je v hledáčku exekutorů přes 863 tisíc Čechů a Češek, tedy desetina obyvatel starších patnácti let. Velká část z nich má exekucí hned několik. Do konce života jsou tak zřejmě odkázáni jen na fungování v šedé ekonomice. Podle jedněch jde o výsledek chybně nastaveného systému půjček a insolvencí. Věřitelské spolky zas upozorňují na nedostatečnou finanční gramotnost dlužníků, kteří jsou prý schopni podepsat úvěrové smlouvy s naprosto nesmyslnými podmínkami.

Kladivo na exekuce – kladivo na populisty? Výsledky nedávných dvojích voleb se často vysvětlují také takto: centrum zapomíná na chudé periferie a přehlíží problémy lidí v exekucích, kteří se ocitli mimo systém – a tak se ho rozhodli vyfakovat zvolením populistů. Kdo chce populismus zatlačit nazpátek, musí začít řešit jejich situaci. Nepůjde to až tak lehko, píše Michal Kašpárek: Oddluž bábu

Jak z toho ven

Z dluhového průšvihu, ve kterém skončilo tolik lidí, se v posledních letech stává stále víc i politické téma. Kromě nového zákona o spotřebitelském úvěru se tak nejen na parlamentní půdě řešilo a řeší legislativní nastavení insolvencí, osobních bankrotů, ale i případných dluhových amnestií. Pro novou vládu – ať už v ní bude sedět kdokoli – by situace měla být jednou z priorit.

Jak to vidí odborníci? Co je podle nich hlavní příčina alarmujícího stavu v oblasti exekucí v Česku? A jakým způsobem by se měl řešit?

Robert Pelikán

ministr spravedlnosti, ANO

Neutěšený stav vidím zejména v neustálém nárůstu vícečetných exekucí. Jejich množství svědčí o tom, že sami dlužníci si s více dluhy poradit neumějí a ocitají se ve spirále půjček na půjčky – jinými slovy jsou v dluhové pasti. U řady z nich došlo k tomu, že původní dluh (jeho jistinu) postupem času zaplatili (někdy dokonce několikrát), ale kvůli různým smluvním pokutám, úrokům a nákladům řízení stále ještě dluží významné částky.

Právě z toho důvodu dlouhodobě prosazujeme novelu insolvenčního zákona, kterou před nedávnem znovu schválila vláda a je potřeba ji prosadit v Poslanecké sněmovně. Novela pomůže motivovaným dlužníkům vymanit se z této jinak neřešitelné situace formou oddlužení. Novela umožní, aby na oddlužení dosáhlo víc poctivě splácejících dlužníků. To by mělo pomoci statisícům lidí, kteří se s dluhy potýkají. Zároveň je to bude motivovat k aktivnímu zapojení do ekonomické činnosti a k zodpovědnému chování.

Tomáš Sokol

advokát, bývalý ministr vnitra

Otázkou je asi míněn spíš alarmující počet exekucí než obecně oblast exekucí. Alarmující počet exekucí je signál alarmujícího přemnožení neplatičů. Těch, co opravdu nemají z čeho platit, ale i těch, co v očekávání slibovaných úlev vyčkávají. Prvých asi bude dost. Primárně si za to mohou sami. O zbytek viny se mohou rovným dílem podělit věřitelé, kteří úvěrovali bez rozmyslu, a rozliční dobráci postsocialistického střihu, kteří léta hlásali, že věřitelé jsou jen lidojedi v šatech a s predátorskými podmínkami. Čímž naznačovali, že když už jim člověk něco dluží, rozhodně by to neměl vracet. Postupně byla zlikvidována část vymáhacích mechanismů, opilovány zuby exekutorům, začalo ubývat zabavování domácího vybavení a do toho se začalo mluvit o dluhové amnestii. To vše vedlo k vymizení pudu finanční sebezáchovy nemalého počtu lidí.

Co přijde teď, je jasné. Většinově to odnesou věřitelé, kteří už s tím ale namnoze počítali, pročež zdražili služby, takže se na to tak nějak složíme všichni.

Petr Němec

advokát a mediátor

Pokud pominu privatizaci justice přes rozhodčí řízení, kde se z dluhů kouzlily násobné závazky, je problémem samotná právní úprava exekucí. První exekuce totiž mnohdy člověku úplně zablokuje běžné fungování, včetně úhrady dalších závazků, čímž dojde k prodlení i u dalších věřitelů, naskáčou další pokuty a spustí se kolotoč exekucí. To je problém. Exekuce by měla být krizové řízení dlužníka s cílem vymoci po něm peníze, což ale předpokládá jeho funkční zachování v ekonomice, aby měl příjmy a nespadl do dluhové pasti. Systém exekucí může fungovat jen v případě několika málo exekucí na jednu osobu, a to s výhledem, že se s dluhy vypořádá. Pokud někdo má tři a víc exekucí a není schopen je splácet, není exekuční řízení již smysluplné a mělo by nastoupit oddlužení. A to je druhý problém. Že je zablokovaná propustnost mezi exekučním a insolvenčním řízením v podobě bariéry oněch 30 procent, které musí dlužník minimálně uhradit. Jde přitom často o naprosto virtuální dluhy, které věřitelé stejně nikdy v exekuci nevymůžou.

Vladimír Plášil

viceprezident Exekutorské komory ČR

Chtěli bychom připomenout, že exekuce nejsou příčinou, ale až následkem dlouhodobého selhávání státu v nedostatečné regulaci nebankovních půjček, fakticky nulovém postihu trestného činu lichvy a neexistující regulaci agresivní reklamy na poskytování půjček na cokoliv. Na internetu lze najít mnoho společností slibujících rychlou finanční výpomoc. Často se jedná o lichváře, kteří vydělávají na finančních problémech druhých.

Souvisejícím problémem je, že soudy, které rozhodují o žalobách na dlužníky, kteří uzavřeli extrémně nevýhodné až lichvářské půjčky, nesnižují odpovídajícím způsobem úroky a nemravné smluvní pokuty lichvářských společností.

Jak jistě víme, velké rezervy má celá naše společnost ve finanční gramotnosti. Stát by se proto měl zasadit, aby povinná a hlavně praktická výuka tohoto druhu gramotnosti byla v osnovách základních i středních škol. Všichni občané by měli rozumět podmínkám, se kterými souhlasí při podpisu smlouvy, i možným následkům neuváženého zadlužení.

Dominik Feri

poslanec TOP 09, člen ústavněprávního výboru

Pro stav, kdy je přes 800 tisíc lidí v exekuci a exekučních řízení je přes čtyři a půl milionu, nejde najít jednu konkrétní příčinu. Z čísel je patrné, že řada lidí se nepotýká pouze s jednou exekucí, výjimkou nejsou lidé s víc než deseti exekucemi. Z dlouhodobějšího hlediska je podle mého názoru řešením posilování finanční gramotnosti obyvatel a dluhového poradenství. V současné době je pak nutná diskuze o vhodné novele insolvenčního zákona, která nebude poškozovat práva věřitelů na aspoň částečné uspokojení jejich pohledávek, ale zároveň zajistí, aby se lidé zbytečně nedostávali do dluhové pasti a mohli své závazky bez větších problémů splácet. Jako člen ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny se budu debaty o novele insolvenčního zákona velmi aktivně účastnit.

Pavel Staněk

prezident České asociace věřitelů

Nadměrná předluženost je podle mého do značné míry výsledkem společenského klimatu. Žít na dluh se v posledních letech stalo normou pro řadu lidí, kteří si bezhlavě půjčují i na zbytečné věci. Kromě toho lidé přestali své dluhy řešit. Někteří je zcela vědomě nesplácejí nebo neplatí za určité služby. I řada poctivých dlužníků pak nevyužívá možnost dohodnout se s věřiteli na včasném umírněném řešení, když třeba z důvodu nemoci ztratí schopnost splácet. Místo toho strkají hlavu do písku, nereagují na upomínky ani soudní obsílky, a tak nakonec končí v exekuci, kde už je původní dluh navýšen o úroky a další náklady.

Určitou měrou pak k současnému stavu přispělo i neregulované poskytování úvěrů, kdy si někteří dlužníci nabrali půjčky za poměrně nestandardních podmínek. Poslední zmíněný problém byl už vyřešen zákonem o spotřebitelském úvěru a podobně byla situace dlužníka zlepšena i řadou úprav v oblasti exekucí. Tato opatření ovšem působí spíš preventivně, nevyřeší situaci lidí, kteří už předlužení jsou. Pro ně je potřeba najít jiné, jednorázové řešení. Vedle toho je samozřejmě potřeba dlouhodobě pracovat na zvyšování finanční gramotnosti.

Daniel Hůle

vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni

Česko postihla pandemie exekucí. Aktuálně se jich vede skoro pět milionů a lidí v exekuci je téměř 900 tisíc. Navíc 95 procent všech nových řízení se zahajuje proti člověku, který minimálně jednu exekuci už má. To pochopitelně rapidně snižuje vymahatelnost dluhů, která se teď pohybuje kolem 15 procent. Když ale přijde řeč na řešení po vzoru západní Evropy, kde může oddlužením projít prakticky každý, vyvolává to bouřlivou a dogmatickou debatu o vině a trestu. Jak je ale možné, že v Česku je daleko nejvíce vedených exekucí na obyvatele? Jsou Češi nejhloupější nebo minimálně finančně nejnegramotnější evropský národ?

Nikoli. Jen se v minulých dvaceti letech stal z obchodu s dluhy výnosný byznys, který přivábil mnoho veksláků. Ti roztočili kola exekucí do nevídaných obrátek. Vymahačská lobby si zprivatizovala systém, ve kterém se z korunových pohledávek daly těžit desetitisíce korun, a i když došlo k nápravě systému a nových nespravedlností vzniká daleko méně, pořád jsou vymáhány miliony exekucí, které by dnes ani nemohly vzniknout. Proto je nezbytné dát dlužníkům šanci k plnohodnotnému zapojení do společnosti.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Cyrrus

Vzpomeňme, kdy se zaváděl systém soukromých exekutorů. V roce 2001 premiér Miloš Zeman – vládní dluh markantně narůstal – obvinil ministra financí Pavla Mertlíka z nedůsledného výběru daní a nahradil ho Jiřím Rusnokem. A tak třeba Týden mohl v dubnu 2001, i když byl Rusnok ve funkci jen pár dní, napsat, že Zeman zahájil „razantní tažení proti neplatičům daní“, a také, že Zeman „vyhrožuje vězením, exekucemi a konkurzy“. V atmosféře, kdy sám premiér halasně hrozí exekucemi, se takový zákon prosadí snáz.

Takže v roce 1999 byl návrh zákona o vymáhání pohledávek soukromými osobami ještě odmítnut, počátkem roku 2001 celkem hladce přijat. Jenže ouha – exekutory nikdo nechtěl dělat. „Právníci (…) nechtějí opustit své zavedené profese advokátů, komerčních právníků, soudců,“ stýskala si v říjnu 2001 mluvčí ministra spravedlnosti. A tak šli exekutory mnohdy nakonec dělat „ti, co zbyli“, méně zavedení, méně úspěšní, možná však o to víc bezskrupulózní. Ministerstvo spravedlnosti je také muselo dostatečně motivovat, aby nově zřízené exekutorské úřady vůbec obsadilo.

Atmosféra politického tlaku z nejvyšších míst, motivovaná zjevně i snahou brnkat na strunu lidské závisti (jednou z prvních mediálně sledovaných exekucí bylo obstavení majetku tehdejšího šéfa TV Nova Vladimíra Železného), a obava z nedostatku exekutorů vedla k tomu, že se podmínky exekutorů, například tarify, stanovily až příliš velkoryse. Tam někde jsou příčiny dnešního stavu. Exekuce jsou od samého počátku zpolitizované. To je jejich hlavní problém.