Exekuční srážky z příjmů v roce 2018. Dlužníkovi zůstane víc

Nezabavitelná částka

Vzoreček výpočtu nezabavitelné částky: dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce, tedy 3410 korun, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (bez ohledu na to, v jak velké obci skutečně žijete), tedy letos 5928 korun. Výsledek: nezabavitelná částka v roce 2018 je 6225,33 korun (pro srovnání: loni to bylo 6155 korun).

Když dlužník živí manželku, manžela nebo děti, nezabavitelná částka se zvyšuje: za každého vyživovaného člověka o čtvrtinu, tedy v roce 2018 o 1556,33 korun. Neplatí to, když jste v exekuci kvůli výživnému právě na dotyčnou vyživovanou osobu. Na manžela a manželku se jinak tato částka přičítá, i když má vlastní příjem. Když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma.