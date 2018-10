EET: Co přijde teď?

Ve Sněmovně se od září projednává vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb. Ten by měl přinést změny stávajícího systému EET a také upřesnit start 3. a 4. etapy, do kterých se mají zapojit například řemeslníci, právníci, účetní, stánkaři s občerstvením a mnoho dalších profesí.

Plánovaný jízdní řád elektronické evidence tržeb koncem minulého roku narušilo rozhodnutí Ústavního soudu, kterému mimo jiné vadilo, že ke schválení posledních dvou etap EET došlo bez důkladného zvážení dopadů na všechny skupiny podnikatelů, kterých se má týkat povinné elektronické reportování tržeb v reálném čase. Nyní čeká na Andreje Babiše a další podporovatele EET reparát.

Úleva pro nejmenší: elektronická evidence na papíře

Návrh novely zákona o evidenci tržeb, vypracovaný Ministerstvem financí, schválila vláda ještě před prázdninami. Jednou z nejzásadnějších změn je možnost evidovat tržby bez připojení k internetu, kterou mají dostat nejmenší podnikatelé. „Navrhované řešení nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat online, nebo prostřednictvím rozšířeného offline modelu,“ komentuje novinku ministryně financí Alena Schillerová.

„Offline model“ znamená, že podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane zdarma na finančním úřadě. Jednou za čtvrt roku pak úřadu pošle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek.

V tomto režimu bude moci tržby evidovat ten, kdo zároveň:

je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu

není plátcem DPH

má maximálně 2 zaměstnance

v žádných dvanácti po sobě jdoucích měsících jeho tržby v hotovosti nepřesáhnou 200 tisíc korun

„Výši hotovostních příjmů jsme jako parametr pro udělení této výjimky zvolili po konzultaci s podnikatelskými svazy a komorami. Je to systémovější řešení než vyjímat podnikatele na základě celkového objemu příjmů, který není možné bez EET dost dobře prověřit,“ dodává ministryně financí. Podle Ministerstva financí by se podmínky offline režimu mohly týkat až 340 tisíc podnikatelů. Úřad ale zároveň předpokládá, že počet lidí, kteří se pro toto řešení rozhodnou, bude podstatně nižší.

Tak kolik? Podle premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové přinesla elektronická evidence tržeb od svého startu v prosinci 2016 do státní kasy už zhruba deset miliard korun. Někteří ekonomové ale tvrdí, že jde o hodně nadsazené číslo. Například hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda mluví o zhruba třetinovém přínosu. O věruhodnosti údajů předkládaných Ministerstvem financí nejen k EET, ale i ke kontrolnímu hlášení nedávno ve Stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017 zapochyboval i Nejvyšší kontrolní úřad.

Snížení DPH

Dalším „bolestným“ pro některé podnikatele, kteří musí fungovat v systému EET, má být snížení daně z přidané hodnoty. To se podle vládního plánu bude týkat třeba sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, ale taky vodného a stočného.

Ke snížení DPH dochází například u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu sazby ze stávající 21 na 10 procent. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, kde se už v souvislosti s první etapou EET snižovala DPH na 15 procent. Nyní je v plánu úleva o dalších pět procentních bodů.

„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže. Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká ministryně Alena Schillerová.

Kdo je pro

Zásadní je otázka, kdy odstartují další dvě plánované etapy evidence tržeb, které se odsouvaly kvůli rozhodnutí ústavních soudců. Vládní strany ANO i ČSSD jsou svorně pro co nejrychlejší zavedení. Což ale v praxi znamená – stejně jako v případě režimu offline a snížení DPH – sedmý měsíc od vyhlášení zákona. „Novela zákona o evidenci tržeb je na programu aktuální schůze Poslanecké sněmovny a probíhá u ní první čtení. Účinnost novely je nastavena jako plovoucí a bude záležet na datu přijetí tohoto návrhu. Povinnost evidovat by subjektům zařazeným do třetí fáze měla vzniknout šest měsíců po účinnosti zákona,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva financí Michal Žurovec.

Co přijde nejdřív Největší změny v systému EET začnou tedy zřejmě platit ve druhé polovině příštího roku. Novela ale počítá i s úpravami, které by vstoupily v platnost hned měsíc po vyhlášení zákona. Jde například o rozšíření výjimek z povinnosti evidovat tržby. Naopak pod systém EET by měly nově spadat elektronické peněženky, čipové karty, vouchery a kupony, které se nejdřív nabijí kreditem, který se z nich pak čerpá. Na účtenku se taky vrátí DIČ právnických osob – pokud nezahrnuje rodné číslo podnikatele.

Problém pro vládní koalici může být, že opozičním stranám se rozšiřování EET nelíbí (např. Pirátům nebo Starostům). Některé (ODS, TOP 09 a SPD) chtějí systém dokonce úplně zrušit. To sice není v současné době reálné, prosazení novely v aktuální podobě ale taky nebude pro vládu hračka. Spřízněná KSČM, s jejímiž hlasy získala vláda důvěru Sněmovny, totiž nemá o dalším osudu EET jasnou představu.

„Nejsme proti online systému z principu, ale rozhodnutí Ústavního osudu a pozastavení další etapy potvrzují, že projekt nebyl dobře připraven. Také považujeme za přehnané odhady efektu v oblasti zvýšeného inkasa daní,“ odpověděl na náš dotaz poslanec KSČM a ekonomický expert strany Jiří Dolejš. Vládní návrh podle něj KSČM nakonec zřejmě podpoří, ale prý bude potřeba ještě zrevidovat. „Samozřejmě lze očekávat další pozměňovací návrhy, nad kterými se ještě náš poslanecký klub poradí. Bez časového stresu – účinnost od 1. 1. 2019 se stejně už nestíhá. Nejvýznamnější je najít shodu na korekci okruhu povinných osob. Po podzimních volbách snad bude hledání věcnější a všichni zainteresovaní ustoupí od pouhé manifestace politické pozice,“ dodal Jiří Dolejš.

S návrhem na úpravu systému evidování tržeb přicházejí i Piráti. „Navrhli jsme vlastní kompromisní alternativu, EET jen pro plátce DPH,“ řekl nám místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík s tím, že si není vůbec jistý, zda dosavadní fungování elektronické evidence tržeb stálo za „všechnu tu byrokracii a excesy daňové správy“. Vyjednávání o další podobě EET tak nebudou pro vládu zřejmě moc příjemná ani jednoduchá. Ostatně, brzy se o tom ve Sněmovně přesvědčíme.