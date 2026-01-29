Peníze.cz
Česká Raiffeisenbank má novou finanční ředitelku

Česká Raiffeisenbank má novou finanční ředitelku

pk | rubrika: Aktuality | 29. 1. 2026
Česká Raiffeisenbank má novou finanční ředitelku
Sabine Abfalter
Zdroj: Raiffeisenbank

Novou finanční ředitelkou a členkou představenstva Raiffeisenbank v České republice se stala Sabine Abfalter. V obou funkcích vystřídala Kamilu Makhmudovou.

„Zkušená auditorka, daňová poradkyně a certifikovaná účetní svou kariéru vystavěla na kombinaci regulatorní expertizy, transformačních projektů a řízení komplexních finančních struktur,“ píše banka v dnešní zprávě.

Sabine Abfalter zahájila kariéru ve společnosti PwC, kde se specializovala na audit bank a regulatorní projekty. Postupně zde zastávala manažerské i partnerské pozice v Rakousku a Německu a podílela se na budování poradenských týmů zaměřených na kapitálové trhy, účetnictví a finance. Významnou roli sehrála také při implementaci mezinárodních účetních standardů IFRS a řízení mezinárodních transformačních projektů pro bankovní skupiny.

Do bankovního managementu přešla v roce 2021, kdy se zapojila do transformace skupinového finančního řízení s cílem sjednotit procesy, data a řízení financí napříč skupinou. Od roku 2022 působila jako Group Chief Financial Officer, kde odpovídala za oblasti účetnictví, finančního reportingu, controllingu, daní, treasury a řízení úvěrového portfolia.

Je také členkou dozorčích rad několika finančních institucí v Rakousku a regionu střední Evropy.

