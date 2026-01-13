Peníze.cz
Dobré zprávy existují. Ekonom prozradil, na co se letos těšit

Silvie Housková | rubrika: Aktuality | 13. 1. 2026
Zdroj: Shutterstock

Česká ekonomika vstupuje do roku 2026 s pozitivním výhledem. Nová prognóza poradenské a technologické společnosti Deloitte na letošní rok předpokládá růst HDP o 3,1 %, potáhne ho hlavně vyšší útrata domácností a časem se přidají i firmy, které začnou víc investovat.

„Letošní rok bude, jednoduše řečeno o návratu k normálu,“ shrnuje předpověď hlavní ekonom Deloitte David Marek. Bude tak podle něj pokračovat stabilizace české ekonomiky po turbulentních letech poznamenaných extrémními šoky, pandemickou krizí a vysokou inflací

Lidé by to měli poznat i ve svých peněženkách. „V případě mezd vidíme určité dohánění toho, co zaměstnanci ztratili během inflační vlny. Proto i tento rok počítáme, že tempo růstu mezd bude docela svižné, a to reálně o 2,6 procenta a nominálně zhruba o šest procent,“ vypočítává Marek.   

Naopak inflace se bude dál snižovat. Co zlevní? Kromě elektřiny například i „obávané“ potraviny. „Důvodem vysokých cen u potravin byl relativně špatná úroda v předchozích třech letech. Podle odhadů sklizní v loňském roce by se neměl opakovat příběh negativních výsledků. A to by měl být důvod, proč by se měly ceny potravin zklidnit,“ pokračuje ekonom.

Protiinflačně působí podle prognózy Deloitte také silná koruna. Ta by podle Marka mohla ke konci letošního roku posílit na 23,8 koruny až 24 korun za euro. 

Velkou neznámou je však stále rozpočet a zadlužení pro letošní rok. I přes nejčernější scénáře si ale česká ekonomika podle prognózy Deloitte udrží své hodnocení u ratingových agentur. S&P, Moody's a Fitch hodnotí Česko na úrovni AA-, respektive Aa3 se stabilním výhledem.

„To znamená, že si Česko drží stále vysokou důvěryhodnost na mezinárodních trzích. Následující měsíce ukážou, do jaké míry bude schopné čelit stávajícím strukturálním problémům a plně využít příležitostí poskytovaných globální ekonomikou," komentuje hodnocení Marek.

Co by mohlo radostné vyhlídky na rok 2026 negativně ovlivnit z venku, je podle ekonoma hlavně poměrně rychlá ztráta evropské konkurenceschopnosti, zejména německého zpracovatelského průmyslu v čele s automobilkami.  

Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?Silná koruna očima expertů. Vydrží, nebo je lepší koupit eura dopředu?

„Nejen, že evropské automobilky ztrácí svou pozici na zahraničních trzích, ale naopak přichází silná konkurence i do Evropy. Česko z ní zatím těží, protože jsou konkurenceschopnější. Ale je to Pyrrhovo vítězství, protože i nás může v dohledné době dohnat a převálcovat asijská konkurence,“ podotýká. 

Podle něj je důležité, že zhruba polovina českého automobilového průmyslu je o subdodávkách dílů do západní Evropy. A pokud tyto automobilky ztrácí v souboji s Čínou, ztrácí i čeští dodavatelé své odběratele. 

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii.

