Peníze.cz
>
Ekonomika
>
Komerční banka mění finančního ředitele, povede penzijní společnost

Komerční banka mění finančního ředitele, povede penzijní společnost

pk | rubrika: Aktuality | 9. 12. 2025

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl. Přichází z mateřské Komerční banky, kde byl finančním ředitelem.

Jiří Šperl Komerční bankaFoto: KB

Jiří Šperl

Novým finančním ředitelem Komerční banky bude od 15. prosince Etienne Loulergue z mateřské skupiny Société Générale, kde působil jako Chief Financial Officer v MIBS (Mobility, International retail Banking and financial Services Société Générale).

„Jiří Šperl se z pohledu finančního řízení významně podílel na zdárném průběhu transformace Komerční banky. Jsem přesvědčen, že pomůže svou zkušeností KB Penzijní společnosti dále posilovat pozici na trhu a správně ji navigovat velmi sledovanou oblastí spoření na penzi. Důležitým úkolem pro naši penzijní společnost bude dále rozšiřovat digitální služby prostřednictvím nové platformy KB+,“ říká Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.

Jiří Šperl vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Kariéru začal v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, který později také řídil. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Finance, Řízení rizik a Provoz. V roce 2009 se stal finančním ředitelem NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě, která patřila do skupiny Société Générale. V návaznosti na rozhodnutí SG prodat NSGB byl Jiří Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB. Od roku 2015 zastával pozici výkonného ředitele pro Strategii a finance KB.

Etienne Loulergue KB SGFoto: SG

Etienne Loulergue

Etienne Loulergue se v pozici finančního ředitele MIBS podílel na řízení komplexních transformačních projektů, optimalizaci finančních procesů a posilování efektivity napříč skupinou. V minulosti zastával roli zástupce generálního ředitele pro Finance & Treasury v BRD Romania, součásti skupiny Société Générale. V Komerční bance už dříve působil jako zástupce finančního ředitele. Je absolventem École Nationale Supérieure de Aéronautique et de l’Espace.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, KB Penzijní společnost, Komerční banka, penzijní společnosti, personální změny

A tohle už jste četli?

Penzijní společnost ČSOB má nového šéfa a členku představenstva

1. 12. 2025 | Petr Kučera

Penzijní společnost ČSOB má nového šéfa a členku představenstva

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva ČSOB Penzijní společnosti je od prosince Aleš Zíb. Ve funkci vystřídá Marcelu Suchánkovou, která přechází do vedení společnosti... celý článek

Komerční banka převedla do KB+ skoro 90 % klientů. Chystá další vylepšení

14. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Komerční banka převedla do KB+ skoro 90 % klientů. Chystá další vylepšení

Do nového systému KB+ převedla Komerční banka téměř 90 procent retailových klientů, kteří předtím používali elektronické bankovnictví Moje banka a Mobilní banka.

Privatbanka ze skupiny Penta mění vedení. Přichází bývalý šéf Equa

4. 11. 2025 | Petr Kučera

Privatbanka ze skupiny Penta mění vedení. Přichází bývalý šéf Equa

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Privatbanky je Petr Řehák. Nahradí Ľuboše Ševčíka, který po osmnácti letech z banky odchází. Banka, která je součástí skupiny Penta... celý článek

Do představenstva ČSOB míří další žena. Karin Van Hoecke se zaměří na inovace

27. 8. 2025 | redakce Peníze.CZ

Do představenstva ČSOB míří další žena. Karin Van Hoecke se zaměří na inovace

Zhruba dva týdny poté, co ČSOB oznámila odchod členky představenstva Michaely Bauer, má skupina už náhradu, opět ženu. „Novou členkou představenstva se od 1. listopadu 2025 stane Karin... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh