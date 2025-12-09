Komerční banka mění finančního ředitele, povede penzijní společnost

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl. Přichází z mateřské Komerční banky, kde byl finančním ředitelem.
Novým finančním ředitelem Komerční banky bude od 15. prosince Etienne Loulergue z mateřské skupiny Société Générale, kde působil jako Chief Financial Officer v MIBS (Mobility, International retail Banking and financial Services Société Générale).
„Jiří Šperl se z pohledu finančního řízení významně podílel na zdárném průběhu transformace Komerční banky. Jsem přesvědčen, že pomůže svou zkušeností KB Penzijní společnosti dále posilovat pozici na trhu a správně ji navigovat velmi sledovanou oblastí spoření na penzi. Důležitým úkolem pro naši penzijní společnost bude dále rozšiřovat digitální služby prostřednictvím nové platformy KB+,“ říká Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.
Jiří Šperl vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Kariéru začal v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, který později také řídil. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Finance, Řízení rizik a Provoz. V roce 2009 se stal finančním ředitelem NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě, která patřila do skupiny Société Générale. V návaznosti na rozhodnutí SG prodat NSGB byl Jiří Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB. Od roku 2015 zastával pozici výkonného ředitele pro Strategii a finance KB.
Etienne Loulergue se v pozici finančního ředitele MIBS podílel na řízení komplexních transformačních projektů, optimalizaci finančních procesů a posilování efektivity napříč skupinou. V minulosti zastával roli zástupce generálního ředitele pro Finance & Treasury v BRD Romania, součásti skupiny Société Générale. V Komerční bance už dříve působil jako zástupce finančního ředitele. Je absolventem École Nationale Supérieure de Aéronautique et de l’Espace.
