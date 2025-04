Strnadova CSG ztrojnásobila zisk. Zbrojní průmysl v Evropě sílí

Skupina Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada loni ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (v přepočtu zhruba 13,2 miliardy Kč).

Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na čtyři miliardy eur (asi 100,5 miliardy Kč).

Pokud by se do výsledků CSG započítaly také výsledky Kinetic Group za celý rok, dosáhly by tržby skupiny 5,2 miliardy eur (130,5 miliardy Kč). Koupi americké společnosti Kinetic Group ale CSG dokončila až v listopadu loňského roku.

„Díky akvizici The Kinetic Group jsme nyní nejvýznamnějším výrobcem malorážové munice v USA a jedním z největších na světě. Mojí ambicí je vybudovat z CSG jednu ze dvou nejvýznamnějších společností obranného průmyslu v Evropě, k čemuž se každým strategickým krokem přibližujeme,“ uvedl k výsledkům Strnad.

Přes 85 procent příjmů skupiny tvoří prodej zbraní pro evropské země a Ukrajinu, která se brání Ruské agresi. Obranný sektor generuje drtivou většinu příjmů společnosti, konkrétně 83,6 procenta.

Prodeje vojenských pozemních systémů a velkorážové munice prudce rostly a CSG musela rozšiřovat výrobní kapacity především na Slovensku a ve Španělsku.

Dohromady společnost působí v šesti zemích (Česká republika, Slovensko, Španělsko, Itálie, Indie, Velká Británie a USA) a exportuje své produkty po celém světě.

Mezi její klíčové společnosti patří české výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis.

Mezi klíčové milníky loňského roku řadí společnost také vytvoření společného investičního fondu s Presto Ventures s názvem Presto Tech Horizons (PTH). Ten se zaměřuje na začínající rostoucí společnosti, které vyvíjí řešení v oblastech umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a letectví.

Silvie Housková Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem