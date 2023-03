Firmy chtějí peníze hlavně na energetickou nezávislost

Hynek Just

Vydali jste zatím největší udržitelný dluhopis mezi českými bankami i dalšími institucemi střední a východní Evropy. Co z podpory udržitelných produktů jako banka máte?

Jde o investici do budoucnosti a jasný závazek podporovat proměnu naší ekonomiky a zvýšit její konkurenceschopnost. Jako skupina jsme podepsali takzvané Principy odpovědného bankovnictví. Emise zelených a udržitelných dluhopisů jsou pro nás jednou z cest, kterými tyto principy rozvíjíme i na českém trhu. Naším cílem je usnadňovat klientům cestu k udržitelnosti, hodně také sázíme na poradenství v této oblasti. Financování udržitelných nebo sociálně odpovědných projektů prostřednictvím zelených dluhopisů je konkrétní ukázkou, jak toho cíle dosáhnout. Chceme také oslovit firmy, které o vlastních projektech na podporu udržitelnosti teprve přemýšlejí.

Poptávka po udržitelných dluhopisech dvakrát převyšovala nabízené množství. Čím si takový zájem vysvětlujete?

Téma udržitelnosti nabývá na důležitosti ve všech oborech, finanční sektor není výjimkou. Odpovědné investování se stává standardem a je evidentní, že velcí institucionální investoři při svém rozhodování čím dál víc zohledňují faktory udržitelnosti a sociální odpovědnosti dané investice, zjednodušeně parametry ESG. Kromě toho je Raiffeisenbank prosperující bankovní dům s dobrým ratingem a silnou růstovou strategií. Když k těmto ingrediencím přidáme ještě jasný závazek banky podporovat „zelenou proměnu“, je pak velký zájem o zelené a udržitelné dluhopisy, a to i ze zahraničí, pochopitelný.

Za jakých podmínek budete úvěry firmám poskytovat?

Prostředky, které naše banka získala prostřednictvím emise zelených a udržitelných dluhopisů, se využívají na financování konkrétních investic a projektů. Ty musí splňovat podmínky, takzvané ICMA standardy, které jsme si v rámci emise dluhopisů stanovili. Firmy, jejichž investice a projekty tyto podmínky splní a které to bance doloží, pak můžou čerpat zvýhodnění oproti „nezeleným“ investicím.

Jak velké to zvýhodnění bude?

Výše zvýhodnění závisí na konkrétním projektu. Právě díky tomu, že je Raiffeisenbank schopná emitovat udržitelné bondy za zvýhodněných podmínek, dokážeme tuto výhodu přenést i na klienty.

Už delší dobu se očekává, že firmy budou čím dál víc potřebovat prokazovat, že jsou vedeny v souladu s ESG parametry – potvrzuje se vám to?

Ano. Počet firem, které si uvědomují dopad „zelené“ transformace ekonomiky na své podnikání, raketově roste a s tím i úvěry, které jsou v souladu s ESG principy. Nové regulatorní předpisy (CSRD/ESRS) budou po velkých firmách vyžadovat pravidelné zveřejňování nefinančních údajů a ony to budou požadovat po svých dodavatelích. ESG regulace by měla přinést mimo jiné větší transparentnost toho, co se děje ve firmách. Pro nás je důležité, že budou dostupná ESG data, což usnadní udržitelné financování.

Ze kterých oblastí pociťujete největší zájem o zelené financování?

Situace je různá, záleží na typu firmy. V segmentu malých a středných podniků vidíme velký zájem především o financování projektů, které souvisejí s úsporou energií a zvýšením energetické nezávislosti. Máme k tomu vytvořené speciální produkty, například balíček pro financování úspor energií. U velkých korporátních firem vnímáme rostoucí ambice v budování udržitelné strategie a postupného sběru dat, které se udržitelnosti týkají.

To je hodně obecné. Co to znamená konkrétně?

S klienty, kteří jsou již na této cestě aktivní, řešíme takzvané KPI-linked úvěry, jejichž podmínky se odvíjejí od plnění předem dohodnutých kritérií z oblasti udržitelnosti. Tato kritéria pak odrážejí cíle firmy, které si ve své strategii udržitelnosti neboli konkurenceschopnosti stanovila. Výhodou KPI-linked formátu je, že jej lze aplikovat prakticky na jakoukoli formu financování.

Rozumí vám klienti? Komunikujete s různými lidmi napříč obory, předpokládám, že ne všichni chápou, na co mají vlastně nárok.

Právě proto cítíme potřebu s našimi klienty o tématu udržitelnosti diskutovat, pomáhat jim zorientovat se v této oblasti a pomoci jim využít ji ve svůj prospěch. Vytvořili jsme pro tento účel nový tým zabývající se ESG poradenstvím. Klientům vysvětlujeme třeba i to, jak transakci uchopit z pohledu EU taxonomie, pomáháme jim pochopit požadavky, které jsou typické pro jejich segment. Neřešíme s nimi jen financování, ale s pomocí svých externích partnerů rovněž podporu při vytváření projektu, jeho realizaci a administraci spojenou s případnou žádostí o dotaci nebo podpůrný program.

Z jakých oblastí se rekrutují tyto firmy?

Nejvíce toto téma rezonuje u energetických firem, společností napojených na automobilový průmysl a firem ve stavebnictví. Vzhledem k provázanosti ekonomiky ale tyto ESG faktory rychle prostupují do všech oblastí.

Budete vydávat ještě další zelené bondy?

Ano, chceme dál pokračovat v emisích udržitelných dluhopisů a zároveň rozšiřovat nabídku zelených úvěrů a služeb, které s tematikou ESG souvisí a podporovat klienty na cestě k větší udržitelnosti. Plánujeme také nové „zelené“ produkty pro retailové zákazníky a průběžně rozšiřujeme nabídku udržitelných investičních nástrojů. Chceme se věnovat i vzdělávání v oblasti udržitelnosti, a to jak na straně banky, tak klientů. Je to velká odpovědnost, kterou jako banka v procesu financování zelené transformace máme.

