Zákony se mění, ale starosti klientů zůstávají stejné

Advokátní kancelář Chrenek – Kotrba působí pod tímto názvem od ledna 2021. Existuje ale od roku 1995, kdy nesla jména zakladatelů Jansta & Kostka. Teď její tým čítá bezmála sedmdesát lidí. Současné společníky Jakuba Kotrbu, Tomáše Chrenka a Jana Nemanského (na fotce zleva doprava) svedlo dohromady právě zaměstnání v kanceláři Jansta & Kostka, kde všichni tři začínali od píky.

„Jakub tu je od roku 1997, Honza od roku 2001 a já sám od roku 2009. Když se v roce 2020 naskytla příležitost odkoupit kancelář od otců zakladatelů, rozhodli jsme se jí využít. Usoudili jsme, že po těch letech už známe navzájem své silné i slabé stránky a že dohromady dokážeme v pohodě fungovat nejen profesně, ale i lidsky,“ vzpomíná Tomáš Chrenek, který získal studijní zkušenost mimo jiné na Oxfordské univerzitě. Odnesl si odtud především poznání, jak důležitá je sebedisciplína.

Jakub Kotrba V advokacii působí 25 let. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, doktorský titul získal na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Poskytuje právní služby v oboru obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností a jejich přeměn a právo cenných papírů.

Od přelomových a trochu chaotických 90. let se v advokátní praxi mnohé změnilo. Své o tom ví Jakub Kotrba, který v té době v kanceláři začínal. „V počátcích kanceláře v polovině 90. let se řešily věci, které souvisely s transformací země – zakládaly se společnosti, lidé se učili podnikat a potřebovali k tomu právní servis,“ vzpomíná jeden ze tří společníků.

Dnes je podle něj, i díky členství Česka v Evropské unii, podnikatelské prostředí usazenější, na druhou stranu ale také komplexnější. Co se ale podle Jana Nemanského změnilo určitě, je způsob práce. Mobily, e-maily, foťáky pro nahlížení do spisů. To všechno umožnilo přesunout velkou část agendy za kancelářský stůl. „Mám pocit, že vše se zrychlilo a tlak na okamžitou reakci je rozhodně větší, než býval v začátcích. Někteří naši mladší kolegové z kanceláře občas mají při našich vzpomínkách na tyto časy takový ten výraz ‚to bylo někdy v pravěku‘,“ všímá si Nemanský.

Advokátní kancelář se postupně začala specializovat kromě tradičního obchodního práva také na veřejné zakázky a zdravotnické právo. V těchto oblastech práva je držitelem řady ocenění v Česku a na Slovensku. Pro spornou agendu má kancelář zkušené procesáře, zabývá se i trestním právem.

Jednání na rovinu

Všichni tři společníci vyznávají osobní přístup ke svým klientům, který neztrácí na důležitosti ani v době digitalizace. Ostatně i proto chtěli být svým klientům blíž a kromě Prahy mají kanceláře také v Olomouci a Brně. Loni udělali první krok přes hranice: otevřeli pobočku v Bratislavě. Osobní přístup ale neznamená jen potkat se s klientem tváří v tvář. Znamená to i v důvěrném vztahu advokát-klient praktikovat maximální upřímnost.

Komplexnost ekonomiky a trhů nepochybně stoupá. Momentálně se tak na nás klienti častěji obracejí s žádostmi o prověření společností, do nichž hodlají investovat.

Ta je pro Tomáše Chrenka v advokacii důležitá. „Nikoho asi nepřekvapí důležitost jednání s klienty. Někde je ovšem podle hesla ‚slibem nezarmoutíš‘ tendence klienty chlácholit příslibem nesplnitelného. My se naopak snažíme střízlivě hodnotit požadavky a případné klientovy šance na úspěch, včetně všech rizik, a také tak s klientem komunikovat,“ říká Chrenek. Ačkoliv nemusí být negativní odpověď pro klienty zprvu příjemná, upřímnost a otevřenost se prý nakonec vždy osvědčí jako nejlepší cesta.

Necelé dva roky už společníci musí kromě péče o klienty také řídit kancelář. Podle Tomáše Chrenka se ale tyto dva aspekty jeho práce nevylučují. „Klientská práce jde s vedením kanceláře ruku v ruce, ty dvě činnosti od sebe nejde oddělit,“ připomíná v reakci na otázku, jaký poměr času mu zabírá řízení společnosti a praktikování práva. Lidé jsou pro Chrenka středobodem práce – ve finále jde vždycky o ně, jejich příběhy a problémy. Ty se v průběhu času příliš nemění, na rozdíl od zákonů.

Tomáš Chrenek Vystudoval Právnickou fakultu ZČU v Plzni, navštěvoval pregraduální studium na Magdalen College Oxfordské univerzity, získal titul LL.M. na IE Business School v Madridu. Specializuje se na právo obchodních společností.

„Řekl bych, že lidské starosti a problémy se nemění, ale za téměř tři desetiletí existence kanceláře došlo mnohokrát ke změně právní úpravy. To samozřejmě přináší potřebu našich klientů reagovat a pro nás to přináší stále nové výzvy,“ dodává advokát s tím, že se vždy najdou podnikaví a invenční lidé. Těm je radost s jejich podnikáním pomáhat.

„Mě na advokacii baví vymýšlení vhodných řešení. Je výzvou a zábavou zároveň. A nejlepší samozřejmě je, když se pro klienta podaří vyhrát spor anebo ještě lépe vymyslet takové řešení, aby ke sporu nemuselo ani dojít,“ doplňuje Jan Nemanský.

Doba covidová

Akvizici a změnu názvu kanceláře společníci realizovali v době covidu. „Byly tehdy významně omezeny osobní schůzky, přesto transakce proběhla hladce,“ vzpomíná Jakub Kotrba. Klienti znali všechny tři společníky už z minulosti, a měli k nim proto důvěru. „I přes všechny změny uvnitř kanceláře jsme se drželi jednoho principu: naslouchat klientovi a navrhnout pro něj optimální řešení, ať jde o jakoukoliv oblast práva,“ doplňuje Chrenek.

Kancelář měla navíc plné ruce práce právě v oblasti zdravotnického práva. Mezi její klienty patří poskytovatelé zdravotní péče, včetně velkých fakultních nemocnic. Často však zastupuje i pacienty. Covid pak přinesl na stůl nová, dosud neřešená témata. „V pacientských sporech musí mít člověk na paměti, že jde o zdraví lidí. To je pro nás všechny to nejdůležitější, co máme. Každý případ je tak velmi senzitivní,“ upozorňuje Tomáš Chrenek.

Nové výzvy

Kromě akutních problémů klientů se ale advokáti musejí dívat i do budoucna. Podle Tomáše Chrenka musí on a jeho kolegové například mít stále na zřeteli dění na trzích a aktuálně sledovat třeba stav energetiky. Je si dobře vědom, že ještě silnější turbulence na trzích a v energetice jsou nevyhnutelné. Prozatím se podobné výhledy v klientské práci projevují spíš pozvolna.

Jan Nemanský Společníkem v advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba je od roku 2014, působí zde od roku 2001. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, doktorský titul získal na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Poskytuje právní služby v oblasti práva občanského, obchodního, závazkového.

„Komplexnost ekonomiky a trhů nepochybně stoupá. Momentálně se tak na nás klienti častěji obracejí s žádostmi o prověření společností, do nichž hodlají investovat, nebo ohledně změn cen po uzavření smluv. To hlavně u smluv uzavřených na základě veřejných zakázek není jednoduchá problematika,“ uvádí Chrenek.

Právě veřejné zakázky tvoří velkou část agendy advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba. Dodavatelé chtějí nejčastěji vědět, jak správně podat nabídku či žádost o vysvětlení, popřípadě jak „vyjasnit“ zadávací dokumentaci. Oproti tomu pro zadavatele kancelář nejčastěji řeší občas nejasné postupy předepsané zákonem. Oči pracovníků kanceláře se tak třeba upínají k novele zákona o zadávání veřejných zakázek, která by měla celý proces zjednodušit. Ta ale zatím ve sněmovně prošla teprve prvním čtením.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Veronika Hejná Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem