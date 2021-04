Moneta má novou členku představenstva, nahradí van Veena

Až skončí koronavirová omezení, možná se ještě letos vydáte i dál než za hranice okresu. Když to bude zrovna do Thajska, může vás překvapit dvojice nových bankovek v hodnotě 100 a 1000... celý článek

29. 3. 2021 | Petr Kučera | 12 komentářů

Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel ve věku 56 let český podnikatel Petr Kellner. Zprávu deníku The New York Times potvrdila dnes ráno i mluvčí PPF.