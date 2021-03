Zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner

Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel ve věku 56 let český podnikatel Petr Kellner. Informuje o tom deník The New York Times, zprávu potvrdila i mluvčí PPF.

Tragická nehoda se stala v sobotu poblíž ledovce Knik při cestě na heliskiing – sport, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Při nehodě zemřeli další čtyři lidé: Benjamin Larochaix, podle deníku z Česka, dva místní průvodci a pilot. Jeden z cestujících přežil a je v kritickém stavu v nemocnici.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," říká mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

Podrobnosti o nehodě, jejíž příčiny se vyšetřují, přináší zpráva aljašských záchranářů.

