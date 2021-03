Zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. PPF povede Bartoníček

Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel ve věku 56 let český podnikatel Petr Kellner. Zprávu deníku The New York Times potvrdila dnes ráno i mluvčí PPF.

Tragická nehoda se stala v sobotu poblíž ledovce Knik při cestě na heliskiing – sport, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Při nehodě zemřeli další čtyři lidé: Benjamin Larochaix, podle deníku z Česka, dva místní průvodci a pilot. Jeden z cestujících přežil a je v kritickém stavu v nemocnici. Podrobnosti o nehodě, jejíž příčiny se vyšetřují, přináší zpráva aljašských záchranářů.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ říká mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

Řízením veškerých aktivit ve skupině byl odpoledne pověřen Ladislav Bartoníček, jeden ze dvou menšinových akcionářů. V PPF vlastní 0,535 %, stejně jako Jean-Pascal Duvieusart; zbytek měl Kellner.

„Jednotlivé společnosti skupiny PPF jsou řízeny profesionálními týmy manažerů. Skupina PPF jako celek má vypracovaný systém řízení jejích investičních projektů. Společnost konstatuje, že na jejím běžném každodenním fungování se odchodem jejího zakladatele nic nemění. PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ oznámila Tkadlecová.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách, v sobotu 27. 3. 2021, tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF pan Petr Kellner. Prosíme všechny, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny. — Skupina PPF (@SkupinaPPF) March 29, 2021

„Skupina PPF v Petru Kellnerovi ztrácí zejména stratéga a vizionáře, který je pro svoji autoritu, jíž z titulu svého zakladatelství disponoval, v podstatě nenahraditelný. To však neznamená, že se skupina nemůže dále úspěšně rozvíjet. Úmrtí zakladatele, který ji s určitou vizí rozvíjel de facto od samého počátku, vlastně od porevolučních let v Československu, resp. České republice, je však nepochybně největší výzvou, které skupina ve své třicetileté historii čelí,“ myslí si ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Analogie vždy kulhají, ale situaci lze přirovnat ke stavu, v němž se ocitla společnost Apple po úmrtí svého spoluzakladatele Steva Jobse. Přišla o nenahraditelného vizionáře s nezastupitelnou zakladatelskou autoritou, avšak navázala na svůj úspěšný rozvoj z doby jeho života. I proto, že kontinuitu zajistili klíčoví pracovníci Applu, kteří byli s to alespoň částečně vycházet z Jobsova know-how, díky letité blízké spolupráci s ním. Stejně tak i ve skupině PPF jsou lidé, kteří mají potenciál zajistit kontinuitu a její další rozvoj,“ dodává Kovanda.

"Náhlé Kellnerovo úmrtí nemusí pro skupinu PPF znamenat ztrátu pozic ani strategického rozvoje. Její procesy fungování jsou podle analytiků zaběhnuté."

Nemusí, ale bude. PPF měla výhodu, že majitel měl rozhodující slovo (na rozdíl od manažersky řízených firem). Teď naopak — Vladimír Staňura (@VStanura) March 29, 2021

„Zatímco pro své příznivce byl synonymem polistopadového byznysového úspěchu, rámovaného skvělou intuicí, investicemi do inovací, filantropií a osobní skromností. Pro odpůrce naopak produktem korupční kupónové privatizace, který zbohatl na přízni politiků, což dotáhl k dokonalosti vydržováním posledních dvou prezidentů,“ píše komentátor Aktuálně.cz David Klimeš.

„Ať už nakonec v budoucnosti zvítězí jakákoliv interpretace, pro zemi je nyní podstatné, kdo další se ujme vlády nad PPF. Moc skupiny je tak velká, že hladká výměna jejího lídra je pro Česko v některých ohledech i podstatnější, než to, kdo na podzim vyhraje sněmovní volby,“ zdůrazňuje Klimeš. „Kombinátor jistě do trezoru už před časem dal zapečetěnou obálku, co by se mělo dít dál, pokud by on nemohl vykonávat vládu. Ale žádný jasný nástupce v podobě novodobého Jana Antonína Bati tu není. Pár akcií mají Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart. Blízko jsou ale stále i Jiří Šmejc či trochu složitěji i Daniel Křetínský,“ připomíná.

Petr Kellner dlouhodobě vedl žebříček nejbohatších Čechů, a to s velkým náskokem. Časopis Forbes odhadl loni v říjnu jeho majetek na 293 miliard korun. Druhý Radovan Vítek měl podle žebříčku 86 milliard, následovali Daniel Křetínský (78 miliard), Andrej Babiš (74 miliard) a Karek Komárek (71 miliard).

PK byl velký člověk. Chytrý, pracovitý, charismatický. Naučil mne strašně moc: o byznyse, o lidech, o moci, o světě, o tom co je v životě důležité. Měl jsem ho rád. Nikdy dřív jsem nepracoval s nikým, kdo by se mu blížil. Zapalte mu dnes večer svíčku. — Vladimír Mlynář (@mlyvla) March 29, 2021

Petr Kellner byl úspěšným podnikatelem a investorem, ojedinělým v celé střední Evropě. Začal kuponovou privatizací, ale na rozdíl od mnoha jiných, on věděl, že peníze a majetek znamenají odpovědnost. Uměl rozhodnout, měl skvělou intuici. Bude nám chybět. — Vladimír Dlouhý (@VladimirDlouhy) March 29, 2021

Dnes jsem se musel omluvit z porady vedeni na zoomu. Mel jsem slzy v ocich.



Petre bude te nam strasne chybet. — Ivo Lukacovic (@ilblog) March 29, 2021

