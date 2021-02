Uniqa má nové představenstvo pro penze a investice

Martin Žáček (55) zahájil profesní dráhu jako vědecký pracovník. V roce 1994 vstoupil do pojišťovnictví, nejprve jako šéf oddělení controllingu, protože čísla byla a jsou jeho svět. Strávil celou svoji kariéru v našem odvětví v jednom dresu: nejprve Česko-rakouské pojišťovny (1994-2001) a po jejím přejmenování Uniqa (od 2001). Martin Žáček zastával v průběhu let různé top manažerské pozice v představenstvu společnosti, mimo jiné jako CITO a CFO. Generálním ředitelem (CEO) se stal v české Uniqa v roce 2008. V roce 2014 byl jmenován do stejné funkce i pro sesterskou Uniqa na Slovensku. Kromě toho je činný i v prezídiu České i Slovenské asociace pojišťoven. Několikrát obdržel ocenění Pojišťovák roku v Česku i na Slovensku. Je ženatý a má dvě dcery. rovněž je hrdým dědečkem tří vnuček. Ve volném čase je vášnivým běžcem a triatlonistou (v dorostenecké kategorii byl držitelem československého mistrovského titulu v atletice). Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a geografii.

Jan Vinter (43) studoval Vysokou školu finanční a správní v Praze a Investment Management School v Londýně. V oblasti investic a Asset Managementu se pohybuje přes 20 let. Začínal v oboru audit, daně a poradenství v malé americké firmě Mc Dowell. Koncem 90. let nastoupil do Credit Suisse Asset Management jako administrátor podílových fondů a analytik. Od roku 2004 byl ve funkci Portfolio Manager zodpovědný za správu majetku penzijního fondu a pojišťovny Winterthur, a o dva roky později získal pozici Portfolio Managera v rámci Axa investiční společnosti. Do jeho odpovědnosti spadaly správa majetku, alokace aktiv institucionálních klientů v ČR i SR. Posledních pět let pracoval jako vedoucí Asset Managementu Axa investiční společnosti pro Česko i Slovensko a od roku 2017 je členem jejího představenstva.

Volný čas nejraději tráví se svými dětmi na horách. Sportem číslo jedna je pro něj cyklistika. Relaxuje rovněž četbou a poslechem hudby.