Expobank dostala obří pokutu, hrozila ztráta licence

Česká národní banka uložila pokutu 20 milionů korun Expobank, spojované s ruským finančníkem Igorem Kimem, který ji koupil v roce 2014. Jde o jednu z nejvyšších pokut na tuzemském finančním trhu.

Kontrola před dvěma lety zjistila, že k 14. prosinci 2018 Expobank CZ „nedisponovala řídicím a kontrolním systémem, který by byl účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností společnosti“.

Zjištěné nedostatky popisuje ČNB ve stostránkovém rozhodnutí, které teď nabylo právní moci poté, co centrální banka zamítla odvolání Expobank – takzvaný rozklad.

Problémy se týkaly například řízení úvěrového a tržního rizika, výpočtu kapitálového požadavku a regulatorního výkaznictví pro tato rizika, dále řízení rizik informačních systémů a technologií, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a dalších oblastí. Centrální bance se nelíbil ani rozsah kompetencí dozorčí rady, který podle ní „vykazoval znaky narušení vyváženosti rozhodovacích kompetencí na úrovni vedoucích orgánů ve prospěch dozorčí rady, potažmo jejího předsedy, a to na úkor rozsahu rozhodovacích kompetencí představenstva“.

„Kontrola odhalila natolik zásadní pochybení účastníka řízení v oblasti řídicích a kontrolního systému, často systémového charakteru, že to vedlo až k výměně některých členů představenstva a dozorčí rady Expobank. Pokud by nepřistoupila k odstraňování zjištěných nedostatků, vystavovala by se tím značnému riziku, že by byly naplněny předpoklady pro odnětí bankovní licence,“ píše ČNB ve svém rozhodnutí.

Expobank, která se mimo jiné bránila zveřejnění rozhodnutí jako „druhému trestu“, teď na svém webu ujišťuje klienty, že dál funguje v běžném režimu. „Vzhledem k solidní výši regulatorního kapitálu 2,8 miliard korun zůstáváme i po uhrazení sankce silně kapitalizovanou bankou, dlouhodobě udržujeme vysokou likviditu a v současnosti se již soustředíme na strategické cíle také v rozšíření nabídky produktů a služeb. První novinky představíme v nejbližších měsících,“ píše.

Expobank zdůrazňuje, že kontrola se týkala se let 2017 a 2018. Zjištěné nedostatky podle ní neměly negativní dopad na klienty či protistrany. „Během dohlídky jsme poskytovali ČNB plnou součinnost, její nálezy jsme přijali s plným respektem a ve vlastní režii již provedli řadu změn, přičemž úspěšné dokončení plánovaných změn bylo od počátku naší naprostou prioritou,“ píše banka na svém webu.

Expobank má v Česku jedinou pobočku v Praze, druhou – v Karlových Varech – loni v květnu zavřela. Pod tímto názvem působí od roku 2014. Banka tehdy převzala tuzemskou síť LBBW, ještě předtím působila pod názvem Bawag (její součástí se stala i česká síť Dresdner Bank). Původně vznikla na začátku 90. let jako společný švýcarsko-maďarský podnik InterBank, později fungovala jako Interbanka.

Novým předsedou představenstva Expobank CZ se od 2. ledna stal Lubomír Lízal, bývalý člen bankovní rady České národní banky. Těsně předtím dostala Expobank získává nové, ryze české představenstvo.

Za většinového akcionáře Expobank byl označován ruský podnikatel Igor Kim. Ani on už v oficiálním vedení banky nefiguruje – od podzimu není ani předsedou, ani členem dozorčí rady.

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!