Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Co se děje

Vláda omezí volný pohyb osob a zavře některé obchody a provozovny služeb. Podobně jako v březnu zůstane velké množství výjimek. Omezení začnou platit ve čtvrtek 22. října od šesté hodiny ranní a mají trvat zatím do 3. listopadu.

O nových omezeních rozhodla vláda, přestože původně plánovala nechat ta dřívější aspoň pár dnů působit. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vysvětluje, že se nedaří snížit nárůst počtu nakažených covidem a především rychle roste i počet hospitalizovaných a mrtvých. Bez přísnějších opatření by podle něj do půlky listopadu zkolabovala zdravotní péče.

I dál budou možné cesty do zaměstnání a za podnikáním, nezbytné cesty za rodinou a osobami blízkými, nezbytné cesty k obstarávání základních potřeb (třeba nákup potravin), do zdravotnických zařízení (a sociálních služeb), a to včetně nezbytného doprovodu. Výjimky platí také pro nezbytné cesty na úřady, pobyt v přírodě nebo parcích, účast na svatbách a pohřbech. Kompletní seznam výjimek najdete o pár řádek níž.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Od čtvrteční šesté hodiny ranní se také zavírají obchody a provozovny služeb. Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, prodejny s potřebami pro zvířata nebo třeba autoservisy. Kompletní seznam výjimek je dlouhý a najdete ho na konci článku.

Podnikatelé a zaměstnanci mohou využít podporu, kterou vláda schválila už dřív. Jde především o nový kompenzační bonus pro OSVČ (s řadou omezení oproti jarní verzi), příspěvek na nájem provozoven nebo program na záchranu pracovních míst Antivirus.

Podle Prymuly je omezení volného pohybu osob nejúčinnější formou prevence. Bez kontaktu prostě k nákaze nedojde, řekl.

V nemocnicích je teď hospitalizováno zhruba 4400 lidí s covidem. Na jednotkách intenzivní péče je přes 600 pacientů, 350 z nich potřebuje ventilaci. V těžkém stavu tak je 15 procent hospitalizovaných. Kapacita lůžek pro pacienty s covidem v nemocnicích by brzo nestačila, přestože jejich počet stoupl z původních 5500 na zhruba trojnásobek. V pondělí s covidem zemřelo 97 lidí, což je zatím nejvyšší počet obětí za jeden den.

„Pokud bychom neudělali tato opatření, tak by zdravotnický systém kolem 7. až 11. listopadu zkolaboval. Museli jsme k tomu přistoupit,“ vysvětluje premiér Andrej Babiš. Ani po zavedení posledních opatření, mezi kterými bylo třeba zavření restaurací či divadel, reprodukční číslo neklesá a zůstává na hodnotě kolem 1,4.

To podstatné z vládních nařízení:

S účinností od 22. října od 06:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle výše uvedeného bodu pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti; individuální duchovní péče a služby; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; veterinární péče,

cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

cest za účelem vycestování z České republiky,

účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

cest zpět do místa svého bydliště;

Vláda nařizuje:

omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti; zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele; osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost; osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob; dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné;

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím:

shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

Vláda doporučuje zaměstnavatelům:

využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Zákaz prodeje a poskytování služeb:

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou:

prodejen potravin,

prodejen pohonných hmot,

prodejen paliv,

prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

prodejen malých domácích zvířat,

prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

prodejen novin a časopisů,

prodejen tabákových výrobků,

prádelen a čistíren,

provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

pokladen prodeje jízdenek,

květinářství,

provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,

provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,

provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

myček automobilů,

prodejen domácích potřeb a železářství,

provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren.

Zakazuje se také poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou jejich poskytování:

osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

V platnosti také zůstávají předchozí zákazy, především:

přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám (a to pouze v čase mezi 6. a 20. hodinou); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) v době od 6 do 20 hodin,

prodeje v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 metrů čtverečních,

koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté,

společného zpěvu více než pěti osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,

poutí a podobných tradičních akcí,

kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě,

veletrhů,

provozu heren a kasin,

provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

návštěv a prohlídek zoologických zahrad a botanických zahrad,

návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.