Politika se mění, Babiš zůstává

Připomeňte si, jak Andrej Babiš odpovídal v předvolebních speciálech webu Peníze.cz:

Měl by být zaveden zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

Ne, vyrovnaný rozpočet by měl být dlouhodobým cílem, nikoli povinností. Takový zákon by se stejně obcházel. Stačilo by, aby přišly povodně a sucha.

Zvýšil byste živnostníkům odvody na sociální a zdravotní pojištění? Pokud ano, tak o kolik?

Ne, nejdříve musíme jasně říct, co živnostníci za tyto odvody dostávají. Dneska nemají jistotu, že půjdou do důchodu a na co mají ze zdravotního pojištění nárok. To se samozřejmě netýká jen živnostníků

Měla by být minimální mzda aspoň deset tisíc korun, případně víc?

Minimální mzdu by měl určovat trh práce. Měla by být rozhodně vyšší než podpora na úřadě, to je jasné.

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

Ano. Nastavíme předvídatelný systém zvyšování minimální a zaručené mzdy.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

Ano. Zavedeme zaměstnanecký výdajový paušál prostřednictvím slevy na pojistném. Budeme tím alespoň částečně kompenzovat výdaje zaměstnanců na dojíždění nebo například zvyšování kvalifikace