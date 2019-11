Strach může zpomalit ekonomiku. Nejistota je horší než za krize

Obchodní války, brexit, inverzní křivka, populismus, klimatická krize, migrační krize… Toto vše zasévá nejistotu, nedůvěru a strach nejen mezi investory, ale i mezi podniky a domácnosti.

Globální index politické nejistoty měřící negativní zprávy z oblasti politiky, ekonomiky a finančních trhů je na úrovních, které jsme neviděli ani během finanční krize 2008.

Ať už chceme nebo ne, tak lavina negativních zpráv ovlivňuje naši důvěru. Například důvěra šéfů amerických firem poklesla na tak nízkou úroveň, která v minulosti byla konzistentní s recesí v USA.

Abych byl přesný: Aby šéfové firem byli takto negativní, tak v minulosti musela v USA už několik měsíců „řádit“ recese. Tentokrát žádná recese neřádí, ekonomika roste. A výsledky amerických firem za třetí čtvrtletí jsou lepší, než se čekalo. Je to prostě v hlavě.

Nepříjemné je, že z hlavy se to může dostat do reality. Pokud máte obavy z recese, tak omezíte investice, velké výdaje. To sníží růst ekonomiky; strach a nedůvěra se tak začnou sebenaplňovat.

V Bank of England vznikla analýza, která ukazuje, jak nejistota může ovlivnit ekonomiku. Ovlivní. Negativně a dokonce dlouhodobě. Za prvé: nejistota vede domácnosti ke zvýšení úspor a tedy ke snížení výdajů. A za druhé: firmy v nejistotě přecházejí do módu wait and see, kdy čekají s realizací investic, až situace bude méně nejasná.

Kvantitativní analýza ukazuje, že negativní efekty vyšší nejistoty přetrvávají dokonce i po deseti letech. Obrázek ukazuje dopady zvýšení nejistoty (jedna směrodatná odchylka): nejistota sníží spotřebu, investice do vědy a výzkumu, což následně má negativní efekt do produktivity.

Samotná nejistota, například o tom, zda Donald Trump začne obchodní válku s EU, tak už má negativní dopady na ekonomiky USA a EU, aniž by kdy nějaká obchodní válka mezi USA a EU vůbec musela začít.

Důvěra českých podniků se zhoršila, ale stále indikuje, že nejvíce procyklická část HDP, tedy investice, zůstane v kladných číslech. Důvěra domácností je také o chlup horší. Ale úroveň důvěry je stále na vysokých úrovních a nenaznačuje, že poptávkové tlaky by měly nějak rychle odeznít.

Naší výhodou tak aktuálně je, že ačkoliv důvěra českých podniků a domácnosti poklesla, je její úroveň stále ještě v bezpečných vodách.

Především české firmy by neměly podlehnout skepsi, protože demografické změny a nedostatek pracovníků nutně vyžaduje investice do robotizace a automatizace. Bez ohledu na to, jestli přijde během roku, dvou nějaká recese.

Skutečnost, že už samotná nejistota mává s ekonomikou, také dává návod vládě. Měla by se snažit nejistotu snižovat proticyklickou politikou. A neměla by strašit (i když s dobrým úmyslem), že díky zpomalení bude plošně snižovat výdaje nebo dokonce investice.

Bohužel, v minulosti se české vlády často strašily a chovaly se procyklicky, snižovaly investice, čímž negativní dopady jen umocňovaly. Jak firmy, tak vláda se tak mohou z nejistoty a z obav recese proinvestovat.