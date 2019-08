Nová čísla, jak Česko dohání Západ. Tak dobře na tom ještě nebylo

Ještě před třiceti lety jsme o něčem takovém jenom snili. Ale zároveň doufali, že to půjde rychleji.

Výkon tuzemské ekonomiky – měřený hrubým domácím produktem na obyvatele (HDP) stoupl loni na 90 procent průměru Evropské unie. Tak blízko mu Česká republika ještě nikdy nebyla. Ukazuje to porovnání, které zveřejnil Eurostat.

Česko je v tomhle ukazateli nejlepším ze států bývalého socialistického bloku, za ním následuje Slovinsko (87 procent průměru EU) a s odstupem pak Estonsko s Litvou (81 %). Slovinský HDP na obyvatele dosahuje jenom 78 % průměru EU, polský 71 %. Ekonomicky nejslabším členským státem je Bulharsko s přesně polovinou unijního průměru.

Výkon české ekonomiky výrazně překonává i dva z patnácti starších členských států EU. Portugalský HDP na osobu loni dosáhl 76 procent unijního průměru, řecký dokonce jenom 68 procent. Na Španělsko, ekonomicky třetí nejslabší z původní patnáctky států EU, ztrácí Česko už jediný procentní bod.

Celkově je český HDP na hlavu patnáctý nejvyšší mezi současnými 28 členskými státy – před ním je totiž kromě třinácti z původních členů ještě Malta (95 %), která do EU vstoupila současně s námi v roce 2004.

Eurostat při porovnání používá umělou jednotku PPS – standard kupní síly. Ten se snaží zohlednit cenové rozdíly mezi státy. Zjednodušeně řečeno: za jeden PPS by si spotřebitel mohl ve všech zemích koupit stejné množství zboží či služeb. Průměr Evropské unie má hodnotu 100 PPS.

Do tabulek jsme pro představu přidali i některé evropské státy, které nejsou členy EU, a také USA a Japonsko. Eurostat je spočítal podle stejné metodiky.

Hrubý domácí produkt na osobu za rok 2018 HDP v jednotce PPS Lucembursko 254 Irsko 187 Švýcarsko 157 Norsko 150 USA 143 Island 133 Nizozemsko 129 Rakousko 127 Dánsko 126 Německo 123 Švédsko 121 Belgie 115 Finsko 110 Francie 104 Velká Británie 104 průměr EU (28 států) 100 Malta 98 Japonsko 98 Itálie 95 Španělsko 91 Česko 90 Kypr 87 Slovinsko 87 Estonsko 81 Litva 81 Slovensko 78 Portugalsko 76 Polsko 71 Lotyšsko 70 Maďarsko 70 Řecko 68 Turecko 65 Rumunsko 64 Chorvatsko 63 Bulharsko 50 Černá Hora 47 Srbsko 40 Severní Makedonie 38 Albánie 31 Bosna a Hercegovina 31

„Nejbohatší“ členskou zemí zůstává s velkým náskokem Lucembursko. Jeho HDP na osobu dosahuje 254 procent unie. Na první pohled to vypadá neuvěřitelně: Opravdu se má průměrný obyvatel Lucemburska dvakrát líp než Němec nebo Rakušan?

Číslo za Lucembursko zkresluje statistika víc než obvykle. V malém státě totiž pracuje mnoho lidí ze sousedních zemí. Ti sice přispívají k výkonu lucemburské ekonomiky (tedy HDP jako hodnotě vytvořeného zboží či služeb), která se pak ale při rozpočítání na osobu dělí jenom mezi tamní občany – tedy menší počet osob, než ho vytváří. Podobně je na tom druhé Irsko, protože v něm díky daňovým výhodám sídlí řada nadnárodních společností.

Anketa Doháníme Západ, tedy aspoň ekonomicky? Ano, to zlepšení musí vidět každý. Ano, ale hlavně díky problémům Západu. Běžíme, jenže Západ taky. Nevšiml(a) jsem si.

Nevidíte to tak růžově?

Tak to byl ten optimističtější pohled. Na čísla o našem „dohánění Západu“ se můžeme dívat o hodně střízlivěji. Třeba: Ani vysoký růst ekonomiky v posledních letech nestačil na to, aby se Česko vyrovnalo aspoň Španělsku nebo Itálii. Před Řecko oslabené ekonomickou krizí jsme se dostali už v roce 2011, před Portugalskem se držíme dokonce hned od vstupu do EU.

V roce 1995 dosahoval český HDP na osobu 76 procent unijního průměru (zpětně jsou do něj dopočítány i státy, které do EU vstoupily později). Před deseti lety – v roce 2008 – se Česko dostalo na 84 %, loni si oproti roku 2017 polepšilo o jeden procentní bod.

Když naši ekonomiku porovnáme jenom s průměrem původních patnácti členských států EU, dostala se na 84 procent – i to je zatím nejvyšší hodnota. V roce 1995 dosahovala 65 procent.

Ale podívejme se teď na porovnání, které podle samotného Eurostatu líp ukazuje „materiální blahobyt“ domácností. Ukazatel AIC (skutečné individuální spotřeby) se snaží zahrnout zboží a služby, které lidé skutečně „zkonzumovali“ – bez ohledu na to, jestli si je zaplatili přímo oni sami, nebo jim je zajistila vláda či neziskové organizace. AIC tak přihlíží třeba k odlišné organizaci zdravotnictví nebo školství v různých zemích a snaží se tyhle rozdíly ve statistice vyrovnat.

V žebříčku podle AIC dosahuje Česko jenom 83 procent průměru Evropské unie, nicméně i tato hodnota v posledních letech roste. Před nás se mimo jiné dostala Litva, hůř je na tom naopak Malta.

Skutečná individuální spotřeba (AIC) za rok 2018 AIC v jednotce PPS USA 162 Lucembursko 132 Norsko 125 Švýcarsko 124 Německo 121 Island 121 Rakousko 116 Dánsko 114 Velká Británie 113 Nizozemsko 112 Finsko 112 Belgie 111 Švédsko 109 Francie 107 Japonsko 103 průměr EU (28 států) 100 Itálie 98 Irsko 94 Kypr 94 Španělsko 90 Litva 90 Česko 83 Portugalsko 82 Malta 80 Polsko 77 Slovinsko 77 Slovensko 77 Řecko 76 Estonsko 74 Lotyšsko 70 Rumunsko 70 Turecko 68 Maďarsko 64 Chorvatsko 63 Černá Hora 57 Bulharsko 56 Srbsko 48 Severní Makedonie 41 Bosna a Hercegovina 41 Albánie 38

Jenže životní úroveň nezávisí jenom na ekonomice. Dokonce ani na kupní síle, na kterou se podíváme v dalším ze srpnových článků. Porovnat kvalitu života v jednotlivých zemích se proto snaží jiné, alternativní ukazatele k HDP, víc zohledňující třeba dostupnost zdravotní péče, míru kriminality nebo kvalitu dopravy, školství či životního prostředí. I o nich si podrobněji řekneme příště.

Praha jako Bavorsko

Velké rozdíly v ekonomické výkonnosti jsou i v rámci jednotlivých států. Eurostat proto každoročně počítá i HDP na jednoho obyvatele podle územních jednotek zvaných NUTS2. Těch je v Evropské unii celkem 281 a jejich porovnání je mimo jiné klíčové pro rozdělování unijních dotací.

Pohledem ekonoma Hospodaření Andreje Babiše má jediný cíl: okamžitě zvyšovat jeho popularitu. Musí být dobře vidět, musí se dobře prodávat. A budoucnost? Po nás ať přijde potopa! A ti, co přijdou vládnout po něm, budou s prázdnou kasou prakticky odsouzeni k neúspěchu. Tajemství Babišova úspěchu: Po nás potopa

Zatím poslední regionální data mají statistici za rok 2017. Podle nich je Praha sedmým nejbohatším regionem Evropské unie – měřeno právě hrubým domácím produktem na obyvatele. Zatímco Praha se může ve výkonu ekonomiky porovnávat s Bavorskem a v roce 2017 ho dokonce překonala, další regiony České republiky skončily pod průměrem EU. Nejlépe mezi nimi dopadly Střední Čechy (84 %) a Jihovýchod tvořený Jihomoravským krajem s Vysočinou (81 %). Nejhůře se umístil region Severozápad tvořený Ústeckým a Karlovarským krajem (63 %).

Jednoznačně nejlíp vyšel opět Londýn s neuvěřitelnými 626 % unijního průměru. Následují Lucemburk (253 %), jižní Irsko, Hamburk a Brusel. Hodnotu Londýna či Bruselu zvyšuje fakt, že v nich sídlí centrály řady firem, pro něž pracuje mnoho lidí, kteří v daném místě nebydlí. Přispívají k tvorbě tamního HDP, který se pak ale při rozpočítání na osobu dělí jen mezi obyvatele – tedy menší počet osob, než jej vytváří. Tedy stejně, jako jsme si už vysvětlili o pár řádek výš u Lucemburska a Irska.

Nejbohatší regiony EU podle HDP na obyvatele v roce 2017 Pořadí, region (stát) HDP vůči průměru EU 1. Inner London – West (Velká Británie) 626 % 2. Luxembourg (Lucembursko) 253 % 3. Southern (Irsko) 220 % 4. Hamburg (Německo) 202 % 5. Brussels Region (Belgie) 196 % 6. Eastern & Midland (Irsko) 189 % 7. Praha (Česko) 187 % 8. Bratislavský kraj (Slovensko) 179 % 9. Oberbayern (Německo) 177 % 10. Île de France (Francie) 177 %

Naopak nejchudším regionem EU bylo v roce 2017 Severozápadní Bulharsko s 31 % průměru EU. Mezi nejslabšími jsou i další čtyři bulharské regiony, pod Francii spadající ostrov Mayotte v Indickém oceánu a severovýchodní Rumunsko.

Nejchudší regiony EU podle HDP na obyvatele v roce 2017 Pořadí, region (stát) HDP ve vztahu k průměru EU 1. Severozapaden (Bulharsko) 31 % 2.-3. Severen tsentralen (Bulharsko) 34 % 2.-3. Mayotte (Francie) 34 % 4. Yuzhen tsentralen (Bulharsko) 35 % 5.-6. Severoiztochen (Bulharsko) 39 % 5.-6. Nord-Est (Rumunsko) 39 % 7. -8. Yugoiztochen (Bulharsko) 43 % 7.-8. Észak-Alföld (Maďarsko) 43 % 8.-9. Dél-Dunántúl (Maďarsko) 45 % 10. Sud-Vest Oltenia (Rumunsko) 45 %