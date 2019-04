Hledá se nejlepší bankovka roku. Kterou z nich byste vybrali?

Podívejte se, které bankovky jsou ve hře o titul IBNS Banknote of the Year 2018. Vítěze soutěže poznáme v nejbližších dnech.

| rubrika: Co se děje | 8. 4. 2019

Soutěž o světovou bankovku roku každoročně pořádá organizace International Bank Note Society. Její členové můžou nominovat bankovky vydané během roku 2018 a určené k běžnému placení. Hodnotí se buď výtvarné provedení, nebo inovativní bezpečnostní prvky, případně obojí. Vítěze se dozvíme ještě během dubna.

Pod tímto odstavcem si teď můžete projít všech 16 nominovaných bankovek. Najdeme na nich třeba velryby, mořské želvy nebo motiv fotbalového mistrovství světa. Která se nejvíc líbí vám? Hlasujte pak v naší anketě, i když porota soutěže k jejím výsledkům už asi nepřihlédne.

I tentokrát je ve hře švýcarská národní banka, která s novou sérií bankovek orientovaných na výšku vyhrála už v předchozích dvou ročnících.

Netradiční orientaci mají i nové bankovky z Kanady nebo Ruska. Další státy pak zůstaly na půl cesty, takže na jejich peníze se můžeme dívat jak na výšku, tak na šířku – podle toho, jestli jde o lícovou nebo rubovou stranu.

Předchozí čtyři ročníky soutěže vyhrály takzvané plastové bankovky (s příměsí polymeru), které jsou odolnější a lépe chráněné proti padělání. „Polymerové bankovky přečkají stisk buldočích zubů i ždímání v pračce,“ řekl například při vydání nové pětilibrovky před třemi lety guvernér Bank of England. Trendem posledních let jsou i holografické proužky.

Nová série norských bankovek zaujme mimo jiné "rozpixelovaným" obrazem na zadní straně, jednoho zástupce má i v letošním ročníku.

Šalamounovy ostrovy loni vydaly novou bankovku s netradiční hodnotou 40 tamních dolarů, aby tak oslavily 40 let nezávislosti. Předloni udělalo stejnou věc – taky se čtyřicítkou – Džibutsko.

Další zvláštnosti si na první pohled možná nevšimnete. Na bankovce z Hongkongu je nápis HSBC, tedy jedné ze soukromých bank – třeba jako kdyby na české stokoruně byl nápis ČSOB. Hongkong je totiž jednou z mála zemí, kde peníze nevydává centrální banka nebo podobná (jediná) organizace. Vydáváním bankovek tam jsou pověřeny tři různé banky. Podobnou zvláštnost můžeme vidět ve Skotsku, kde jde ale jenom o doplněk k britské libře.

Do užšího výběhu se dostala i venezuelská centrální banka, která má jinak v poslední době nejvíc starostí s krocením hyperinflace – ta loni meziročně přesáhla milion procent.

Mimochodem, měli bychom už i jeden tip do nominací za letošní rok. A zase jde o Švýcary. Ti v březnu pustili do oběhu bankovku v hodnotě 1000 švýcarských franků – v přepočtu kolem 23 tisíc českých korun. Tak vysoká částka jde proti evropskému trendu – centrální banky v eurozóně totiž letos přestávají dávat do oběhu bankovky o nejvyšší hodnotě 500 eur kvůli obavám z jejich zneužití k financování trestné činnosti.

Obrázky bankovek jsme převzali ze stránek organizátora soutěže nebo od jednotlivých centrálních bank.