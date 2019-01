Křišťálová koule 2019

Politika může naše životy ovlivnit víc, než si připouštíme. K horšímu i k lepšímu. Co od ní můžeme čekat v novém roce?

Stejně jako v minulých letech (zde a tady) jsme také na počátku roku letošního vyštrachali ze starého harampádí křišťálovou kouli, oprášili ji, důkladně očistili vodou s octem, nabili energií z Měsíce a poté při měsíčním svitu nahlédli do roku 2019.

Z toho, co koule ukázala, jsme formulovali předpovědi politických událostí, které v kalendáři nenajdete. Budeme rádi, když nám hlasovátkem u každé předpovědi dáte najevo, zda podle vás vyjde, nebo je lichá.

Brexit naměkko, či natvrdo?

O půlnoci z 29. na 30. března SEČ vyprší dvouletá lhůta vypsaná na to, aby se Británie s Evropskou unií dohodla na podmínkách rozvodu. Ve hře jsou čtyři možnosti: Odchod Británie s dohodou, bez dohody, odklad brexitu, anebo žádný brexit. Klíčové přitom bude hlasování Dolní sněmovny ve třetím lednovém týdnu.

Předpověď: Británie odejde s dohodou, ale brexit bude o několik měsíců odložen.

Dolní sněmovna dohodu o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie nejspíš odmítne. Proti je významná část labouristických, ale i konzervativních poslanců. Výhrady mají především proti tomu, že Severní Irsko, které spadá pod britskou korunu, se může ocitnout v jiném regulačním režimu než zbytek Spojeného království.

To ale automaticky neznamená tvrdý brexit. Nedělník The Observer v posledním loňském vydání informoval, že představitelé konzervativců a labouristů už několik týdnů jednají se zástupci vlády o odkladu brexitu, aby se Británie vyhnula odchodu bez dohody. Jako nejzazší termín odkladu, o který by premiérka žádala v Bruselu, je zmiňován červenec.

Konzervativní poslanec Dominic Grieve vyslovil názor, že odchod Británie z Unie bude nutné odložit, i když parlament dohodu, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová, ve třetím lednovém týdnu schválí. Poslancům prý nezbyde dostatek času na to, aby do konce března přijali všechny zákony nezbytné pro hladký brexit.

Pravděpodobnost: 80 procent

Trump vs. Čína

Prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching se loni počátkem prosince na summitu skupiny G-20 v Buenos Ares dohodli na tříměsíčním příměří v obchodní válce. Během něj se Američané a Číňané pokusí dohodnout na obchodních vztazích.

Trump se zavázal, že během vyjednávání nebude americká vláda zvyšovat cla na čínské vývozy. Si zase jako gesto dobré vůle snížil cla na dovozy aut do Číny ze 40 na 15 procent, což je paradoxně dobrá zpráva hlavně pro německé automobilky BMW a Daimler, které do Číny vyvážejí auta vyráběná v USA.

Předpověď: Američané s Čínou letos uzavřou dohodu a ukončí obchodní válku.

Může tomu však předcházet další vyostření vztahů a další cla. Trumpova vláda má v záloze dvě sady tarifů. První zvyšuje cla z 10 na 25 procent u čínských vývozů v objemu 200 miliard dolarů. Další sazebník 267 miliard by cly zatížil prakticky všechno, co se do Ameriky z Číny dováží.

V tweetu, který Trump napsal 30. prosince po telefonickém rozhovoru s čínským vůdcem, si pochvaloval pokrok v rozhovorech. „Dohoda je na dobré cestě,“ napsal. Až ji se Si Ťin-pchingem dosáhne, uvolní si ruce na Evropskou unii, o které prohlašuje, že je „špatná jako Čína, jen je o něco menší“.

Pravděpodobnost: 65 procent

Trump vs. Evropa

Donald Trump se nevzdal myšlenky zavést vysoká cla na evropská auta. S předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem se loni v červenci dohodl, že Spojené státy a Evropská unie budou jednat o nulových clech a nulových subvencích na průmyslové zboží. Jenže v jejich prohlášení ze schůzky v Bílém domě zeje pořádná díra. Dokument formuluje záměr odstranit cla pouze u „non-auto industrial goods“, tedy u „průmyslového zboží mimo auta“.

Předpověď: Americká vláda vyhlásí pětadvacetiprocentní cla na auta a jejich náhradní díly dovážené ze zemí Evropské unie (a nejspíš i z dalších států).

Nasvědčuje tomu mimo jiné to, že Trump loni v září odmrštil nabídku unijní komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové, aby si Evropané a Američané vzájemně zrušili cla na auta. „Jejich [evropští] spotřebitelé mají ve zvyku kupovat jejich auta, ne americká auta,“ postěžoval si tehdy americký prezident. Krátce nato americký ministr obchodu Wilbur Ross prohlásil, že rozhovory s Evropskou unií nezaznamenaly očekávaný pokrok, a varoval, že prezidentova trpělivost „není neomezená“.

Trumpovi leží v žaludku německé automobilky, které ovládly americký trh prémiových značek. Podílejí se na něm téměř devadesáti procenty. Francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi se loni v dubnu svěřil, že německé automobilky „bude pronásledovat, dokud na Páté bude jediný mercedes“. A když si Donald něco vezme do hlavy…

Spojené státy nyní uplatňují dovozní clo 2,5 procenta na osobní auta a 25 procent na pickupy a lehké nákladní vozy. Evropská unie dovoz aut z USA zatěžuje jednotným desetiprocentním clem.

Banka Barclays odhaduje, že pětadvacetiprocentní tarif ročně z eurozóny odčerpá 75 miliard eur a z hospodářského růstu odřízne 0,4 procenta. Nejcitelněji přitom zasáhne Německo, největšího evropského vývozce aut a náhradních dílů do USA. Vysoká cla pocítí také česká ekonomika, která je silně navázaná na německou.

Pravděpodobnost: 75 procent

Zpátky do éry peršingů?

Američané hrozí, že vypoví smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), kterou na sklonku studené války podepsali Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Na jejím základě stáhli Sověti z Evropy rakety SS-20 (byly rozmístěny i v Čechách a na Moravě) a Američané pershingy. Ze starého kontinentu zmizelo 2692 raket schopných nést jaderné hlavice na vzdálenost 500 až 5000 kilometrů.

Nynější americká vláda tvrdí, že vývojem a rozmisťováním raketového systému Novator 9M729 Rusové smlouvu INF porušují. Počátkem prosince jim dali ultimátum, aby smlouvu do dvou měsíců začali plnit, jinak od ní odstoupí.

Předpověď: Rusové Novatory nezlikvidují a americká vláda počátkem února smlouvu vypoví.

Trumpovi takový postup není proti mysli – také proto, že chce zarazit Číňany, kteří se rozpínají v jihovýchodní Asii a staví obdobné rakety, jaké smlouva INF Američanům zapovídá. „Smlouvu nejdřív vypovíme. Potom začneme ty zbraně vyvíjet, dokud nebudou Rusko a Čína souhlasit s novou dohodou,“ řekl už v roce 2017 agentuře AP.

Vladimir Putin nemusí hned po půlroční výpovědní lhůtě rozmístit Novatory na východní výspě NATO. Může to ale udělat, kdykoli si zamane. A Evropa by pro tento případ měla mít připravenou odpověď, která nebude zadarmo.

Pravděpodobnost: 90 procent

Rok žlutých vest?

V závěru roku 2018 se o rozruch ve Francii (a nejen tam) postaralo protestní hnutí žlutých vest (gilets jaunes). Vzniklo na základě odporu proti vyšším daním z nafty a benzínu, kterými se vláda prezidenta Emmanuela Macrona snažila vyhnat Francouze z čoudících aut, a rozšířilo se i do Belgie a Nizozemska.

Macron ustoupil žlutým vestám na celé čáře. Jeho vláda odvolala plánované zvýšení daní a udělala další ústupky. Mimo jiné zvedla minimzdu, ve Francii jednu z nejvyšších na světě.

Vůdcům protestů to však nestačí. Vyzývají k občanské revoluci. Někteří z nich se chystají kandidovat do Evropského parlamentu na samostatné kandidátce. Bude rok 2019 rokem žlutých vest?

Předpověď: Zástupci Hnutí žlutých vest se v květnových volbách do Evropského parlamentu dostanou.

Nebudou ale schopni formulovat jednotnou politiku, jejich vliv proto bude postupně klesat.

Důvod je nasnadě: Jsou mezi nimi stoupenci levice i pravice, eurofederalisté, euroskeptici i stoupenci frexitu a nespojuje je mocný a autoritativní mecenáš à la Andrej Babiš, pouze odpor vůči elitářské politice Macronovy vlády.

Pravděpodobnost: 75 procent

Babišův a Hamáčkův dárkový koš

První Babišova vláda (bez důvěry) i vláda druhá (Babišova a Hamáčkova – s důvěrou) otevřely stavidla sociálním výdajům. Postupně zaváděly dotované jízdné pro studenty a vyšší platy. Letos se dál zvýší platy i důchody, vzroste minimální mzda, k tomu přibude placená nemocenská od prvního dne. Od příštího roku má následovat vyšší rodičovský příspěvek, vyšší mateřská, zálohované výživné… No a v záloze jsou ještě Babišova nižší DPH na točené pivo i obědy pro školáky zdarma.

Dočkáme se všech sociálních dárků?

Předpověď: Dočkáme.

Babišova a Hamáčkova vláda v příštím roce neskončí, a tak bude mít čas na to, aby z dárkového koše rozdávala plnými hrstmi.

Překážkou jí nebude ani to, že růst české ekonomiky v roce 2019 zpomalí na 2,9 procenta, a to jen v tom nejlepším případě – za předpokladu hladkého brexitu, dohody s Trumpovou Amerikou a také jen tehdy, když nepřilétne černá labuť. Babiš nanejvýš někde ubere. (Z obědů zdarma pro všechny školáky například mohou být „jen“ obědy zdarma pro školáky, jejichž rodiče berou přídavky na děti.)

Takže se můžete těšit na další dárky. Hlavně byste se však měli připravit na to, že je jednou zaplatíte

Pravděpodobnost: 95 procent.