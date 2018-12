Očima expertů: Jaký byl rok 2018?

Co se letos povedlo a na co bychom měli co nejrychleji zapomenout? Zeptali jsme se ekonomů, analytiků, investorů, zástupců neziskovek a zájmových sdružení.

Poslední pátek v roce patří v anketě Očima expertů tradičně bilancování. V ekonomice, byznysu i politice se toho dělo víc než dost. „Přivolávači“ další hospodářské krize se sice (ještě?) nedočkali, na finančních trzích to už ale nebyla zdaleka taková idylka jako v letech předchozích. I když si akciové indexy větší část roku vedly velmi slušně, v posledním kvartále se nevyhnuly pořádným otřesům. Vyprávět by o tom mohli třeba akcionáři amerických technologických firem, které během pár týdnů oslabily klidně i o několik desítek procent.

Pořád jsou na tom ale podstatně líp než spekulanti, kteří před rokem touhle dobou ve velkém nakupovali kryptoměny. Hodnota bitcoinu od té doby spadla o přibližně 75 procent. Některé altcoiny jsou na tom dokonce ještě hůř – ethereum (- 82 procent), litecoin (-88 procent), bitcoin cash (-93 procent).

Trhy letos rozhodně nešetřil americký prezident Donald Trump, který se s gustem pustil do obchodního válčení a otevřel hned několik front. A před několika dny znejistil (nejenom) investory tvrdou kritikou Fedu. Jeho nevyzpytatelná rozhodnutí budí řadu obav i do příštího roku.

Česká národní banka letos hned pětkrát zvyšovala úrokové sazby, což se odrazilo v první řadě ve zdražení hypotečních úvěrů. To spolu s přísnější regulací pravidel pro přidělení hypotéky – rovněž z dílny našich centrálních bankéřů – povede k horší dostupnosti vlastního bydlení. Nic to ale nemění na faktu, že i letos se české ekonomice velmi dařilo. Utěšeně rostly platy a hrubý domácí produkt, nezaměstnanost se naopak držela rekordně nízko. Ale pozor, nejnovější statistiky už naznačují, že rozjetá středoevropská mašina začíná pomalu ztrácet na obrátkách. V této souvislosti míří silná kritika ekonomů na vládní činitele, kteří v době hojnosti a hospodářského růstu rozdávali, kde mohli. Radši nedomýšlet, jak to bude vypadat, až přijde recese…

A jak rok 2018 v ekonomické, politické a veřejné sféře hodnotí respondenti naší ankety? Co jim letos udělalo radost a co je naopak nejvíc zklamalo?

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Potěšilo mě to, že jsme se jednoznačně zařadili mezi nejúspěšnější země starého kontinentu. Máme stabilní zaměstnavatele, šikovné živnostníky, pracovité a obětavé zaměstnance, skvělé vědce, dobré školy a i přes řadu oprávněných připomínek fungující veřejnou sféru. Díky tomu jedeme po dlouhé době v první třídě evropského rychlíku a začínáme opět hrát významnou roli na mezinárodním poli. Velmi stručně to shrnul americký Bloomberg: Česká ekonomika je nejstabilnější v Evropě.

Mrzí mě, že si to stále řada z nás neuvědomuje a místo hrdosti na naše společné výsledky a místo vzájemného respektu si ubíráme energii v žabomyších válkách.

David Ondráčka

ředitel české Transparency International

Radost je potkávat aktivní lidi (mladé i starší), kteří se nebojí světa, nepěstují si mindráky, hledají vlastní cestu v různých oborech a snaží se uspět ve světové konkurenci. Česko není ztraceno, potenciál je velký, neděsme se tolik. Těší mě větší zájem o dlouho opomíjená politická a sociální témata – systémové řešení chudoby, exekuce, senioři, snad i cílená podpora Sudet, změny ve školství, urbanismu, péče o lesy, vodu a krajinu. A ve světě stále žasnu nad kreativitou nových objevů, technologií a vývojem – od medicíny a genetiky, čistění oceánů od plastů, umělé inteligence, energetiky po chytré plánování velkých měst.

Smutné je, že česká politika je podivně zaseklá do sebe, bez nových lídrů, rozhledu, energie, nápadů, řešení. Opozice unaveně opakuje ideologické floskule, přesvědčuje přesvědčené, nevyráží za lidmi – takto nemůže oligarchické orgie a ovládání státu zastavit. A přitom naši oligarchové žádní géniové nejsou, dají se porazit, chce to strategii a odvahu.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Největší radost mi udělalo to, že se čím dál tím víc lidí začalo bránit lžím, pomluvám a zlobě, které nám tady poslední roky čím dál tím více otravovaly život. Je moc fajn vědět, že lidem dochází trpělivost a že se stále víc z nich nebojí postavit těm, kteří se snaží, udělal si z nenávisti byznys nebo kariéru – ať už jde o pány z Ruska a Číny nebo jejich české poskoky.

Nejvíce mne zklamala neochota či dokonce neschopnost vlády zpomalit pokles české ekonomiky a dát šanci firmám připravit si na horší časy dostatečně velký polštář. A jako koncem každého roku mne i tentokrát zklamala zbabělost vlády a ČNB stanovit termín přijetí eura, na které jsme už dávno připraveni, a které by nás posunulo zase o kus dál. Místo sebevědomé práce na rozvoji Evropy zase zůstaneme sedět v předpokoji.

Jaroslav Šura

investor

Spokojený jsem s odložením – doufám, že trvalým – dostavby jaderných bloků. Tenhle experiment by značně zatížil spotřebitele a daňové poplatníky. V době, kdy se energetika vyvíjí neskutečně rychle, nemá smysl stavět zastaralou a předraženou technologii, od které se západní Evropa odklání a která je ve velké nemilosti i u našeho největšího souseda Německa.

Nepotěšil mě vývoj cen kryptoměn. Před bitcoinem jako investicí jsem sice varoval, přesto je zřejmé, že se hodně investorů, či spíše spekulantů popálilo. Také mě nepotěšil prosincový propad na akciových trzích, který v USA akceleroval vměšováním prezidenta Trumpa do práce centrální banky Fed. Vždy, když politici zasahují do práce centrální banky, dochází k výprodejům. U Turecka nebo Rumunska to tolik nevadí (navíc se to tak trochu předpokládá); těžká váha amerického akciového trhu ale ovlivňuje kapitálový trh po celé zeměkouli. Poprvé mě napadlo, jestli by nebylo bývalo lepší, kdyby vyhrála Hillary…

Petr Borkovec

spolumajitel a předseda představenstva Partners

Nejvíc mě zklamal výsledek povolebních vyjednávání, že ODS nešla do vlády s ANO, aby vytvořila racionálně smýšlející středo-pravou vládu, a místo toho šla do opozice s plnou pusou řečí o principech. Přitom nechala ČSSD a komunisty přes tuto vratkou vládu rozhazovat peníze z rozpočtu i zaměstnavatelů a prosazovat krátkodobá populistická opatření. Místo dlouhodobých strukturálních investic, řešení zásadních reforem nebo splácení dluhů tak Česko v době nejlepších ekonomických výsledků za posledních mnoho let utrácí za nesmysly, navyšuje počty úředníků a zvyšuje zadlužení země.

Co mě naopak relativně těší, je konečně postupný systematický vývoj v oblasti regulace finančního poradenství a zprostředkování. Sjednocení přístupu, nároků a procesů v oblasti pojištění, úvěrů, penzí a investic. Vše zaměřeno méně na administrativu a regulaci provizí a víc na vzdělání a certifikování poradců. Výsledkem je postupné pročišťování trhu od vedlejšáků a amatérů, vyšší vzdělání poradců a zprostředkovatelů a také jejich vyšší odpovědnost. Méně potěšující v této oblasti je nesmyslná snaha ČNB o nahrávání všech telefonických hovorů mezi poradcem a klientem či dokonce jen potenciálním klientem v rámci údajné ochrany klientů při sjednávání investic.

Marie Zemanová

ředitelka ČSOB Penzijní společnosti

Radost mi dělají všechny aktivity směřující ke zvyšování finanční gramotnosti občanů. Naše penzijní společnosti i celá ČSOB skupina jsme v této oblasti hodně aktivní. Máme vždycky radost, když vidíme, že lidé začínají chápat účel jednotlivých finančních produktů a postupně se učí, jak si s jejich pomocí splnit svá přání nebo se zabezpečit na neočekávané situace a na budoucnost. Je veliká škoda, že hodně občanů výhod penzijka ještě stále nevyužívá a připravují se tak o spoustu peněz, ale těší mne ty případy, kdy rodiče či prarodiče začínají spořit svým dětem, protože chápou, že čím dříve začnou, tím lépe se děti později budou mít.

Zklamáním pro mne je, že se v oblasti penzí opět nic nezměnilo. Na velkou systémovou reformu už nejspíš můžeme zapomenout, protože nejlepší čas na ni jsme bohužel propásli, ale čekala jsem, že už alespoň začne pracovat důchodová komise, o níž mluvila třeba paní ministryně Maláčová. Tak snad se můžu těšit, že začne třeba hned začátkem nového roku.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Příští rok přibude nejvíc státních zaměstnanců minimálně za posledních deset let. Přes 16 tisíc hlav. V první polovině desetiletí se jejich počet snižoval, ale od roku 2015 citelně narůstá. Příští rok tak budeme mít o 35 tisíc státních zaměstnanců víc než roku 2010. zato třeba mladých podnikatelů do čtyřiceti let povážlivě ubývá. V roce 2019 jich bude o 86 tisíc méně než v roce 2010. Částečně jde o výsledek dlouhodobého demografického trendu, ale i tak je to varovné znamení. Připočtěme, že prakticky vymřela generace, která pamatovali první republiku jinak než jako nejmenší holátka. Mnozí z těchto lidí zosobňovali přemostění mezi předválečnou demokracií a tržní ekonomikou a budováním téhož po roce 1989. V 90. letech výrazně přispěli k nakročení naší země tržním směrem a dali punc obnovenému podnikatelskému étosu.

Současní důchodci už jsou víceméně úplní odchovanci socialismu, nacionálního nebo internacionálního. Z toho všeho plyne závažné poznání, a vlastně tak trochu zklamání, neboť pokud neudeří obzvláště silná krize (což si nikdo soudný přát nemůže), bude popsaný trend ústící v další narůst etatismu pokračovat, už jen kvůli populačnímu stárnutí příštích desetiletí. Rok 2018 tento fakt naplno obnažil. Z našich daní tak v příštích letech půjde více a víc na věci typu slev na jízdném právě i pro důchodce nebo na školní obědy zdarma, místo aby se ty samé peníze lidem nechaly v kapse či aspoň daly třeba na 80 kilometrů dálnic. Vždyť podle dat Světové banky máme nejhorší úroveň silniční sítě ze zemí Visegrádské skupiny a ta síť se soustavně zhoršuje už od roku 2011. Volební výsledky roku 2018 však naštěstí také ukázaly, že ryzí podnikatelská duše v naší zemi ještě žije a chce být slyšet. Bude to mít těžké, ale je tu. A bude tu.