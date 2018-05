Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

Zástupci ANO a ČSSD se dohodli na programovém prohlášení své koalice. Jestli Andrej Babiš vládu za účasti sociálních demokratů a s tichou podporou komunistů nakonec sestaví, ovšem pořád není jisté. Rozhodnout má celostátní referendum ČSSD, které bude probíhat mezi jednadvacátým květnem a čtrnáctým červnem. Co se má v příštích třech a půl letech změnit, pokud pro koalici zvedne ruku dostatečný počet sociálních demokratů? Peníze.cz přinášejí výběr z programového prohlášení.

Daně: konec superhrubé mzdy a nižší DPH na točené pivo

V daňové oblasti se předběžné programové prohlášení opírá především o daňový balíček, který Ministerstvo financí představilo počátkem letošního roku. Nakonec pro něj ale ministryně v demisi Alena Schillerová nezískala dostatečnou podporu.

Jde především o zrušení superhrubé mzdy, ze které se vychází při výpočtu daně z příjmů zaměstnanců. Nově by se měla daň počítat jenom z hrubé mzdy: ze sumy, která není navýšená o odvody na sociální a zdravotní pojištění. Zároveň má stoupnout sazba daně: z aktuálních patnácti na devatenáct procent. Jestliže změna v budoucnu projde, sníží se daňová povinnost zaměstnanců zhruba o procento.

Současně chtějí strany zavést druhou sazbu daně – třiadvacet procent pro danění příjmů vyšších než jeden a půl milionu korun ročně. Druhá sazba má nahradit dnešní takzvanou solidární daň pro lidi s vyššími příjmy.

Aby na daňových novinkách netratily osoby samostatně výdělečně činné, počítá programové prohlášení s možností snížení základu daně o tři čtvrtiny odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Další plány míří na zjednodušení a zpřehlednění daní pro plátce. Konkrétně se v prohlášení píše o internetovém portálu MOJE DANĚ, který má uživatelům nabízet předvyplněné daňové přiznání nebo přehled jejich daňové historie.

I nadále se počítá s přeřazením točeného piva, vodného a stočného, stravovacích služeb s výjimkou podávání alkoholických nápojů (vyjma točené pivo) a tabákových výrobků a služeb s vysokým podílem lidské práce (opravy obuvi, čištění oděvů nebo úklidu v domácnosti) do druhé snížené sazby DPH 10 procent.

Měnit by se měla také elektronická evidence tržeb: dokument počítá se speciálním offline režimem pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy.

Penzisté a rodiny s dětmi

I důchodová témata se opírají o návrhy, které vláda v demisi avizovala již před časem. Jde především o zvýšení základní výměry důchodů z devíti na deset procent průměrné mzdy. Úprava ovšem neznamená, že se budou penze zvedat o procento. Přeskupí se pouze jejich složení: zvětší se podíl základní výměry, zároveň se ale zmenší podíl procentní výměry, ve které se odrážejí odpracované roky a výše výdělků. Penzistům starším pětaosmdesáti let pak chtějí strany přidat tisíc korun navíc.

Hýbat by se mohlo i s důchodovým věkem. Dřívější odchod do penze by se měl ovšem týkat pouze zaměstnanců, kteří vykonávají fyzicky náročné profese. Součástí programového prohlášení je rovněž důchodová reforma, jejíž podstatou má být oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi těmito účty.

Zároveň chce vláda přidat peníze obcím s větším počtem seniorů. Cílem je motivovat obce k zvyšování kvality služeb právě pro tuto skupinu obyvatel. Další prioritou je rozvoj služeb, které umožní starým a nemocným lidem dožít v domácím prostředí. V praxi by mělo jít například o mobilní hospice.

Pro rodiče si hnutí ANO a sociální demokraté nachystali zvýšení rodičovského příspěvku. Ten aktuálně dělá 220 tisíc korun, programové prohlášení počítá s částkou 300 tisíc korun. Do hry se vrací také zálohované výživné. To by stát vyplácel rodičům, kterým bývalý partner dlouhodobě neplatí alimenty, dlužnou částku by pak sám po neplatičích vymáhal. V minulém volebním období nestihli poslanci příslušnou novelu projednat.

Očima experta Lukáš Kovanda hlavní ekonom Cyrrus Vláda příliš nepočítá s obecným hospodářským zpomalením, které se dostaví během jejího předpokládaného vládnutí a se kterým nic nezmůže, protože bude pramenit ze zpomalení evropské, případně dokonce světové ekonomiky. Programové prohlášení tento nevyhnutelný vývoj nebere v potaz. Navíc trpí obvyklým nedostatkem obdobných dokumentů: slibuje, aniž by důsledně uvedlo, kde na sliby vezme. Je dobře, že v prohlášení zaujímá prioritní pozici důchodová reforma. Naše ekonomika i budoucí generace reformu potřebují. Jenže to, co prohlášení označuje za reformu, žádná opravdová reforma není. Oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu nic neřeší. Znamená to jen, že se budou peníze patrně jinak přerozdělovat. Cílem skutečné reformy by měla být nejen změna přelévání mezi státními účty, ale i produktivní dolití nových peněz. Už vůbec nemůže být součástí skutečné reformy třeba sleva na vlakovém jízdném pro osoby starší 65 let. Zvýšení platů ve školství během tří let minimálně na 150 procent jejich loňské úrovně je poměrně heroický úkol. Je to výrazné navýšení – a prohlášení neuvádí, kde na něj vláda vezme. Při tak výrazném navýšení se navíc patrně ozvou i jiní státní zaměstnanci, což může roztočit nežádoucí spirálu platového růstu. Při ekonomickém útlumu, který lze v příštích letech čekat, pak vláda bude muset státní zaměstnance v citelné míře propouštět, anebo znatelně zadlužit zemi, protože jednou navýšené platy už se zpravidla nesnižují. Celkově programové prohlášení vychází vstříc zaměstnancům – těm hůře a částečně i lépe vydělávajícím. Újmu naopak utrpí živnostníci a podnikatelé, hlavně ti s vyššími příjmy.

Pravidla pro minimální mzdu a zrušení karenční doby

Minimální mzda se v uplynulých dvou letech zvedala hned dvakrát: z 9900 korun na 11 tisíc korun, od letoška pak dělá 12 200 korun. Vždycky na základě rozhodnutí vlády. Kroky minulého kabinetu opakovaně kritizovali zástupci zaměstnavatelů. Nelíbilo se jim, že se minimální mzda nezvyšuje podle předem daného klíče (například podle růstu průměrné mzdy nebo kondice ekonomiky). Nyní ANO a ČSSD slibují přípravu závazných pravidel pro předvídatelný růst minimálních mezd.

Polepšit by si měli také učitelé – do konce volebního období v roce 2021 by se měly jejich platy dostat minimálně na 150 procent jejich výše z roku 2017.

Na zaměstnance cílí i návrh na zrušení karenční doby. Zaměstnanci by tak první tři dny nemarodili zadarmo, ale dostávali náhradu mzdy ve výši (zhruba) 60 procent předchozích průměrných výdělků. Zároveň chce koalice projednat způsob, jak proplácení prvních tří dnů nemoci kompenzovat zaměstnavatelům. Náhradu mzdy v pracovní neschopnosti totiž na rozdíl od nemocenské, která je dávkou od státu, vyplácejí právě firmy.

Karenční dobu zavedla vláda Mirka Topolánka s cílem snížit počet neschopenek. Respektive počet lidí, kteří nemocenský systém zneužívali.

Elektronické dálniční známky a slevy na vlaky

Hnutí ANO chce dál prosazovat také zavedení elektronických dálničních známek namísto současných papírových kuponů. Záměr je součástí novely zákona o pozemních komunikacích, kterou připravilo ministerstvo dopravy.

Seniorům nad 65 let a studentům do 26 let věku koalice slibuje slevy na jízdném ve vlacích a dálkových autobusech. Změn by se mohla dočkat i hromadná veřejná doprava. V programovém prohlášení se píše o jednotném dopravním integrovaném systému založeném na principu jedné jízdenky a jednotných přepravních podmínkách pro všechny dopravní společnosti.

Úvodní snímek: Špičky ČSSD a ANO jednají o budoucí vládě, zleva Jan Hamáček, Jiří Zimola, Richard Brabec, Andrej Babiš, Jaroslav Faltýnek. Foto: Petr Horník / Právo / Profimedia