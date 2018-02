Lithium si ukrást nedáme!

Oliver Cromwell neměl o poslancích valné mínění. Právě o nich je jeden z jeho nejslavnějších výroků: „Když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem ani životem.“

Kdoví, jestli si na něj vzpomněli investoři holdingu European Metal, matky české firmy Geomet, která v Krušných horách zkoumá ložiska lithia, když loni před volbami naposled zasedla česká Sněmovna. Usnesení, které k těžbě lithiových rud poslanci přijali, hraje na národní strunu a dá se shrnout pod titulek „Čechy Čechům a lithium jakbysmet“.

Pravda, tentokrát na rozdíl od Cromwellovy éry nejsou v sázce životy. Ohroženy jsou „pouze“ investice australských těžařů – možná také peníze domácích poplatníků.

Hrr na Australany!

Do loňského října přitom politici lithiu nevěnovali pozornost. Prozřeli až ve chvíli, kdy dezinformační web Aeronet, komunisté a okamurovci rozvířili Jobovu zvěst o výprodeji národního bohatství. Chytilo se jí také ANO. A všichni svorně ukázali na strůjce výprodeje – tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Tento sociální demokrat podepsal memorandum mezi ministerstvem a australskou matkou Geometu.

„Krádež za bílého dne,“ pravil tehdy poslanec a příští premiér Andrej Babiš o dokumentu, v němž společnost sídlící v australském Perthu a ministerstvo vyhlašují vůli ke spolupráci při těžbě a zpracování „bílé ropy“. Poslanci nadopovaní blížícími se volbami vyzvali v usnesení vládu, aby memorandum prohlásila za nulitní (za dokument, z něhož nevyplývají žádná práva ani žádné povinnosti), aby průzkum i těžbu lithia svěřila státnímu podniku a zisk byl příjmem státního rozpočtu.

Takže vyženeme cizácké investory, kteří chtějí vydrancovat naše bohatství, i s jejich dceřinou společností z Cínovce a všechno bude v nejlepším v pořádku?

Minulý týden Babiš ujišťoval komunisty, ze kterých chce udělat tiché společníky své menšinové vlády, že zmíněné usnesení vláda dodrží. Jak ale chce na Australany kleknout?

I za cenu arbitráže?

Chystá se snad vláda odkoupit od protinožců práva k těžbě a začít s těžbou na státní náklady a v režii státu? A budou s tím investoři souhlasit? Kdyby ne, tak bychom Geomet mohli zestátnit. Anebo že by vláda navrhla nějakou „účelovku“ – retroaktivní (zpětnou) změnu horního zákona, která by soukromou firmu vyřadila z průzkumu a dobývání lithia?

Není pochyb, že Australané by si to nenechali líbit a zažalovali Česko u arbitráže. Nejspíš by požadovali nejen náhradu investic do průzkumu, ale také předpokládaných zisků. Dá se přitom soudit, že Česko by tahalo za kratší konec provazu a odskákal by to poplatník.

Firma Geomet se pustila do průzkumu ložisek, o která stát nejevil zájem, v roce 2010. Dostala potřebná vládní povolení, stát jí vymezil dobývací prostor. Kapitál získala od holdingu European Metal, sídlícího v australském Perthu, a při průzkumu dodržovala předpisy. Splňuje tím podmínky k tomu, aby na průzkum mohla navázat těžbou, má na ni přednostní právo, a to i před státem. Teprve, když prospektor právo nevyužije, může být dobývací prostor určen jinému zájemci (§ 24 odstavec 3 horního zákona). Jak může tohle Babiš zpochybňovat?

Kdo by investoval stovky milionů do průzkumu ložisek, aniž uvažoval o pozdějším zisku z těžby?

Utajené memorandum

Investoři z australského holdingu těžbu plánují. Proto také chtěli uzavřít memorandum, které zmiňuje zájem státu na spolupráci při dobývání i zpracování lithiové rudy a které se odvolává na smlouvu o ochraně investic mezi Českem a Austrálií.

Záměr byl jasný: snížit politická rizika projektu, což by zvýšilo vyhlídky na příchod dalších investorů do holdingu a umožnilo navýšit kapitál. Koncem loňského roku European Metal umístil na trh nové akcie.

Nasnadě je otázka, proč memorandum týkající se tak rozsáhlého byznysu neprojednávala vláda? A vůbec – proč se lithiem důkladně nezabývala už dřív? Měla na to přece celé čtyři roky.

Samotné memorandum na postavení státu vůči European Metal příliš nemění, k ničemu ho nezavazuje, byť se na ně investoři mohou při arbitráži odvolávat. Klíčová jsou rozhodnutí o povolení průzkumných vrtů a určení dobývacího prostoru.

Rizikový poklad

Lithiový poklad si ukrást nedáme, hlásá Babiš. Tvrdí, že zisk z těžby má být 87 miliard dolarů (číslo z Aeronetu?). V předběžné studii proveditelnosti Geometu se píše, že v oblasti jeho průzkumu se nachází 1,35 milionu tun lithia. Jen část je však technicky možné a ekonomicky výhodné vytěžit. Firma odhaduje zisk na „pouhých“ 11,6 miliardy dolarů za 21 let při ceně lithia 10 000 dolarů za tunu a při započtení výnosů z prodeje vedlejších produktů cínu a wolframu.

Ředitel Geometu Richard Pavlík v rozhovoru pro iDnes ujišťuje: „Není to podseknuté číslo, protože studie se dělala kvůli tomu, abychom přitáhli investory.“

Tak či onak, zmíněná čísla jsou hausnumera. K těžbě se firma nemůže dostat dřív než v příští dekádě. A kdoví, kde v té době budou ceny lithia. Otvírají se nová a nová naleziště, s rozvojem elektromobility ale ještě rychleji roste poptávka po lithiu, a tedy i jeho cena. To neznamená, že za několik let nemůže splasknout jako bublina. K drahým lithium-iontovým akumulátorům se může nalézt levnější alternativa – třeba akumulátory sodíko-iontové.

Má snad rizika tohoto byznysu převzít výlučně stát? A kromě toho riskovat i ztráty, které utrpí v arbitráži?

Lithiová koalice

Ve sněmovně vznikla lithiová koalice (ANO + SPD + KSČM = 115 z 200 hlasů), která jiné řešení nepřipouští. Jako by byl zločin, potažmo krádež, nechat Geomet podporovaný cizáky těžit.

Stát by v takovém případě nenesl podnikatelská rizika, mohl by na základě tržní ceny upravit výši sazby za vytěžený nerost a tyto příjmy by s daňovým výnosem byly příjmem státu.

Mohl by ale do European Metal také vstoupit a vytvořit společný podnik, v němž by riziko bylo úměrné rozloženo podle podílu majetku. S takovým scénářem počítá i zmíněné memorandum. Stát by tak posílil svou kontrolu nad těžbou.

Mohl by z toho být win-win byznys prospěšný pro obě strany. Australané by dodali technologie a know-how. Na pátém kontinentu se těží nejvíc lithia a protinožci jako jedni z mála mají zkušenosti s tím, jak ho získat z rudy. Ostatně, australská společnost Lithium Australia se podílí také na průzkumu ložisek lithia na německém úpatí Krušných hor v katastru obce Sadisdorf (zde).

Český stát by se mohl postarat o administrativu a infrastrukturu a vytvořit podmínky pro to, aby v zemi vznikl zpracovatelský řetězec. Právě na zpracování lithia, tedy činnosti s vysokou přidanou hodnotou, by stát mohl získat nejvíc.

Podmínkou pro takovou spolupráci je ale rozpustit nynější lithiovou koalici a nasoukat zpátky do lahve džina, kterého loni vypustila Sněmovna.