Očima expertů: Jaký byl rok 2017?

Co se letos povedlo a co bylo naopak k vzteku? A jaké si z toho můžeme vzít ponaučení? Zeptali jsme se ekonomů, politiků, analytiků, podnikatelů a zástupců zájmových sdružení.

Rok 2017 nebyl na události v politice a ekonomice chudý. Donald Trump se přestěhoval do Bílého domu a začal úřadovat. Británie spustila přípravy na brexit. Islámský stát výrazně oslabil, přesto došlo po celém světě k velkému počtu teroristických útoků. KLDR pokračovala v jaderném testování. Katalánsko se pokusilo vyhlásit nezávislost. Cena bitcoinu a dalších kryptoměn vystřelila do nebes. Ve francouzských prezidentských volbách zvítězil Emmanuel Macron.

České hospodářství šlapalo jako hodinky a patřilo k nejlepším v Evropě. To se mimo jiné projevilo na rekordně nízké nezaměstnanosti. Česká národní banka ukončila intervence vůči koruně a také jako první centrální banka v EU v tomto hospodářském cyklu zvýšila úrokové sazby. To mělo mimo jiné vliv na to, že se cena hypoték odlepila od dna a začala růst.

Na politické scéně se stal jasným vítězem Andrej Babiš. Ten se sice nejdřív musel vzdát postu ministra financí, ale na rozdíl od ostatních koaličních stran se jeho hnutí podařilo voličům dobře „prodat“ růst české ekonomiky. Volby pak ANO opanovalo s téměř třiceti procenty a takřka trojnásobným náskokem na druhou ODS. Hodně vidět – ostatně jako po celé své funkční období – byl i prezident Miloš Zeman, který bude za čtrnáct dnů obhajovat pozici hlavy státu.

A jak se na končící rok 2017 dívají osobnosti ze světa ekonomiky a politiky? Co je letos nejvíc potěšilo a co je naopak nejvíc zklamalo?

David Ondráčka

ředitel české pobočky Transparency International

Radost je vidět aktivní kreativní lidi, kteří ve svých oborech posouvají poznání dál – pokroky ve vědě, medicíně, technologiích, průmyslu jsou skvělé. A přes všechna rizika se přece jenom zatím určitá geopolitická rovnováha udržela.

Smutná je neschopnost lidstva řešit tragické konflikty v mnoha zemích – Jemen, Myanmar, Libye, Jižní Súdán, Venezuela, Nigérie i jinde – a to jen vede k růstu extremismu, radikalismu a migraci. A rostoucí ekonomická nerovnost totálně rozděluje i vyspělé země a politické dopady vidíme každý den.

Pavel Drahotský

ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

Potěšilo mě hned několik věcí. Mimořádně klidný a růstový trend na kapitálových trzích, ze kterého profitovala většina investorů i traderů. Dále dynamický nárůst elektromobilty měnící zaběhlá dogmata a umožňující nám všem podstatné snížení naší budoucí závislosti na systému, stejně tak jako dynamicky se rozvíjející svět kryptoměn.

Zklamaly mě stejně tak jako v předchozích letech neuvěřitelná setrvačnost a odpor většiny společnosti učit se novým věcem a technologiím. Platit nesmyslné částky a poplatky za něco, co je dnes už překonané, je dělítkem mezi průměrnými a úspěšnými.

Miroslav Motejlek

ekonomický novinář

Radost mi letos dělala každá akvizice, kterou udělal zdravý český kapitál. Nejvíc mě zklamali Petr Kellner a Daniel Křetínský.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Brekot není na místě. Podniky dosahují výborných výsledků, disponujeme mimořádně stabilním pracovním trhem, živnostníci vzorově plní roli obslužnosti měst a venkova a rovněž veřejná správa je na slušné odborné úrovni. Z ekonomického pohledu jedeme poprvé vozem první evropské třídy, a i když si oprávněně stěžujeme na řadu věcí, je třeba objektivně přiznat, že naše hospodářství je v dobré kondici.

Jako obvykle nenadchnula politická garnitura, a to jak ve vládní, tak v opoziční roli. Vláda vstoupí do historie tím, že se v době nejlepších hospodářských výsledků fakticky znemožnila vzájemnou komunikací, a opozice tím, že mimo kritiky nevymyslela vůbec nic. Dobrou zprávou ale je, že to na byznys nemá zásadní dopad, podnikatelé a zejména mladí lidé si čím dál více uvědomují, že spoléhat musí zejména na své schopnosti a že úspěch závisí pouze na jejich píli, odhodlání a dovednostech.

Tomáš Prouza

ekonom, státní tajemník pro evropské záležitosti

Potěšily mě české startupy a chytré nápady na různých hackatonech a udělala mi radost spousta lidí, kteří investovali svůj čas, energii i peníze do toho, aby přišli k parlamentním volbám. Zklamalo mě, že se spousta lidí na volby vykašlala (a pak se diví), ale mnohem víc mě zklamala pasivita, se kterou lidé přihlíží zásadním změnám v politické kultuře a samotné podstatě fungování českého státu v posledních měsících. Děsí mě, jak jednoduché je schovat pod zástěrku naplnění litery zákona i zásadní změny, které jdou proti duchu našich zákonů a Ústavy.

Josef Středula

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Největší radost mně udělala odezva společnosti i médií na naši kampaň Konec levné práce a její výsledky. Výrazným způsobem už třetím rokem odbory ovlivňují růst mezd v Česku. Významně se tím posiluje kupní síla obyvatel, spotřeba má pozitivní vliv na růst HDP.

Nejvíce mě zklamala situace na politické scéně, překvapuje mě inklinace občanů k radikalizaci politiky.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Největší radost mi udělal bitcoin. Od krachu Lehman Brothers v roce 2008 nepamatuji, že by jedno ekonomické téma takhle opanovalo diskuze na (nejen) vánočních večírcích. Když se bitcoin naposledy řešil v předvánoční sezóně (v roce 2013), byl jen jedním z témat, navíc spíše vysmívaným.

Bitcoin je letošní černou labutí. Pozitivní pak hlavně pro ty, kteří se spolehli na vlastní úsudek, nepodlehli úsměškům „expertů“ a včas do něj nějaké peníze vložili. Záměrně neříkám „investovali“. Kryptoměny jsou čirou sázkou. Bitcoin se v dohledné době může prodávat za milióny, ale také spadnout na nulu. Vysmívání ani litování nemá žádný smysl. Smysl má zapojit vlastní hlavu a kritické myšlení. A rozhodnout se, zda se v roce 2018 (ještě) účastnit globální online jízdy jménem bitcoin, jež po letošku vstoupí do učebnic, ať už dopadne jakkoli.

Miroslav Singer

bývalý guvernér ČNB, hlavní ekonom Generali CEE

Radost mi určitě udělal výkon české ekonomiky i hladký exit ČNB z kurzového závazku. Zklamání si nevybavuji.

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Anketa Která odpověď se vám nejvíc íbí? David Ondráčka Pavel Drahotský Miroslav Motejlek Karel Havlíček Tomáš Prouza Josef Středula Lukáš Kovanda Miroslav Singer Vladimír Dlouhý

Mám radost z výkonu naší ekonomiky. Na první pohled skvělá čísla ale přinášejí i řadu rizik. Podnikatelé si nejčastěji stěžují na nedostatek zaměstnanců, který je limituje v jejich dalším rozvoji a nezřídka musí odmítat zakázky nebo odkládat dodací lhůty. V tom i já vidím největší bariéru ještě silnějšího růstu. Co se týče mezd, ty by měly podle našich šetření v příštím roce růst víc než osmiprocentním tempem, což je skvělá zpráva nejen pro zaměstnance, ale také pro obchodníky, kteří se mohou těšit na vysoké tržby. Je nicméně klíčové, aby se růst mezd a platů dlouhodobě neodpoutal od růstu produktivity práce. Firmám ovšem v současné situaci, kdy hledají doslova každou ruku, nezbývá než pracovníky víc odměnit.

Zklamání v roce 2017 přišlo, když Senát zamítl Právní ekonomický systém Hospodářské komory. Ten má usnadnit podnikatelům orientaci v nepřehledném právním řádu. Komoře se podařilo pro Právní ekonomický systém vyjednat širokou politickou podporu parlamentních stran, horní komora byla ale nakonec jiného názoru. Hospodářská komora ovšem zbraně neskládá a bude svůj projekt prosazovat i při novém složení Parlamentu, aby se podnikatelům konečně ulevilo od byrokracie, která je dlouhodobě sužuje.