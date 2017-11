Prezidentský dotazník: ty správné otázky

Sedmého listopadu skončilo podávání přihlášek do voleb na prezidenta. A než ty volby v pátek 12. ledna naplno propuknou, máme šanci se kandidátů na ledaco vyptat. Pojďte do toho s námi a pomozte nám vymyslet nejlepší otázky pro prezidenty.

Před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny jsme představitelům vybraných stran pokládali sadu vždy stejných otázek. Snažili jsme se hledat zejména takové, které souvisí obecně s hospodařením státu a s tím, nakolik stát ovlivňuje hospodaření jednoho každého z nás. Rádi bychom něco podobného jako říjnové volební dotazníky zopakovali i s kandidáty na českého prezidenta. Přímý vliv prezidenta na budoucí podobu daní, důchodů, státního rozpočtu není veliký nebo rozhodující, počítá se přece, že je především reprezentantem. Jak ale víme, nepřímo může prezident ovlivnit ledacos. Zvlášť pokud ke psaným i nepsaným pravidlům přistupuje tvůrčím způsobem. A jeden velmi přímý nástroj má nakonec k dispozici – prezidentské veto.

Dámy nic, mládí vzad Ze seznamu známých kandidátů to vypadá jasně: vyhraje Miloš Zeman, Mirek Topolánek nebo obrýlené vajíčko, každopádně plus minus Pražák nebo naturalizovaný Pražák ve věku, v jakéme se před sto padesáti lety páni oslovovali velebný kmete. Rakušáci měli v šesti prezidentských kandidátech nesrovnatelně pestřejší nabídku než Češi v devíti. Stárnoucí pražská konzerva na Hrad!

K vymýšlení otázek pro prezidentské aspiranty jsme tentokrát chtěli přistoupit trochu jinak. V diskuzích pod říjnovými volebními dotazníky jsme zahlédli inspirativní nápady, na co jsme se ještě měli partají vyptat, které otázky jsme měli líp formulovat, které byly zbytečné. Takže teď přinášíme pár tipů z redakčního brainstromingu, ty můžete hodnotit plusy a minusy, především ale můžete jejich množství rozšířit dole v diskuzi. Vaše nápady budeme bedlivě sledovat. Pokud je něco, co jste chtěli o budoucím prezidentovi vědět, ale báli jste se zeptat, můžete to zkusit nechat na nás. Možná se budeme taky bát, ale třeba taky ne.

Byl byste pro návrat k nepřímé volbě prezidenta?

Byl byste pro omezení institutu prezidentské milosti?

Přivítal byste zákon rozšiřující seznam situací, za jakých se vyhlašuje referendum?

Máme trvat na dodržování lidských práv v jiných zemích, i když by to mohlo ohrozit náš vzájemný obchod?

Měli bychom přijmout euro?

Podepsal byste zákon zakazující fyzické tresty dětí?

Podpořil byste zrušení sankcí vůči Rusku?