Očima expertů: Jak výsledky voleb ovlivní ekonomiku

Drtivé vítězství hnutí ANO magnáta Andreje Babiše a další oslabení tradičních politických stran, které se podílely na kormidlování země v posledním víc než čtvrtstoletí. Takové jsou výsledky víkendových voleb do Poslanecké sněmovny. Paradoxní je, že ani jasná výhra nemusí druhému nejbohatšímu „Čechovi“ zajistit snadnou vládu. Do té se s ním totiž po sečtení všech hlasů nikdo – s výjimkou Tomia Okamury – příliš nežene. Ve hře je podle všeho i možnost jednobarevné menšinové vlády ANO tiše tolerovanou napříč Sněmovnou, nebo dokonce předčasné volby. Tak jako tak, vyjednávání budou asi dlouhá, novou vládu bychom nemuseli mít ani na začátku příštího roku. O to víc bude zřejmě v těchto dnech slyšet prezidenta Miloše Zemana.

Klidné bezvládí?

V souvislosti se současným patem při sestavování vlády se objevují i názory, že se vlastně nic moc neděje a že klidné bezvládí, kdy ve svých funkcích pokračují bez větších kompetencí ministři poslední koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, nemusí být na škodu. Inu, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Od řady podnikatelů už dlouho můžeme slyšet, že nejlepší vláda bude ta, která nebude nic měnit.

Ale opět vážněji. Koruna na výsledky voleb nijak nezareagovala a je patrné, že ani vidina delšího vyjednávání o vládě trhy jen tak nevyvede z míry. Přece jen Česko není v tomto ohledu žádný unikát. Avšak něco jiného by už asi bylo, kdyby se na vládě podíleli politici, kteří chtějí vyhlásit referendum o vystoupení z Evropské unie, nebo dokonce z NATO.

Co si o výsledcích voleb a jejich vlivu na další směřování českého hospodářství myslí ekonomové? Může znamenat „dlouhé bezvládí“ zásadnější problém? A jakého z možných scénářů bychom se měli nejvíc obávat?

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Každá obměna politické reprezentace vyvolá otázky o dalším ekonomickém směřování státu. Tyto volby přinesly poměrně velké změny, o vládě ale zatím zdaleka rozhodnuto není. Může být jiná než předcházející, ale může být zároveň složena ze stejných stran. S vyjednáváním o případných koalicích je samozřejmě spojena politická nejistota. Firmy a podnikatelé několik týdnů nebudou vědět, jaká vláda bude nakonec ustavena a jaké priority si v rámci programového prohlášení stanoví.

Co se týká scénářů možného vývoje: uspěly i strany s protievropským programem. Uvědomme si, že jsme proexportně orientovanou ekonomikou, podíl Evropské unie na našem vývozu je přes 80 procent. Vzájemná provázanost s Unií je ale mnohem hlubší, od významného podílu zahraničních investic až po například společnou obchodní politiku vůči třetím zemím. Bez ohledu na někdy až zásadní výhrady žádná skutečně rozumná vláda nesmí o odchodu z Unie ani uvažovat.

Aleš Michl

ekonom, spolumajitel investičního fondu Quant

Podle mě ekonomiky žene podnikavost a morálka lidí a jejich firem, ne politici nebo vlády. Takže cokoliv, co se udělá, aby tady lidi v klidu dýchali, žili, podnikali, měli rodinu, bude dobře. Cokoliv, co se udělá proti podnikavosti, bude špatně.

Josef Středula

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Rád bych zdůraznil, že je naprosto klíčové, aby se strany, které se dostaly do parlamentu, co nejdříve shodly na návrhu státního rozpočtu pro rok 2018. Minulou vládou je připraven velmi zodpovědně a prorůstově, teď musejí projevit zodpovědnost noví poslanci. Pokud bychom se octli na dlouho v rozpočtovém provizoriu, bylo by ohroženo například budoucí zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, učitelů a dalších.

Otazník visí nad tím, jestli se v budoucím programovém prohlášení začnou prosazovat některé „nesmysly“ o snižování daní a sociálního pojištění, které jsme mohli číst v programech některých politických stran: To by nebylo dobré pro stabilitu veřejných rozpočtů. Důsledky těchto experimentů známe z nepříliš vzdálené minulosti.

Pokud se nová vláda výrazně neodchýlí od trendů rozpočtové a hospodářské politiky bývalého kabinetu, pak si myslím, že dopad vládnutí na ekonomiku bude pozitivní.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Jen ať se dohadují. Když nebude akceschopná vláda a Sněmovna, nebudou škodit vymýšlením nových legislativních paskvilů.

Nebezpečný scénář? K moci se (nejen u nás) dostávají totální exoti. Nějakou tu byrokracii nebo korupci ekonomika ještě rozdýchá, ale iniciativní blbce…? Pro budoucí prosperitu je naprosto klíčové – víc než přijetí/nepřijetí eura – mít kvalitní institucionální prostředí, stabilní veřejné finance a školství, které překročí stín Marie Terezie. Místo toho teď budeme handlovat, jak vyhnat 1,5 muslima a co za to. Nebo se vynořuje téma Czexitu. Sice mě teď osobně jedna stupidní směrnice stále spoustu zbytečné práce, ale stejně bych hlasoval proti. Czexit by byl fajn, kdybychom byli něco jako Švýcarsko střední Evropy. Ale to nejsme a současná politická reprezentace by nás tím směrem opravdu nevedla. Ale kdo ví, třeba nás čeká pozitivní překvapení, a oligarcha, který vyhrál i díky tomu, jak se mu povedlo odsát hlasy levici, udělá z Česka ekonomického tygra.

Vladimír Pikora

hlavní ekonom Next Finance

Nová vláda bude nejspíš sestavena samotným hnutím ANO. Dominovalo už předešlé vládě. Hospodářská politika se tedy výrazně nezmění, žádná velká reforma nepřijde. Alespoň před volbami se o ní nemluvilo a ani jsem nikdy žádného politika ANO neslyšel, že by jasně nastínil třeba reformu důchodového systému. Ekonomice se daří, voliči reformy nežádají. A politici se do nich tedy ani nepoženou. Reformy jsou vždy nepopulární a politikům body nepřinesou. Z pohledu zahraničních investorů a spekulantů se vůbec nic nemění, jede se dál. Dál se bude spekulovat na zvýšení úrokových sazeb, a koruna proto může dál sílit. Ostatně sílí už dnes, jako by výsledky dopadly z jejího pohledu perfektně.

Investoři jsou zvyklí, že trvá řadu měsíců, než se podaří sestavit vládu. Dlouhé vyjednávání určitě není pro ekonomiku přínosem, ale nijak bych ho nepřeceňoval. Nezvrátí to trendy. Pouze je zpomalí. Nečekám proto v příštích měsících prudké posílení koruny (míněno o desítky haléřů za týden). Bude jen pozvolné. Trhy by určitě byly nervózní, pokud by se některé straně podařilo změnit agendu a třeba vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie. Ale i kdyby se taková strana dostala do vlády, není to věc nejbližších měsíců a není třeba to letos řešit. Takové referendum by ovšem dokázalo korunu oslabit. Trhy nesnášejí nejistotu a tu by takové referendum přineslo. Podobné úvahy by ale mohly být zajímavé až v roce 2019.

Pavel Sobíšek

hlavní ekonom UniCredit Bank

O tom, jaký vliv mohou mít letošní volby na českou ekonomiku, lze v tuto chvíli jen spekulovat. Politický vliv se obecně do ekonomiky promítá až za delší dobu. Ekonomika je slušně rozjetá a vláda ji neřídí na denní bázi. Ani pár měsíců bezvládí nemusí být zásadním problémem, ledaže by nastal v ekonomice šok, který by nutil zemi ke korekci ekonomické politiky. Podle karet, rozdaných voliči, by ekonomicky nejhorším scénářem byla vláda opírající se o hlasy extremistické strany, ať už zleva nebo zprava. Takový scénář by zvyšoval riziko politické nestability a snižoval kredibilitu země v očích investorů. Scénář pokračování trojkoalice v dosavadním složení vidím jako ekonomicky neutrální. Jeho problémem je, že se do značné míry vyčerpal potenciál stimulace ekonomického růstu levicovými metodami, prosazovanými ČSSD, a uvedené metody také značně vyčerpávají státní rozpočet. Za nejlepší z realistických variant bych považoval koalici ANO + ODS, která by založila své působení na zefektivnění fungování státu, omezení byrokracie a snížení nákladů práce. Řada opatření v tomto směru by jistě našla podporu i u TOP 09 a STAN.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Cyrrus

Anketa Která odpověď se vám nejvíc zalíbila? Vladimír Dlouhý Aleš Michl Josef Středula Aleš Tůma Vladimír Pikora Pavel Sobíšek

Příští vláda zklame. Zaručeno. Pozná totiž pád. Když ne hned pád vlastní, pak aspoň propad ekonomiky. Letos by ekonomický růst měl dosáhnout 4,2 procenta. V roce 2020, zřejmě v posledním roce před dalšími volbami, ale nebude ani poloviční. Zpomalí růst reálných mezd. Letos přesáhne čtyři procenta, v roce 2020 bude jen osminový. Zejména pro politické strany, které jsou na vzestupu popularity, tedy ODS, Piráti a STAN, není tedy rozumné jít do koalice s hnutím ANO. Je pro ně lepší zůstat v opozici a před příštími volbami přičíst zklamání voličů z ekonomického vývoje nekompetenci vlády. Okamurova SPD je v poněkud jiné situaci. Těží ze strachu z migrace, ten během čtyř let může polevit a SPD ztratí stěžejní téma. Z jejího hlediska dává ochota jít s ANO do vlády už teď smysl. Strany, které prožívají pokles popularity, hlavně ČSSD, TOP 09 a KSČM, se můžou buď „obětovat“, ale zároveň být další čtyři roky – pravděpodobně poslední čtyři roky svého působení v parlamentu – na politickém výsluní. Nebo se v opozici pokusit o konsolidaci. Pro KDU-ČSL – s tradičně loajálním voličským tvrdým jádrem – může platit, že co přežila jednou, přežije i podruhé. Ta koalicí s ANO – a očekávaným ekonomickým propadem – zkrátka ztratit moc nemusí. Pokud české politické strany vsadí na clintonovský poznatek, že úspěch nebo neúspěch u voleb je nakonec hlavně o ekonomické situaci voličů, do koalice s ANO se z většiny určitě hnát nebudou ani v dalším kole vyjednávání.