Vítejte v holdingu

Volby jsou za námi… a bude ještě líp. Andrej Babiš zajistí blahobyt, Tomio Okamura dohlédne na to, abychom byli v bezpečí, a Piráti pohlídají, aby se neloupilo.

Andrej Babiš udělal z voleb referendum o tom, zda má být premiérem. Vyhrál. Jeho hnutí ANO získalo ve dvousetčlenné Sněmovně 82 křesel.

V následujícím textu najdete několik poznámek k tomu, co se stane, anebo k tomu, co se stát může.

Stát jako holding

Babiš říkal, že bude stát řídit jako firmu. Pokud vyjdeme ze stylu jeho podnikání, mohl by se z toho vyklubat nějaký státní holding rozdělující dotace.

Systém by se mohl jmenovat Vařila myšička kašičku na vládním rendlíčku. Následují čtyři možnosti: a. tomu dala, b. tomu nic, c. tomu málo, d. tomu víc. Do jaké kategorie pak budou spadat Babišovy podniky?

Mnozí voliči uvěřili tomu, že Babiš bude stát řídit stejně úspěšně jako své firmy. Nejspíš si nepřipouštějí myšlenku, že příští premiér může i při vládnutí myslet dál především na úspěch svých firem. Babišův holding je zatím nejlepší ukázkou toho, jak můžou být pro firmy důležité peníze od státu (i ty recyklované přes Brusel).

Anketa Jak jste spokojeni s výsledky voleb? Pro mě dopadly na jedničku Úplně na výbornou to není, takže za dvě Trojka. Tedy ještě dobrá Dostatečná... nějak přežijeme Nedostatečná, chce to reparát Ani je pořádně neznám

Menšinová vláda

Nejdřív ze všeho ale musí Babiš sestavit vládu. K většině mu chybí 23 hlasů. S tím by si mohl poradit. Jak?

Buď si opatří někoho do koalice, anebo nějakou partaj (spíš dvě partaje) přemluví, aby si její (jejich) poslanci během hlasování o důvěře zašli na drink do sněmovní restaurace. Tím ANO získá většinu – a vláda důvěru.

Říká se tomu opoziční smlouva. Před devatenácti lety ji uzavřeli sociální a občanští demokraté. Přečkala celé volební období.

Vyloučit nelze ani to, že Babiš, se kterým kromě spolustraníků nikdo nebude chtít sedět ve Strakově akademii, svěří premiérství některému ze svých pobočníků a sám bude vládu ovládat ze zákulisí – z ředitelské kanceláře Agrofertu. Své firmy by v takovém případě zase mohl řídit, aniž by se skrýval za příbuzné, manželku nebo právníky nastrčené do svěřeneckých fondů.

… a kdy bude

Za několik týdnů, spíš ale měsíců. Poměrný volební systém plodí pestrobarevné parlamenty a nejen nestabilní, ale také přenošené vlády.

Před šesti lety trvalo Belgičanům 541 dnů, než po volbách a demisi staré vlády dohodli novou koalici. Prokecali vlastně třetinu volebního období. Před týdnem oznámila čtveřice nizozemských stran dohodu na nové vládě – 208 dnů po volbách.

České strany upečou koalici zpravidla za dva až tři měsíce. Po sněmovních volbách v červnu 2006 ale získala vláda šéfa občanských demokratů Mirka Topolánka důvěru až v lednu 2007, po víc než sedmi měsících.

Jak to ten člověk dělá? Andrej Babiš za pouhé tři roky ve vrcholné politice prokázal nejsilnější schopnost přečkat jakýkoliv výbuch ze všech porevolučních politiků. Říká se, že pokud by nějaký živočich přežil jadernou válku, byli by to švábi. Představuju si, jak se Babiš vysouká z ruin ministerstva financí a začne si švábům na troskách Prahy stěžovat, že ho ti blbečci pořád vytrhávali z kontextu. Čím to, že Babiš přežije všechno

Bez ANO to nepůjde

Pokud Babišova vláda nezíská důvěru, budou předčasné volby, protože koalici bez ANO nikdo dohromady neposkládá.

Pro Babiše žádná tragédie. Zkušenosti ukazují, že v předčasných volbách voliči trestají ty, kteří je vyvolali. Patrně by z nich vyšel Babiš 2.0, ještě silnější a ještě sebevědomější.

Právě pod tlakem takového scénáře by mohly některé strany „vyměknout“ a vstoupit do Babišovy vlády, případně Babiše nechat vládnout. Anebo jim ke kompromisu s Babišem postačí hrozba, že si Babiš padne do náruče s komunisty a Okamurovými islamobijci?

Kam s Piráty?

Miloš Zeman je chce do Babišovy vlády. Skokani voleb s programovým mixem levicových a pravicových tezí, ale ujišťují, že nebudou ohýbat hřbety a zahazovat se s korporativní vládou. Vydrží jim tahle neústupnost?

Kdysi piráti loupili a válčili také ve službách králů. Je to opravdu uzavřená historie?

Kde je pravice a levice?

V oblacích prachu za Babišem. Před čtyřmi lety velkouzenář přejel pravici, teď zase levici.

Občanští demokraté berou jedenáct procent a 25 křesel ve Sněmovně jako skvělý úspěch. Jistě, je to téměř dvojnásobek proti volbám před čtyřmi lety. Jenže pro nejsilnější stranu pravice pořád žalostné skóre.

TOP 09 horkotěžko přelezla pětiprocentní práh – a jen díky tomu, že se dal jejich žolík přemluvit, aby ještě jednou kandidoval. Bez preferenčních hlasů pro knížete ze Schwarzenbergu a vévodu krumlovského by tahle parta ze Sněmovny úplně vyšuměla.

Ještě větší debakl zaznamenala sociální demokracie. Pohádka sociálních demokratů o čtyřicetitisícových platech a jistotách pro všechny (až na podnikatele a živnostníky) nezabrala. V nové Sněmovně zasedne pouze 15 jejich zástupců, to je o 35 míň. Hotové Waterloo. Nejsilnější ryze levicovou stranou jsou znovu komunisté, byť i těm Babiš přetáhl voliče.

Kam vykročí Babiš?

Babiš Čechy přesvědčuje (a mnohé už přesvědčil), že dělba na pravici a levici postrádá smysl. Kdepak napravo nebo nalevo. Pojďte s námi vpřed!

Generální ředitel ANO také dokázal leckomu vsugerovat, že tradiční pravicové a levicové vlády jsou skrz naskrz prolezlé korupcí a že stát budou nejlépe řídit manažeři. Právě takové dodává manažerské hnutí ANO 2011 (jinak ANO, šéfe), vaše catch-all party (viz other examples), strana pro všechny.

Ve skutečnosti Babiš vpřed nepádí, se svou politickou firmou míří tam, kde momentálně může sehnat víc voličů – klientů. ANO začínalo jako „soucitná“ pravice. Ve vládě se sociálními demokraty ho Babiš pootočil doleva. A protože nemá žádné ideologické zakotvení, nebyl to pro něj problém. Také příště si půjde pro voliče všude tam, kde jsou.