Šest předvolebních ekonomických blábolů

Se zájmem jsem si pročítal odpovědi volebních lídrů jednotlivých stran ve volebním speciálu redakce Peníze.cz. Z odpovědí jsem vybral šest návrhů týkajících se daní a státního rozpočtu, které mají širokou podporu veřejnosti – ale když se nad nimi víc zamyslíte, jsou kontraproduktivní, ekonomicky zcela nesmyslné.

Blábol 1: Progresivní daň z příjmů

Některé politické strany v čele s ČSSD a komunisty – z dalších také Okamura, SPO nebo Zelení – chtějí zavést progresivní daň z příjmů. Lidé s vyššími příjmy a obdobně firmy s vyššími zisky by museli odvádět na dani vyšší procento ze svých příjmů než ostatní. Zjednoduší to lidem život? Nikoliv. Budou mít vyšší příjmy? Nikoliv. Tak co to je za nesmyslný návrh? Ve finále progresivní daň jen demotivuje lidi a firmy mít vyšší příjmy a svádí k různým podvodům a machinacím.

Živě si dovedu představit, jak se firma s vysoce placeným zaměstnancem domluví, že jeho mzda bude těsně pod stropem, od kterého už by musel platit vyšší daně, a další odměnu budou řešit třeba formou dividend, opčních programů nebo vymyslí jinou cestičku. Jen jim to přidělá trochu práce. Stejně tak podnikatel, aby nepřekročil určitou výši příjmů, si založí druhou firmu a bude byznys formálně dělit. A tak dále.

Jiní si řeknou, proč bych víc makal? Když víc vydělám, o víc taky přijdu.

Progresivní daň je prostě ekonomický nesmysl, jen degraduje produktivitu práce a přinese více byrokracie lidem i státu.

Chudší lidé často na vyšší zdanění bohatších slyší. Většinou si přitom ani neuvědomují, že lidé s vyššími příjmy platí na daních víc korun automaticky. Když všichni odvádějí stejné procento, pak ti s vyššími příjmy odvedou víc. To je přece spravedlivé. Jedna jediná sazba daně pak hlavně nedává prostor k podvodům. Podívejte se na DPH. Víc sazeb svádí k machinacím, ukázkovým příkladem byla kauza lehkých topných olejů. Kdybychom měli jednu jedinou sazbu DPH, bylo by to také mnohem jednodušší a ubylo by daňových úniků.

Blábol 2: Sektorová daň pro banky

Mnoho politických stran je pro zavedení zvláštní sektorové daně pro banky. Zjednoduší to systém? Nikoliv. Budou mít lidé více peněz? Nikoliv. Tak k čemu taková daň je? Když banky víc zdaníte, zaplatí to ve finále klienti banky v úrokových maržích (buď nižším úrokem z vkladu, nebo vyšším úrokem z úvěru).

Nechápu jediný z argumentů, proč by banky měly platit nějaké extra daně. Musel snad stát během posledních deseti let sanovat některou z českých bank? Je snad něco špatného na tom, když firma vyplácí akcionářům ze zisku dividendy?

Ano, mnohé dividendy odtékají do zahraničí. A to je špatně? Chceme trestat také mladoboleslavskou Škodovku a všechny další montovny aut v České republice, telefonní operátory nebo různé antivirové a softwarové firmy, energetické firmy a jiné? Spousta firem v Česku má přece zahraniční vlastníky a vyplácí dividendy do zahraničí. Všechny tu ale také platí daň z příjmu a DPH, všechny tu také mnoho peněz reinvestují a všechny tu zaměstnávají spoustu lidí, kteří posléze peníze utrácejí v Česku. Sektorová daň pro banky nebo kohokoliv jiného je nespravedlivá a nikomu neprospěje. Jestli si někdo myslí jen ať ty zlé banky platí, asi si neuvědomuje, že to stejně půjde z jeho peněženky.

Blábol 3: Sleva na pojistném pro zaměstnance

Pan Babiš přišel také s jednou specialitkou, která nemá obdoby. Navrhuje pro všechny zaměstnance zavést paušální slevu ve výši 500 korun měsíčně z platby sociálního pojištění. To nejde rovnou snížit procentuální sazbu odvodu? Jaký má význam to řešit paušální slevou? Jen práce navíc pro zaměstnavatele i správu sociálního zabezpečení. Vznikla by z toho stejná absurdita, jako je základní sleva na poplatníka u daně z příjmu, jako by také nešlo prostě a jednoduše snížit sazbu daně. Ne, proč to řešit jednoduše, když to jde složitě, že?

Blábol 4: Bezúročné půjčky na bydlení

Někteří politici v čele s ČSSD by rádi obnovili činnost Státního fondu rozvoje bydlení, který by měl poskytovat mladým rodinám bezúročné půjčky na bydlení. Proč prosím vás v době bezprecedentně nízkých úroků vymýšlet podobná opatření? Dobře, kdyby u hypotéky byly běžně úroky šest a víc procent, možná bych takový záměr pochopil, i když bych s ním nesouhlasil. Ale když si dnes může každý vzít hypotéku s úrokem kolem dvou, dvou půl procent? Peníze nikdy nebyly dostupnější. Bezúročné půjčky, to je opravdu nápad za všechny prachy.

Blábol 5: Musíme omezit švarcsystém

Hodně mě překvapilo, že téměř všichni volební lídři říkají, že je potřeba víc bojovat proti švarcsystému nebo přinejmenším omezit jeho atraktivitu. Jestli jsem odpovědi dobře pochopil, tak pouze pan Robejšek za Realisty je zcela opačného názoru a švarcsystém by legalizoval. Nevyjádřil bych to lépe: „Není důvod, aby si zadavatel práce a dodavatel práce nenastavili takový vztah, jaký jim vyhovuje.“ Proč neumožnit lidem svobodnou volbu?

Zaměstnání formou pracovního úvazku má mnohé výhody (dovolená, nemocenská, benefity atd.) a zcela jistě většina lidí bude tuto formu pracovního vztahu preferovat. Drobní zaměstnavatelé by zase mnohdy preferovali spolupráci s živnostníky. Vzhledem k nizoučké nezaměstnanosti a problémům spousty firem najít vůbec nějaké zaměstnance je zbytečné se obávat, že by zaměstnavatelé donutili lidi dělat na živnostenský list. Nicméně nevidím jediný důvod, proč takovou formu pracovního vztahu neumožnit. Trh práce by byl mnohem pružnější. Zákonodárci dnes hledají složité varianty, jak v zákoníku práce ošetřit home office, flexibilní pracovní úvazky a podobně. Přitom nejjednodušším řešením je právě práce na živnost.

Blábol 6: Neměnit podporu stavebního spoření

Co mě také hodně překvapuje, kolik lídrů politických stran by zachovalo stavební spoření ve stávající podobě. K čemu vlastně ten produkt dnes je? Proč má stát (tedy my všichni ze svých daní) uměle podporovat jeden konkrétní druh spoření? Před patnácti lety to snad ještě mělo nějaký smysl v rámci cílené podpory rozvoje bydlení, když byl český bytový fond v katastrofálním stavu. Ale jaký to má smysl dnes? Dnes má obdobně smysl třeba podporovat spoření na důchod, to ano, to je pro stát a celou společnost důležité, aby se lidé finančně sami dozajistili na stáří. Ale střednědobé spoření na bydlení, kde po šesti letech navíc můžu prostředky použít, na co chci? Ne, jsou to zhruba čtyři miliardy korun ročně, které by stát mohl použít jinde a účelněji.

Chápu, že je politicky neatraktivní před volbami lidem říkat, že jim zrušíme oblíbený produkt. Proto se raději někteří kulantně na dotaz redakce vyjádřili ve smyslu nemáme to v programu, což ještě neznamená, že by pro návrh na snížení nebo ještě lépe úplné zrušení státní podpory u stavebního spoření nezvedli ruku. Ale většina politiků výslovně chce stavební spoření dotovat. Třeba Andrej Babiš to krásně populisticky vystihl: „Lidé potřebují alespoň tuto podporu.“

Ne, lidé tuto podporu nepotřebují. Pokud jim chcete ty čtyři miliardy korun ročně rozdat, mnohem jednodušší je snížit daně a je to. Pak je to aspoň výhodné pro všechny, nejen pro ty, kteří si zrovna spoří u jedné z vybraných pěti finančních institucí (stavebních spořitelen), které zbytečně na poplatcích požerou velký kus z rozdělovaných peněz. Anebo, pokud chcete podpořit těmi čtyřmi miliardami z našich daní nějaké konkrétní skupiny obyvatel, tak to raději dejte důchodcům, ti to potřebují víc.