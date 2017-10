Volební speciál 2017: odpovědi na všechny naše otázky

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

NE. Pozorujeme, že Evropská unie upadá a podporujeme referendum o EU. Svobodní podporují namísto EU účast České republiky v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA).

NE. Evropská unie se změnila na byrokratickou a nedemokratickou organizaci (soustátí) s neschopností zajistit bezpečnost svých obyvatel. To vše pod vedením a diktátem Německa s neschopností sebereflexe a reformy. Podporujeme lidové referendum o setrvání či vystoupení.

ANO, ale jedině na základě změn ve fungování Unie. KSČM respektuje referendum z roku 2003, ovšem možnost odejít existuje a byla i zahrnuta do smluvního základu Evropské unie. Aktivně to nenavrhujeme, ale pokud by k tomu v nějaké krizové situaci mělo dojít (což nelze vyloučit), tak rozhodně nechť to je referendem a po důkladné objasňovací kampani o případných dopadech takového kroku.

NE. Prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Jsme pro vystoupení ze spolku, který nám prokazatelně léta škodí.

ANO. Ale ne bezvýhradně. Znepokojují nás tendence Evropské unie k stále větší politické, měnové či fiskální unifikaci a centralizaci. Nelíbí se nám posilování kompetencí Bruselu, rostoucí počet regulací, pokřivování trhu skrze dotace, snahy o další osekávání kompetencí národních států a celková neschopnost EU řešit akutní výzvy dnešní doby. Pokud EU nezmění směr, míří ke svému zhroucení. Chceme hledat spojence, kteří nám pomohou kormidlem EU pootočit. Pokud se to nepodaří a začnou převažovat negativa členství nad pozitivy, jsme připraveni o odchodu uvažovat. EU není bez alternativ, ČR by se mohla zapojit například do spolku EFTA.

ANO. Piráti jsou proevropská strana, která si váží výhod, které nám Evropská unie přinesla. Chceme ale také sebevědomě prosazovat svoji představu o Unii – chceme omezovat byrokracii a bojovat proti nesmyslným dotacím a plýtvání v Evropské unii. Prosazujeme vyšší zapojení občanů a Evropského parlamentu do rozhodování.

ANO, členství v Evropské unii je zárukou míru, stability a prosperity v naší zemi. Patříme do Evropy.

ANO. Zcela jistě. Alternativou je příklon na Východ.

ANO. Jednoznačně říkáme, že Česká republika má své místo v Evropské unii. Chceme ale docílit reformy Evropské unie, aby společenství lépe fungovalo, a zajistit Česku silné místo v Evropě.

ANO. Členství v Evropské unii určitě podporovat budeme.

ANO. Nejenom členství, budeme usilovat o to, aby Česká republika patřila v EU do rychlého pruhu. Pokud to neuděláme, odsoudíme své děti a vnoučata do pozice, ve které jsou dnešní ukrajinští pracovníci, kteří hledají pracovní uplatnění u nás.

ANO. Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v jejím jádru.

ANO. Dění na kontinentu lépe ovlivníme, pokud budeme aktivním členem Evropské unie, nikoliv zvenčí. Evropa má svoje problémy, ale členství v Evropské unii je pro nás prioritní.