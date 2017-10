Volební speciál 2017: Andrej Babiš a ANO 2011

Kašpárek recenzuje Babiše

„Kniha O čem sním, když náhodou spím, podepsaná Andrejem Babišem, je jednou z nejpodařenějších, co jsem kdy četl. Neříkám nejlepších, ale nejpodařenějších. Její autoři věděli, co dělají, proč to dělají, pro koho to dělají, a udělali to s virtuozitou lajny Vůjtek-Patera-Procházka.“