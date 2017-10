Volební speciál 2017: Lubomír Zaorálek a ČSSD

Místo dosluhujícího předsedy Bohuslava Sobotky povede sociální demokraty do voleb Lubomír Zaorálek. Bude mít tato rošáda úspěch? Napovědět můžou i odpovědi v našem předvolebním dotazníku.

V roce 2013 získala ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny nejvíc hlasů ze všech politických stran – 20,45 procenta. Do vlády šla následně s hnutím ANO a KDU-ČSL. O jednotě v koalici ale nemůže být zejména v posledních měsících řeč a je skoro zázrak, že se vládě podařilo přežít celé čtyři roky.

Zopakovat volební triumf se zřejmě sociálním demokratům nepodaří. Podle předvolebních průzkumů má prvenství v kapse hnutí Andreje Babiše. Pokud by přesto vítězství ČSSD někdo skálopevně věřil, může si u sázkových kanceláří vsadit na její vítězství s vysokým kurzem 17:1.

Sociální demokraté se ve své kampani zaměřují především na růst platů – ať už minimální, tak i průměrné mzdy – a vyšší zdanění bohatších. Za svou daňovou reformu ale od ekonomů sklízejí většinou kritiku. Jako volební lídr povede ČSSD do voleb ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který bude zároveň jedničkou kandidátky v Moravskoslezském kraji. Posuďte, jak chce nakládat s vašimi penězi.

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

ANO. Budeme prosazovat postupné navyšování minimální mzdy tak, aby v roce 2022 byla 16 tisíc korun.

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

NE. Zatím jde o akademickou otázku, bude zajímavé sledovat, jak tento „experiment“ dopadne v zemích, kde ho zkoušejí. ČSSD ale v tuto chvíli prosazuje především to, aby se lidem vyplatilo pracovat a aby ti, kteří pracovat nemohou, nalezli pomoc u státu.

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

ANO.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

NE.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

NE. Zavedení EET jsme ve vládě podporovali, jde podle nás o opatření, které pomůže výrazně redukovat daňové úniky.

Zrušíte stravenky?

NE.

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

ANO. Chceme prosadit progresivní zdanění fyzických osob, které by snížilo daně 98 procentům ekonomicky aktivních osob.

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

ANO. Prosazujeme zavedení takzvané bankovní daně, která by se odvíjela od výše aktiv. Chceme tak zabránit odlivu zisků do zahraničí.

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (S placením daní počítáme jako se samozřejmostí.)

ANO. Chceme využít potenciálu sdílené ekonomiky pro ekonomický růst a zlepšení kvality života, ale aby současně neznamenala nekalou konkurenci a neposilovala takzvanou prekérní práci. Tedy práci bez jakékoliv právní ochrany, ze které se neodvádějí odpovídající daně a příspěvky na zdravotní a sociální pojištění a která pro takové zaměstnance znamená, že ve stáří nebo v nemoci o ně nebude postaráno.

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

NE. Navíc bychom rádi obnovili činnost Státního fondu rozvoje bydlení, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostřednictvím tohoto fondu budeme podporovat výstavbu obecních bytů a nabízet dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny jako doplňkový zdroj prostředků na pořízení vlastního bydlení.

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

NE.

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

NE. ČSSD prosazuje kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny bez rozdílu.

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

ANO. Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v jejím jádru.

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

NE. Nemáme jasně určeno. ČSSD rozhodně podporuje vstup do eurozóny, ale až v okamžiku, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do systému směnných kurzů ERM II, který nám umožní nastavit stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, tedy sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

NE.

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

ANO.

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE, nemáme jasně určeno.

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

NE, nemáme jasně určeno.

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

NE, nemáme jasně určeno. Stát nemá a priori zachraňovat podniky, za které mají výhradní zodpovědnost především jejich majitelé a vedení společnosti. Musí se ale postarat o udržení sociálního smíru v dané oblasti při případném krachu takto specificky významného podniku.

Legalizujete nějaké drogy?

NE. Naše vláda umožnila prodej léčebného konopí, s legalizací drog nicméně v žádném případě nepočítáme.