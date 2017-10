Volební speciál 2017: Miroslav Kalousek a TOP 09

Tradice, odpovědnost, prosperita – v roce 2010 to zabíralo výborně. V roce 2017 to podle průzkumů bude na vstup do Sněmovny taky stačit, ale už s odřenýma ušima. Máte šanci TOP 09 a s ní Miroslava Kalouska uchránit odřenin – nebo potopit. Důvody pro to, či ono možná najdete v dalším dílu našeho předvolebního dotazníku.

Můžete klidně zastávat názor, že za všechno může Kalousek, ale musíte uznat, že je politik par excellence. Vysoko sázel, když jako předseda KDU-ČSL sjednával vládu s tichou podporou komunistů. Vysoko sázel a stálo ho to předsednictví. Jen o chvíli později ho ale vidíme v roli ministra financí v Topolánkově vládě. K vlastní smůle řídil státní pokladnu zrovna uprostřed světové krize.

Mladá TOP 09 krev Rozhovor Michala Kašpárka Na Facebooku sleduje Dominika Feriho 76 694 lidí – víc to mezi českými politiky drtí jen Tomio Okamura a Miloš Zeman. Právě na fanouškovské základně stojí jeho pokus dostat se do Sněmovny z posledního místa pražské kandidátky TOP 09. Když mu k tomu preferenční hlasy pomůžou, z nejmladšího českého radního se stane nejmladším poslancem Nejsem Kalouskova modelka

A ledva Topolánkova vláda skončila, riskuje Miroslav Kalousek znovu všecko. Odchází po pětadvaceti letech od lidovců (ve straně byl od roku 1984) a zakládá s Karlem Schwarzenbergem novou stranu. Část voličů vyluxuje TOP 09 Kalouskově mateřské straně, část ODS (zejména v Praze je ODS přímo zdecimována) a volební výsledek v roce 2010 je fascinující: zrychlení z nuly na 16,7 procenta nedokáže jen tak někdo. TOP 09 se po těchto volbách účastní vlády pod premiérem Petrem Nečasem, Kalousek v roli ministra financí, předseda partaje Karel Schwarzenberg jako ministr zahraničí, kromě nich má topka ještě tři další ministerská místa.

Pak přijde pád Nečasovy vlády a nové volby. V těch už TOP 09 trochu ztrácí dech, dostane necelých dvanáct procent. A hlavně: její skokanský rekord z roku 2010 je překonán. Nový šampion udělá z nuly ještě o dvě procenta víc než topka v roce 2010. Je to hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, dnešním Kalouskovým nepřítelem číslo jedna.

Leč – na pana Babiše ve volebním speciálu teprve dojde, dnes tu máme odpovědi Miroslava Kalouska.

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

NE. TOP 09 zvyšování minimální mzdy nepodporuje. Mzda má být výsledkem dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jinak na populistické zvyšování minimální mzdy doplatí ti nejslabší, kteří o svá místa přijdou. Podle TOP 09 jsou jedinou cestou k růstu mezd všech občanů investice do vzdělání, vědy a výzkumu, tak aby se v České republice vyrábělo s vysokou přidanou hodnotou a abychom nebyli pouze zemí levných montoven.

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

NE. Zavedení nepodmíněného příjmu rozhodně nepodporujeme a nechystáme se jej proto ani zavést. Nepodmíněný příjem nemotivuje k práci. Místo toho chceme snížením odvodů dosáhnout toho, aby lidem za jejich práci zůstalo více peněz.

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

NE. Určitě se nepokusíme zničit švarcsystém. Cestou jsou takové úlevy pro zaměstnance, které sníží atraktivitu švarcsystému.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

ANO. Náš návrh na snížení o osm procent se týká jak zaměstnanců, tak živnostníků. Je potřeba si uvědomit, že na povinném pojistném sice živnostníci platí méně, ale jsou také pod mnohem menší sociální ochranou než zaměstnanci.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

ANO. Prosazujeme úplné zrušení evidence tržeb. Jedná se o zbytečnou byrokratickou zátěž pro poctivé podnikatele bez jakéhokoliv přínosu pro stát. Jediné férové řešení pro všechny je celou evidenci tržeb zrušit.

Zrušíte stravenky?

NE. Stravenky jsme nikdy zrušit nechtěli. Jenom jsme chtěli zbavit daňové poplatníky povinnosti na ně přispívat. To je otázka, která se týká všech zaměstnaneckých benefitů a jsme připraveni o tom diskutovat.

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

NE. Vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem TOP 09 určitě nepodporuje. Daň z příjmu právnických a fyzických osob chceme stanovit na 19 procent (u fyzických osob z hrubé mzdy), přičemž zároveň odstraníme nesystémové daňové výjimky.

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

NE. Sektorové daně jsou cesta do pekel. Jakkoli dlážděná dobrými úmysly. Stejně to nakonec zaplatí spotřebitel, tedy občan.

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (S placením daní počítáme jako se samozřejmostí.)

NE. Avšak sdílená ekonomika nesmí mít menší povinnosti a náklady než standardní podnikání. Pak je to nefér. Prosazujeme rovné podmínky pro všechny, nejlépe tak, že standardnímu podnikání se dostane úlev.

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

NE. Není to v našich prioritách.

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

NE. Nemáme to v úmyslu.

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

ANO. Zvolit si typ lékařské péče je podle TOP 09 právem každého pacienta. Proto budeme prosazovat zavedení možnosti si za nadstandard připlatit.

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

ANO. Nejenom členství, budeme usilovat o to, aby Česká republika patřila v EU do rychlého pruhu. Pokud to neuděláme, odsoudíme své děti a vnoučata do pozice, ve které jsou dnešní ukrajinští pracovníci, kteří hledají pracovní uplatnění u nás.

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

ANO.

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

Rozhodně NE. Sankce vůči Rusku mají své opodstatnění kvůli stále trvajícímu porušování mezinárodního práva ze strany této země.

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

ANO. Hlasovali jsme pro pařížskou dohodu a ochranu klimatu bereme vážně. Z tohoto hlediska budeme dbát na to, aby Česko své závazky v oblasti snižování skleníkových plynů plnilo.

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE. Nebudeme.

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

NE. My jim nic nedáme, protože žádné peníze nemáme. V rámci přerozdělení mezi stát – kraje – obce jsme připraveni dále diskutovat o co nejspravedlivější rozdělení celospolečenských příjmů mezi tyto úrovně rozpočtu. Přímo to souvisí s povinnostmi, na které se náklady vážou, a tyto povinnosti chceme redukovat. To je možná lepší než přidávat peníze.

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

NE. Jsme velmi zdrženliví až odmítaví k státním zásahům do krachu, byť sebemenších firem. Téměř vždy se jedná o prodloužení agonie a zbytečné náklady daňových poplatníků.

Legalizujete nějaké drogy?

NE, nelegalizujeme. Současná právní úprava je podle nás dostačující.