Volební speciál 2017: Pavel Bělobrádek a KDU-ČSL

Včera ve volebním speciálu odpovídal lídr Starostů a nezávislých Jan Farský. Dneska bratr předseda Pavel Bělobrádek za KDU-ČSL. Každý za sebe. Ještě před pár měsíci se přitom pánové v předvolebním klipu Filipa Renče drželi družně za předsednická ramena. Starostové nakonec dostali košem, z koalice sešlo. Shoda na tom, jestli to od lidovců bylo zbabělé nebo pragmatické či dokonce moudré, nepanuje. Pavel Bělobrádek si samozřejmě nemyslí, že by to bylo to první. „Byla to racionální úvaha, zda jít do rizika, které může vyjít, nebo ne – a zatím není důvod si myslet, že by vyšlo – anebo zda zvítězí zodpovědnost. My nechceme frajeřit, chceme lidem odpovědně nabídnout volbu, která může zabránit vládě jedné strany,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jeho strana bude 20. a 21. října, kdy se volby do Poslanecké sněmovny konají, obhajovat necelých sedm procent hlasů. Vedení lidovců si ale i po krachu koalice domnívá, že by mohli mít podporu dvoucifernou. Pro finiš kampaně si na předvolební poutače zvolili heslo Zodpovědně. Jak zodpovědně to lidovci myslí s vaší peněženkou?.

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

NE. V současné době neplánujeme zvyšovat minimální mzdu. Náš požadavek je minimální mzda ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

NE. Zatím o tomto kroku neuvažujeme. K zavedení základního nepodmíněného příjmu je třeba řádná analýza současného systému sociálních dávek a porovnání s přínosy, které by tento systém přinesl. Momentálně přínosy nevidíme.

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

ANO. Švarcsystém chápeme jako problém, který je třeba řešit. Částečně už jej ničí EET.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

ANO. Zaměstnanci odvádějí na odvodech mnohem více než živnostníci. Je jim ale také mnohem více z tohoto systému vypláceno. Zaměstnanci jsou například dle analýzy Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků šestnáctkrát častěji nemocní než živnostníci. KDU-ČSL však uvažuje o snížení odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů. V mezinárodním srovnání jsou tyto odvody vysoké a zdražují cenu práce. Je třeba tuto otázku řešit společně s otázkou důchodové reformy a financování zdravotnictví.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

NE. EET rušit nebudeme. KDU-ČSL je od počátku pro EET ale také od prvopočátku tvrdíme, že je třeba vyjmout z EET nejmenší živnostníky a podnikatele. Proto navrhujeme, aby se z EET vyňali všichni neplátci DPH a spolky. To znamená, podnikatelé do ročního obratu jednoho milionu korun a venkovské spolky rybářů, hasičů sportovců atd., kteří dělají na venkově kulturně společenské akce.

Zrušíte stravenky?

NE. Stravenky rušit nechceme, chápeme je jako žádaný benefit pro zaměstnance.

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

NE. Momentálně je pro nás žádanou hodnotou daňová stabilita. Zákon o dani z příjmu je novelizován častěji, než je především pro podnikatele únosné. Dnešní stav momentálně vyhovuje, lidé s vysokými příjmy jsou již nyní zdaněni o sedm procent více.

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

NE. Nesouhlasíme se zavedením sektorové daně. Sektorovou daň chápeme jako výjimečnou daň pro výjimečné situace. V této souvislosti se ji zavést nechystáme.

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (S placením daní počítáme jako se samozřejmostí.)

ANO. Sdílené ekonomice je třeba nastavit právní rámec. Nejedná se jen o placení daní, ale také o placení odvodů z daní z příjmů. Sdílená ekonomika je hrozba i příležitost a je třeba ji správně uchopit. Nevyhneme se jí, ale je třeba podchytit její negativní aspekty a dopady. Proto je třeba se bavit za prvé o právním rámci a až následně o regulaci.

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

NE.

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

ANO. Na současnou nemovitostní bublinu je třeba adekvátně reagovat. Je proto možné další zpřísnění hypoték na jedné straně, na druhé straně je třeba vytvořit nový rámec dostupného bydlení zejména pro mladé rodiny a podmínky pro dostatek rezidenčních projektů.

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

ANO. Možnost vybrat si konkrétního lékaře, který by provedl pacientovi výkon za přesně stanovených podmínek, jsme připraveni podpořit. Prospělo by to našemu zdravotnictví. Musí to ale mít své limity. Není možné z kapacitních důvodů zajistit, aby i drobné výkony dělal každému šéf kliniky nebo primář oddělení. Pak by nebylo možné, aby tito špičkoví specialisté prováděli nejsložitější výkony, pro které jsou právě zásadně potřební.

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

ANO. Členství v Evropské unii určitě podporovat budeme.

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

ANO. KDU-ČSL je pro přijetí eura, budoucí vláda bude muset stanovit konkrétní termín pro jeho přijetí.

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

NE. Podle dohody EU. Neočekáváme, že by sankce skončily.

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

ANO.

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE. Nebudeme.

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

NE. Obce jsou momentálně dobře finančně sanovány, navíc mohou samy zvýšit daň z nemovitosti, kterou má 92 procent obcí na nejnižší možné úrovni.

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

NE. KDU-ČSL podporuje zejména malé a střední podnikatele. Velké firmy má stát zachraňovat pouze výjimečně.

Legalizujete nějaké drogy?

NE. Nelegalizujeme.