Volební speciál 2017: Matěj Stropnický a Zelení

Jestli vás bolí hlava, bude to předvolební syndrom, únava z billboardů, televizních debat, výměn názorů na sociálních sítích, v práci i hostinci. Ještě chvilku ale vydržte, brzy „už to tam budete moct hodit“ tomu pravému. Snad vám v rozhodování pomůžou i naše předvolební dotazníky. Jsme s nimi těsně za půlkou a tentokrát odpovídá lídr Zelených Matěj Stropnický.

Víte, že Strana zelených je v Česku starší než třeba řekněme ODS? Že vlastně je nejstarší ze všech českých stran – když nepočítáme komunisty a strany, které s nimi žily v ponižující Národní frontě? Vznikla ještě v roce 1989, v první polovině devadesátých let měla několik poslanců ve federálním i českém parlamentu, ale pak několik roků živořila. Vynořila se pak na začátku tisíciletí, začala získávat mandáty a za předsedy Martina Bursíka dokonce dosáhla na ministerská křesla. Zároveň ale procházela otřesy a ideovými spory – například právě o účast v relativně pravicové vládě Mirka Topolánka. Martin Bursík tehdy říkal, nejsme praví ani leví, jsme zelení. O deset let a několik předsedů dál je ovšem strana bezesporu víc vlevo než v roce 2006. Zároveň je ale – rovněž bezesporu – čitelnější a přehlednější. Zásluhu na tom určitě má i výrazný předseda Matěj Stropnický.

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

ANO. Zvýšíme minimální mzdu na 60 procent mediánové mzdy, což by dnes bylo cca 15 tisíc korun. Tím zlepšíme kvalitu rodinného i pracovního života.

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

ANO. Musíme reagovat na přicházející změny na trhu práce a nastupující robotizaci. Základní nepodmíněný příjem je jednou z variant řešení, které Zelení podporují.

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

ANO. Zelení chtějí posilovat ochranu práv zaměstnankyň a zaměstnanců, proto zintenzivníme dohled nad pracovními agenturami, podobně také u nových modelů zaměstnávání v podobě tzv. gig economy – ty můžou přinést účastníkům potřebnou svobodu volby nabízení své pracovní síly, pouze pokud nejsou vynucenou možností bez alternativ. Budeme vystupovat proti zneužívání OSVČ formou švarcsystému a nedobrovolného „zaměstnávání“ na živnostenský list a zároveň zamezíme obcházení zaměstnaneckých práv prostřednictvím fiktivních částečných úvazků, neproplácených či vynucovaných přesčasů.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

ANO. Mezi dlouhodobě bolavá místa patří přílišná výše odvodů tvořících vedlejší náklady práce. Zelení chtějí hledat konsenzuální řešení, přičemž bychom prosazovali co nejnižší nerovnováhu mezi zdaněním zaměstnanců a OSVČ: částečné snížíme odvody s kompenzací na jiných daních, aby nedošlo k omezování veřejných služeb nebo k jejich nedostupnosti pro široké vrstvy obyvatel, podpoříme snížení odvodů pro rodiče malých dětí a snížíme sazbu sociálního pojištění o pět procentních bodů z ročního základu pojistného nepřesahujícího 60 procent průměrné roční hrubé mzdy u toho rodiče, který intenzivněji pečuje o dítě do 11 let věku (což jsou v drtivé většině ženy).

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

ANO, zrušíme. Podpoříme tím hlavně malé a střední podniky v nerovném boji s velkými korporacemi a prohloubíme vztah občanů a občanek k svému regionu, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, protože zboží bude lokální a bude se dopravovat na menší vzdálenosti.

Zrušíte stravenky?

NE, nezrušíme.

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

ANO. Snížíme počty daňových výjimek a podpoříme progresivní zdanění. Zavedeme rovněž ekologickou daň, která dopadne především na podniky znečišťující životní prostředí a naopak uleví těm, kdo životní prostředí nezatěžují.

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

NE. Sektorová daň není pro Zelené prioritou, případná podpora by závisela na konkrétní podobě návrhu. V oblasti daní Zelení prosazují ekologickou daňovou reformu, podle které by vyšší daně platili největší znečišťovatelé.

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (S placením daní počítáme jako se samozřejmostí.)

NE. Sdílená ekonomika přináší tolik potřebné inovace. Některé firmy, jako je například Airbnb nebo Uber, se ale za sdílenou ekonomiku spíš vydávají. Ve skutečnosti to jsou digitální platformy pro klasické podnikání, v rámci kterého ovšem nejsou dodržovány právní předpisy, které musí dodržovat běžní podnikatelé. Je tedy nutné nastavit takové regulatorní prostředí, které na jednu stranu nezbrzdí inovace a na stranu druhou neumožní obcházení zákona.

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

ANO, jsme pro další snížení. V současnosti totiž významná část státní podpory skončí na bankovních poplatcích. Pro podporu dostupnosti bydlení máme v programu jiné nástroje, například obecní výstavbu bytů.

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

Určitě ANO. Snadný přístup k hypotékám způsobuje výrazný růst cen na trhu s nemovitostmi. Dostupnost bydlení se tedy ve skutečnosti snižuje. Pro zvýšení dostupnosti bydlení jsou efektivní jiné nástroje, jako je například výstavba obecních bytů.

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

NE, jsme proti finanční spoluúčasti pacientů a pacientek na poskytované zdravotní péči.

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

ANO, členství v Evropské unii je zárukou míru, stability a prosperity v naší zemi. Patříme do Evropy.

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

ANO, přijetí eura je naším konečným cílem. Zapojení do eurozóny považujeme za přínosné nejen z ekonomického, ale také bezpečnostního a politického hlediska budoucnosti Česka v Evropě.

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

NE, nebudeme, tyto sankce mají svůj účel, Evropská unie musí dát Ruské federaci jasně a mírovou cestou najevo, že krymskou agresí překročila mezinárodní právo a vážně ohrozila vzájemné vztahy.

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

Rozhodně ANO.

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

ANO. Poměr mezi ženami a muži ve volených funkcích i ve státní správě by měl víc odpovídat jejich podílu ve společnosti. Podpoříme vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí.

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

ANO, doporučujeme zvýšit podíl obcí, protože to považujeme za principiálně správné. Adekvátně se tím ale zmenší objem státních dotačních programů.

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

NE. Zelení jsou pro uzavření dolů a zástavu těžby uhlí, takové firmy jako OKD tedy ne. Jen minimum zaměstnanců v dolech jsou klasičtí horníci, a pokud přece jen, ti budou rekvalifikováni z prostředků v evropských fondech určených k tomuto účelu.

Legalizujete nějaké drogy?

NE. Nejedná se o drogy, prosazujeme zlepšení dostupnosti léčebného konopí a léčebného využití psychedelik. Prosadíme legalizaci držení konopí a jeho pěstování v malém množství pro osobní užívání.