Volební speciál 2017: Tomio Okamura a Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura

Do veřejného povědomí pronikl Tomio Okamura jako podnikatel v cestovním ruchu, v roli mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Díky schopnosti rychle a srozumitelně se vyjádřit téměř k libovolnému tématu a silnému osobnímu příběhu se brzy stal miláčkem médií. V roce 2012 jako nezávislý uspěl v senátních volbách ve zlínském obvodě. V roce 2013 pak založil politické hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, které dovedl do Poslanecké sněmovny.

Hnutí se v roce 2015 rozpadá, poslanecký klub Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury vylučuje Tomia Okamuru. Rozpad hnutí ale politicky přežije. Do nových voleb letos vede stranu, která dal při jejím vzniku v roce 2015 opět do názvu vlastní jméno, a podle předvolebních průzkumů si strana Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura vede velmi slušně, do Sněmovny se dostane téměř určitě.

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

ANO.

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

NE. Tomu, kdo může pracovat, nikdy nic zadarmo.

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

ANO. Ale ne jak to hloupě dělají dosavadní vlády. My budeme odstraňovat příčiny, kterými jsou zbytečně vysoké zdanění zaměstnanecké práce a obecně vysoké zdanění vůbec.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

ANO. Odvody chceme snižovat a tyto příjmy nahradit jinými zdroji. Je dobré vědět, že OSVČ oproti zaměstnancům zároveň méně čerpají zdravotní péči a mají samozřejmě nižší důchody.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

ANO. Nahradíme daňovým paušálem, po vzoru západních zemí.

Zrušíte stravenky?

ANO. Jsme proti rušení zaměstnaneckých benefitů, avšak navrhujeme jednodušší způsob, aby peníze v hodnotě oběda byly pro zaměstnavatele daňově uznatelné a zaměstnanec místo stravenek obdržel hotovost.

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

ANO. Rozumná míra progrese má smysl. Nesmí to však být demotivující.

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

ANO. Je třeba zbrzdit vysávání české ekonomiky zahraničními společnostmi. Je potřeba přijmout zákon o regulaci vývozu kapitálu, jako to udělalo například Maďarsko. Utíkají nám stamiliardy korun, které tyto firmy pak investují u nich doma, platí z nich vyšší mzdy u nich doma a my pak koukáme, že naše mzdy jsou nižší – a problém je, že my vlastně Západoevropanům připlácíme ze svého. Odmítáme být lacinou „montovnou“ pro nadnárodní korporace.

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (s placením daní počítáme jako se samozřejmostí)

ANO. Regulovat je třeba každou službu, pokud chceme zachovat nějaké normy a standardy pro spotřebitele. Není možné na jednu stranu část trhu – třeba taxi – regulovat různými podmínkami a na druhou stranu pak zároveň nechat stovky soukromníků jezdit bez pravidel. Ta ovšem nesmějí být omezující – pouze musí standardizovat služby zákazníkům.

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

NE. My chceme podporovat pořízení vlastního bydlení a prosazujeme zavedení bezúročných novomanželských půjček do výše 300 tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů a čistý trestní rejstřík. V případě narození druhého dítěte se bude odpouštět splacení zůstatku jistiny až do poloviny částky. Při narození třetího dítěte se ukončuje splácení a rodina dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let věku prvního dítěte. Je nutné nastartovat porodnost slušných a pracujících rodin, jinak se nám nebude dostávat peněz na průběžné financování důchodů.

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

NE.

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

ANO. Nemá smysl podporovat „černý“ trh. Trváme však na tom, že v rámci zákonného zdravotního pojištění má pacient vždy nárok na nejlepší možnou dostupnou zdravotní péči. Není možné, aby se kvalita péče určovala v rámci zákonného pojištění podle peněženky pacienta. V této souvislosti je třeba určit jasné standardy péče.

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

NE. Evropská unie se změnila na byrokratickou a nedemokratickou organizaci (soustátí) s neschopností zajistit bezpečnost svých obyvatel. To vše pod vedením a diktátem Německa s neschopností sebereflexe a reformy. Podporujeme lidové referendum o setrvání či vystoupení.

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

NE. Jsme proti přijetí eura.

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

ANO. Poškozují Evropu i nás a nemají ani politické zdůvodnění.

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

ANO. Podporou dopravy s minimem emisí – od železnice po elektromobily.

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE. Nevíme proč. Prosazujeme stejná práva a povinnosti pro všechny občany ČR nehledě na pohlaví.

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

ANO. Chceme, aby obce měly možnost stavět školy, sociální byty atd. – musí na to mít peníze.

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

ANO. Stát má pomáhat a nepřekážet – v tomto případě stát firmu OKD nechal ukrást. Pomoci může tak, že zruší podvodnou privatizační smlouvu, kterou podepsal současný premiér Bohuslav Sobotka (tehdejší ministr financí) a bude žalovat viníky o náhradu škody. Konečným řešení nemůže být to, že škody za viníky zaplatí stát ze svého – tedy z našeho.

Legalizujete nějaké drogy?

ANO. Konopí pro léčebné účely, pomáhá například lidem s roztroušenou sklerózou.